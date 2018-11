La lutte pour gagner

Sur fond de luttes, le gouvernement manœuvre et tente de gagner du temps. Ce dernier multiplie les réunions de concertations avec les gilets verts mais ce contente de vagues promesses, traite de la transition écologique et des économies à faire sur les dépenses énergétiques.

Pour ce qui est du pouvoir d’achat, de l’augmentation du SMIC, de l’emploi, RIEN, Il maintient son cap !

Autrement dit, le discours reste le même, il entend les inquiétudes du peuple mais pas question de dépenser un rotin de plus.

85% du peuple est favorable à la lutte que mènent les gilets verts. Avec des revendications diverses allant du prix du carburant, du gaz, de l’électricité, aux fins de mois difficiles, le peuple dans sa diversité manifeste pour une réduction des taxes sur les carburants, une augmentation du SMIC permettant de boucler les fins de mois et de l’emploi pour tous. La lutte est fédérante, elle contribue a mobiliser les manifestants et élargie le soutien du peuple .

Ce gouvernement n’est que l’aboutissement politique d’une minorité élue, soutenue par le Capital, les abstentionnistes désabusés et l’incohérence du leader du FN ou sa vassalisation au 2ème tour des élections présidentielles.

Pour Macron et son Gouvernement le peuple ce n’est pas sa priorité sauf s’il s’agit de le racketter. Depuis son élection ils se sont évertués à faire d’énormes cadeaux aux grosses entreprises, aux multinationales, aux banques et à l’Europe, les réformes du code du travail, le CICE, l’exonération de l’ISF pour les plus fortunés, etc.

De toute évidence la négociation pour ce gouvernement aux ordres des lobbies n’est pas et ne sera jamais à l’ordre du jour. Tout ce qu’il espère c’est gagner du temps en premier lieu et l’enlisement de la lutte par tous les moyens. C’est pour cette raison qu’il propose une grande concertation sur 3 mois.

Aussi la CGT lance une grande mobilisation et invite tous les gens concernés à y participer pour défendre la baisse des taxes sur le carburant, sur l’électricité et le gaz. Revendiquer une augmentation du SMIC, du pouvoir d’achat et la mise en place d’une vraie politique de l’emploi, et pour financer ces revendications remettre en place l’Impôt Sur la Fortune et taxer les revenus de la spéculation boursière.

30/11/2018