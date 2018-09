La logique du système : 4- Donald TRUMP

MM. Macron, Xi Jinping et ben Salmane ont précédé Donald Trump qui donne aujourd’hui sa vision du monde, du moins celle que l’on peut imaginer raisonnablement.

Je dis ce qu’ils pensent, je ne fais que dire ce qu’ils pensent. Ils se posent en modèle de vertu, ils vont pourtant voir les putes comme moi. Ils se posent en modèle d’intelligence alors qu’ils ont plus fait pour leur clan et leurs semblables que pour les Etats-Unis.

Je suis brutal ? C’est moi qui ai atomisé ces putains de japs ? C’est moi qui ai bombardé les viets d’à côté ? C’est moi qui ai tenté de raser Fidel Castro ? C’est moi qui ai inventé des armes de destruction massive ? C’est moi qui ai dévasté l’Irak ? C’est moi qui me fais faire des pipes par des stagiaires ? C’est moi qui a mis Merkel sur écoute ? C’est moi qui ai détruit l’industrie de mon pays ? C’est moi qui ai engendré la pire pollution par habitant de la planète ? Ces loquedus pensent que c’est parce qu’ils ont glandé sur les bancs d’une école, d’une université pendant un quart de siècle qu’ils sont plus aptes qu’un péquenot de Virginie occidentale. C’est d’accord, ils disent peut-être moins de conneries, mais ils en font autant ! Quand les gens s’en aperçoivent ils te débitent un blabla tellement travaillé par leurs agences de com que l’on s’excuse presque de les avoir dérangé dans leur bureau où tout est épousseté par ceux qui ne sont rien. Je les em-merdre ! Je leur pisse au culte ! Connards de dégénérés !

Mais parlons d’autre chose que de ceux qui ont organisé l’impuissance de l’Amérique. Le Moyen orient, par exemple. On n’a rien à attendre des arabes, mais ce qui s’appelle rien de rien. Ce qui compte c’est ce que l’on puisse mettre le plus grand bordel possible dans la région pour qu’ils ne soient pas capables d’avoir un État digne de ce nom, un État avec une armée qui puisse, avec la bombe ou non, entrer en compétition avec mon pote Benjamin. Alors on rase, on infiltre comme en Turquie mais ça a merdé, on soutient notre fournisseur de pétrole antique pour qu’il foute la merde lui aussi. Bref, on fait notre boulot. Le nouveau Ben n’a qu’une femme, ça m’interroge un peu sur sa virilité, mais en attendant qu’il veuille étendre son empire au delà de sa péninsule, on va pas lui chercher des poux dans la tête. Faut d’abord niquer du perse qui veut se la jouer avec une bombinette. Il sait bien toutefois que si il essayait seulement de commencer avec l’atome, tout le pays serait cramé dans la seconde. On a pas fait de recherches dans le nucléaire rien que pour traiter les tumeurs à la télé. D’ailleurs, si des zigues doivent se préoccuper des arabes c’est plus les marxistes Frenchies que nous. Nous on a c’est vrai pas mal de boulot avec les latinos mais ils sont plutôt catholiques à ce qu’on m’a dit, à part avec les mouflets, les catholiques se tiennent plutôt tranquilles.

Enfin, y’a pas que la xénophobie dans la vie, y’a aussi l’instinct de domination. Les chinois pour le moment y roulent pépéres : ils s’accaparent nos technologies, ils achètent nos dettes sur les marchés, ils envoient une avant-garde de bridés pour voir se qui se passe sur le terrain. Mais en politique étrangère, ils laissent les singes gesticuler aux assemblées, aux conférences, en s’en mêlant en public le moins possible. Leur parti communiste c’est quand même un truc pas mal : dès qu’un mec moufte, même si il se contente de prendre trop de papier à chiottes dans les WC publics, il est convoqué par la cellule. La grève ils peuvent la faire entre deux séances de travaux forcés dans un camp de rééducation par le travail. La discipline y’a que ça de vrai avec les pauvres. Chez nous on a un autre truc : on fait croire aux pauvres qu’ils sont cons et que c’est déjà beau qu’on leur donner quelque chose à béqueter. Ça marche pas mal, y’a juste de temps en temps un noir, pasteur ou îlien, qui nous les pompe grave, mais on fait avec.

Les aides sociales ! Y vont pas me gonfler tout mon mandat avec leur sécurité sociale ou les aides aux sans abri. Les pauvres dès qu’ils ont un peu les moyens, ils commencent à gueuler : y veulent leurs droits, y sont contre les abus, y veulent de meilleurs salaires… bref tout un tas de bullshits qui nous emmerdent. Enfin, c’est un autre problème.

Les chinois dès qu’ils nous les gonflent un peu trop on leur sort le Dalaï-lama, Hong Kong, Taïwan et tout un tas d’autres bleds qui ne demandent que notre feu vert et un peu de blé pour revendiquer leurs droits de l’Homme. Enfin c’est un peu approximatif car vu le nombre d’homos qu’on a chez nous il faudrait mieux trouver un autre libellé pour revendiquer un truc à peu près crédible. Moi j’avais trouvé : « Vive les blancs » mais d’après mes conseillers évangéliques ça ne va pas prendre des masses en Asie. On trouvera autre chose. Nos services secrets sont déjà sur le coup : des scènes de torture de dissidents, des films pédophiles mêlant catholiques et communistes, des plans de piratage Internet, des viols de jeunes filles, de jeunes hommes et même de pingouins et d’un phoque… si… dans une piscine. Le monde entier se précipitera comme un seul homme pour réclamer la démocratie en Chine. Comme chez nous : des élections auxquelles aucun pauvre ne va voter, des scènes de cul entre dégénérés dans tous les films qui sortent, l’apprentissage à l’école de l‘éjaculation précoce ou tardive dès 10 ans, l’usage intensif des divers drogues chimiques ou naturelles, la prise frénétique de neuroleptiques, de tranquillisants, d’anabolisants, de somnifères, d’excitants, de désexcitants, des informations tellement truquées que même ceux qui en profitent n’arrivent pas à y croire, des riches toujours plus riches et des pauvres de plus en plus heureux de travailler durement pour ceux qui ne font rien… la Démocratie quoi ! Les chinois sont pas plus bouchés qu’une enflure de l’Ohio : y subodorent que leur régime n’arrivera jamais à produire autant de produits de merde que nous, alors ils seront pour la démocratie ! Sinon comment ils consommeraient ?

Je ne trouve la paix que près des évangéliques qui me parlent de la fin du monde, du messie qui va nous jouer la seconde manche alors que la première qu’a pas eu un audimat d’enfer et n’a pas mené à grand-chose de propre. C’est vrai qu’entre le sac de Rome et les camps de la mort on ne distingue pas vraiment l’émergence de la bonté humaine. Je leur rappelle cependant que, même dans leurs prophéties les plus hardies, on ne trouve pas trace d’un mec comme moi, génial je veux dire, et qui pourrait bien changer le cours des choses à lui tout seul.

Enfin pas juste maintenant, je vais faire un golf.