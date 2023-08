La loi de Brandolini et l’emballement de l’agora

La fameuse loi de Brandolini mériterait qu'une étude poussée soit effectuée avec la participation des nombreux adeptes des réseaux sociaux. Les résultats de leurs fructueuses délibérations pourraient se traduire ensuite grâce un décryptage de grande qualité sur la nature humaine réalisé par de vrais scientifiques. Tant de choses méchantes ont été dites contre les utilisateurs des réseaux. De mauvaises langues prétendent même que c'est du Bull shit en ligne à haute dose. Qu'on leur prouve le contraire !

Rappel du principe d'asymétrie des baratins selon le programmeur italien Alberto Brandolini :

"La quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire."

Pour faire bonne mesure et partir ensemble à la recherche du secret caché de la loi de Brandolini, une définition précise de l'idiotie nous sera très utile. La voici : "Manque d'intelligence, de bon sens, avec comme exemple : l'idiotie d'une remarque".

N'allez pas en déduire tout de go, que l'idiot est d'office un "con", cela serait trop simple et dans ce cas, nous serions tous des cons, puisque "on est tous le con de quelqu'un".

Continuons l'observation de cette loi de Brandolini d'une complexité insoupçonnée, avec les explications en vidéo de Jean-Marc Jancovici, qui chez Appoline de Malherbe faisait une démonstration d'après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur le nucléaire.

Maintenant, essayez d'imaginer l'extrême pénibilité de la profession de journaliste, un métier qui n'a rien d'une sinécure. Surtout, lorsqu'il doit dénouer le vrai du faux, suite à un meeting de parfois plus d'une heure d'un politicien. Le plus souvent, par manque de temps, lassitude, parce que dépassé par le flot d'informations à vérifier, le rédacteur ira vers la facilité en pointant la petite phrase qui a fait mouche, ou un chiffre en oubliant tous les autres ainsi que les nombreuses déclarations incontrôlables, voire de purs mensonges noyés dans un discours fleuve. Idem sur les plateaux télé, ou l'interviewé "oublie" facilement que la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme. D'un autre côté, comment tenir une conversation dans un délai imparti, si à chaque affirmation l'orateur doit prouver qu'il dit la vérité.

Sur un forum, l'auteur d'un commentaire peut démontrer sa bonne foi par un lien. Encore faut-il que celui-ci soit d'une provenance sûre. En fait, déceler la désinformation en recoupant avec d'autres sources s'avère souvent un travail de fourmi extrêmement chronophage.

Comment s'étonner ensuite que dans un fouillis pareil une vache n'y retrouverait pas son veau. Comment faire la part des choses dans un monstrueux capharnaüm ou les "fake news" deviennent plus crédibles que la parole des experts. Où un autoproclamé "docteur ès sciences" du fil à couper le beurre sur le net, devient parfois plus écouté que le microbiologiste, l'infectiologue et l'épidémiologiste, tous soupçonnés de manger dans la main des milliardaires de big Pharma. Et donc, accusés sans autre forme de procès, de complicité d'empoisonnement volontaire du monde entier. Certes, généralisation n'est pas raison, mais les dix plus grands scandales de l’industrie pharmaceutique font froid dans le dos à une grande partie de la population en perte de confiance dans la médecine traditionnelle. Pour autant, se jeter dans les bras d'une copie du docteur Mabuse, héraut d'une "médecine alternative" dans le succès réside avant tout dans le bouche-à-oreille de la rumeur, pourrait avoir des conséquences douloureuses voire fatales, pour celui qui prendrait le risque de l'inconscience.

La santé n'est qu'un exemple parmi bien d'autres de la réalité de la loi de Brandolini, qui n'est finalement qu'un constat d'une évolution du genre homo-interneticus. Dorénavant, le journal quotidien et la télévision ne diffuseraient plus que des tissus de mensonges. Bolloré étant pour son public l'exception médiatique, une sorte d'immaculée conception de l'info en continu, avec Praud et Geoffroy Lejeune ses apôtres et en prime Charlotte d'Ornellas, toujours fort marrie, et qui à chaque fait divers crapuleux "hallucine".

Au niveau de la propagande, la désinformation est devenue notre pain quotidien. Vous verrez que lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, avec un baratin bien emballé, le perdant aura quand même gagné. Les discussions entre les adversaires des deux camps ressemblent à un champ de bataille où les bombes à sous-munitions verbales des propagandistes, charrient des milliers "d'informations" invérifiables. Et plus c'est gros, plus ça passe.

Reste une question, jusqu'où irons-nous dans cette immense cours d'école, où des enfants qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau courent dans tous les sens. Où c'est celui qui crie le plus fort qui gagne, où un croc-en-jambe de l'élève du plus costaud oblige les autres à respecter sa loi. Où ceux qui montraient la voie ont perdu la confiance et l'autorité ?