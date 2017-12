La longue lutte des Femmes pour l’égalité (1)

Quelles que soient les études, les résultat ne permettent pas d’établir un palmarès entre les pays car les chiffres collectés dépendent énormément des conditions de recueil des informations, de la sensibilisation et des attitudes générales vis-à-vis des violences sexuelles. Ils permettent seulement de mettre en évidence et l’ubiquité et l’importance du problème.

En 2014, La Croix rapporte une enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur 42 000 Européennes : une femme sur cinq dit avoir été victime de violences physiques et/ou sexuelles. Pour la France, une femme sur quatre. Et trois Françaises sur quatre ont subi du harcèlement contre une sur deux en Europe. Près de une sur deux a dû faire face à violences physiques, sexuelles ou psychiques dans l’enfance contre un tiers des européennes. Chose étonnante dans cette étude, les pays scandinaves, Finlande, Suède, sont plutôt mal classés. Plus que l’importance de la violence, cela traduirait une parole plus libérée des femmes, plus sensibilisées (4).

Au delà de l’affaire , il ne faut pas oublier un phénomène permanent et universel. Dans l’enquête de l’Onu, citée ci-dessus, en 2012, près de la moitié des femmes victimes d'homicides volontaires dans le monde ont été tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille contre 6% des hommes. En France, deux femmes meurent par semaine et un homme toutes les deux semaines du fait de violences dans le couple. La cause principale, pour les hommes auteurs d'homicides, est le refus d‘une séparation en cours ou qui a déjà eu lieu. Pour les femmes, souvent victimes de violences antérieures, c’est à l’occasion d’une énième dispute (3).

L’affaire Harvey Weinstein a joué un rôle particulier, cette année, parce que le producteur de cinéma le plus puissant d’Hollywood se croyait intouchable et avait un comportement, connu de tous, particulièrement détestable.

Pour que ce comportement soit dénoncé dans la presse, il a fallu des femmes qui aient une surface sociale certaine pour pouvoir assumer publiquement leur accusation.

Ce sont deux femmes journalistes connues : Megan Twohey, qui a contribué à dévoiler, entre autres, le comportement de Donald J. Trump envers les femmes et Jodi Kantor, spécialiste des questions de genre et de travail qui a suivi la campagne présidentielle étasunienne de 2008, qui ont mis en cause Harvey Weinstein, dans le New York Times du 5 octobre 2017. Elles ont été relayées, le 10 octobre, par un article du New Yorker de Ronan Farrow.

Au total, Harvey Weinstein a été publiquement accusé de harcèlement sexuel, d’avoir proposé de favoriser leur carrière contre des faveurs sexuelles, d’avoir voulu acheter le silence de certaines de ses victimes contre de fortes sommes et de viols, faits que beaucoup de monde connaissait, par plus de 70 femmes, majoritairement des actrices mais aussi des employées, des journalistes, des productrices, des mannequins qui se sont senties suffisamment fortes pour cela.

Ces comportements touchent davantage les femmes en situation de faiblesse pour qui il est difficile de protester. Quelquefois, ce sont les victimes qui sont condamnées ! En 2007, une campagne MeToo avait été lancée pour dénoncer les violences sexuelles, notamment à l'encontre des minorités visibles. Sans grand succès (5).

Cette année, à la suite des articles dans les deux prestigieux journaux, une actrice étasunienne propose de reprendre la campagne #metoo pour partager des témoignages de violences sexuelles et sexistes dans différents milieux. D’autres personnalités sont mises en cause. A partir de là, d’autres femmes se sont levées, un peu partout dans le monde.

Cette campagne est reprise en France sous la forme #BalanceTonPorc pour que la peur change de camp . C’est un rapide succès. Et #MeToo et repris aussi dans 85 pays dont, après les États-Unis, le R-U, l'Inde, le Pakistan, le Japon... Mais encore dans d’autres langues et pays : en français au Canada, en arabe, Tunisie, Égypte, Dubaï : أنا_كمان, en Chine : #我也是, Espagne : #YoTambién, Corée du Sud : #나도, Vietnam : #TôiCũngVậy, Israël : גםאנחנו# (NousAussi), Italie : #QuellaVoltaChe (LaFoisOù)…

Les messages diffusés signalent des faits depuis des propos jusqu’au viol en passant par le harcèlement, les agressions… dans différents milieux professionnels (monde du divertissement, politique, finance, sport...), à l’école, en famille, quelquefois en désignant de personnalités connues. Dont certaines démissionnent de leur fonction...