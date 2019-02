La macronie à la recherche de son point G

Si vous dénoncez la fascisation en cours, on vous dit : point Godwin ! C’est pourtant bien ce point G que, dans leur misère mentale, tels les harceleurs du web, Macron et les macroniens s’acharnent à essayer d’atteindre.

Comment en est-on arrivé là ? se demandent certains à propos des révélations sur le harcèlement en ligne. On en est arrivé là de la même façon qu'on en est arrivé sous Pétain à dénoncer des juifs, pour leur prendre leurs biens, leur place, ou par crasse méchanceté, par ordurerie. Voilà, on se demande souvent qui aurait été collabo à cette époque, la réponse est là : ces harceleurs qui se croient très malins apparaissent au plein jour pour ce qu'ils sont : bêtement communs et méprisables, prêts à toutes les abjections pour asseoir leur place, au moins symbolique, leur volonté de domination qu'ils craignent tant que des femmes ou des minorités leur prennent.

Il y a ceux et celles qui préconisent, contre le mal, de renoncer aux réseaux sociaux. Ah oui, c'est comme les rues ou le métro, mieux vaut pour les femmes ne pas y aller, afin de ne pas être agressées. Inutile de voiler les femmes, il suffit de les faire taire et de les éloigner du pouvoir, des lieux publics, de la ville et du web.

Les harceleurs choisissent leurs cibles pour leur non-conformité, leur façon d'être autre, de parler autrement qu'eux. Eux sont vendus au monde au point d’être prêts à toutes les bassesses pour y gagner leur place, en faisant travailler ce par où ils parlent : leur cul, d'où sort toute cette merde qui pourrit les échanges et la réflexion sur Internet comme la pollution attaque la nature.

Comment en est-on arrivé là ? La ligue du LOL, ce sont des persécutions sexistes, homophobes, racistes et antisémites de la part de journalistes d’une presse prétendument féministe et antiraciste. Cette funeste ligue, qui date de quelques années mais a ses équivalents aujourd’hui, n’est en fait qu’une reproduction de la société dans laquelle nous vivons, et singulièrement du macronisme. L’ex-community manager de Macron en faisait d’ailleurs partie, et s’est empressé d’effacer des centaines de tweets de son compte après les révélations. Les trentenaires de la ligue sont les mêmes que ceux du boys’ club de Macron, ces petits mecs sans expérience chargés de le conseiller et de lui proposer des éléments de langage. Dans la ligue du LOL comme à l’Élysée, il s’agit de manipuler le langage afin de manipuler l’opinion, manipuler les gens jusqu’au harcèlement – faut-il encore rappeler la litanie des insultes et autres mesures de rétorsion de Macron envers les classes populaires qu’il faut empêcher d’accéder au pouvoir, comme il fallait à la ligue des ordures du journalisme empêcher des femmes, entre autres, d’accéder aux postes qu’ils se réservaient.

La dénonciation de la fascisation en cours ne manque jamais de faire surgir la fameuse objection du point Godwin. C’est pourtant bien ce point G (car ils y cherchent leur jouissance) que, dans leur misère mentale, Macron et les macroniens s’acharnent à essayer d’atteindre. Il ne manque à leur besogne ni l’autoritarisme, ni la répression policière, ni la réduction des libertés publiques, ni l’écrasement du peuple par tous moyens possibles, ni même le racisme : la prétention à l’antiracisme n’est bien souvent que la façade ravalée d’un immeuble pourri – en témoignent notamment les dérapages de Macron sur le kwassa-kwassa ou le Gitan qui ne saurait parler normalement. Dans un tel contexte politique, la recrudescence des actes antisémites ne fait que confirmer le retour des vieux démons de l’Europe. Elle est un indicateur, telle une éruption de fièvre, de la maladie bien plus généralisée de tout un corps social.