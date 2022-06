La macronie, née avant la honte

"Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près"

-proverbe français

Les castors se sont noyés (en allant à la pêche)

On ne compte plus les appels à "faire barrage" en macronie, depuis deux élections présidentielles.

Des appels très insistants, qui parfois confinèrent à la chasse aux sorcières pure et simple, quand ils n'étaient tout simplement pas ridicules. Que n'a-t-on pas entendu en 2017, et encore plus récemment en 2022 ? a chaque fois, le même cinéma : "faire barrage, ou accepter le piiiire".

Ne nous y trompons cependant pas : l'extrême droite constitue, sans doute, autant un vrai danger pour la "République" bourgeoise que pour la Gauche radicale, de combat. Mais, le meilleur allié de l'extrême-droite, paradoxalement, c'est bien cette bourgeoisie déguisée en "République".

En ayant fait le forcing auprès des électeurs de la France Insoumise au second tour de la seconde élection présidentielle, pour qu'ils remettent leur peau de castor, LREM avait une nouvelle fois joué cette comédie idiote et hypocrite.

Idiote, car elle (re)jouait avec le feu, consciemment, en pensant que "ça passerait crème" encore une fois.

Hypocrite, car ce gouvernement d'éborgneurs, d'affameurs, pire gouvernement antisocial que la France ait jamais connu, conduit par un ex banquier d'affaires, méprisant le peuple et "ceux qui ne sont rien", a tellement tapé sur les français d'en bas que la détestation est à son comble, et qu'il comptait à la fois sur l'abstention, et sur le désintéressement pour passer aux forceps, pour 5 ans de plus.

Aujourd'hui, la machine est cassée, et il y a sans doute lieu de s'en réjouir.

Car les masques vont tomber : la droite va s'allier avec la macronie, et si, d'aventure, cela ne suffisait pas, on pourrait imaginer qu'elle irait caresser dans le sens du poil "l'ennemi de la République", le si pratique opposant, la seconde face de la même pièce de cette ploutocratie bananière en plein effondrement qu'est devenue la France. Oui, sans aucun doute, la macronie envisage déjà ce dispositif : racler toutes les voix possibles à droite, et si jamais ça ne suffisait pas, aller voir à l'extrême droite s'il y a moyen de s'entendre.

Bonnet blanc, blanc bonnet

Elle l'a déjà fait d'ailleurs : la loi "séparatisme" en est le plus bel exemple. Sans parler de l'accueil privilégié des (blonds, blancs et bien européens comme il faut) Ukrainiens, alors qu'on continue de laisser crever des dizaines de milliers de migrants africains dans la méditerranée, et des centaines de milliers de civils yéménites sous les bombes françaises, dans l'indifférence générale de ce gouvernement de racistes.

Oui, le RN et LREM/Ensemble-que-sais-je sont les deux faces de la même pièce.

Leur seule différence ?

Le mépris de classe pour les uns, le mépris de race pour les autres.

Revenons-en à ce fameux "barrage"donc. Et tentons de voir jusqu'où la "philosophie républicaine "de pacotille de LREM et consorts a conduit ce pays.

Car au ridicule, s'est désormais ajouté le pathétique : en mettant dans le même sac la NUPES et le RN, les qualifiant à qui mieux-mieux durant toute la campagne "d'extrêmes", la macronie s'est plantée lamentablement.

Mieux encore : en refusant d'appeler à faire ce qu'elle avait demandé avec une insistance hystérique aux castors de gauche de réitérer durant le second tour d'Avril dernier, le fameux "barrage Républicain", dans plus de 50 circonscriptions sur 62 en duel RN/NUPES (!), la macronie a sciemment organisé l'arrivée à l'Assemblée non pas d'un petit groupe (ce qui ne s'était plus vu depuis...1986), mais d'un groupe parlementaire puissant, fort de 89 nouveaux députés, ce qui constitue un fait historique, jamais vu dans un pays européen depuis bien, bien longtemps.

Ceci constitue -quoi qu'en diront les électeurs du RN, que je vois arriver d'ici- une catastrophe d'ampleur, car cela acte juste l'implantation durable du RN aux portes du pouvoir.

Chaque député élu rapporte 37 000 euros à son parti, et chaque voix constitue un revenu supplémentaire d'1,50 € par an pendant cinq ans, pour ceux qui ont présenté des candidats ayant obtenu au moins 1 % des voix dans au moins 50 circonscriptions , pour chaque parti ayant réalisé ces scores.

Le RN rafle donc la mise, et on va observer ce que l'on a observé avec l'UMP et le P"S" durant des décennies : dans chaque circonscription durant cinq ans vont fleurir les associations clientélistes, et autres subventions qui permettront à ces élus d'asseoir leur base électorale pour de longues, longues années...Au détour de cet article par exemple, on apprend que chaque député peut, en moyenne, "subventionner des projets (sur sa réserve parlementaire) pour un montant total de 130 000 euros". Ce sont ainsi plus de 80 millions d'euros qui sont redistribués, chaque année, dans les circonscriptions, histoire d'arroser, avec cette quasi corruption légale, des clients électoraux qu'il convient de fidéliser.

Je vois venir d'ici l'objection : "oui mais alors, la NUPES ils en ont plus, ils vont encore plus se gaver..."

Oui, sans aucun doute.

Mais le projet politique n'est pas le même : alors que la Marine fait juste comme si l'écologie n'existait pas, et rêve de donner un permis de tuer sans être inquiété à chaque policier, elle a aussi tenté de gommer son héritage raciste et colonialiste, mais le fond demeure. De plus le RN, comme tout bon parti d'extrême droite qui se respecte, est pro patronat et férocement opposé au progrès social. Marine a fermement refusé l'amnistie pour les Gilets Jaunes à de multiples reprises... que celles et ceux ayant enfilé le gilet, et voté pour elle, en prennent conscience, ce serait déjà pas mal. S'il y en a dans la salle qui me lisent, vérifiez et vous verrez...

Le RN est, comme chaque parti d'extrême droite avant lui, un allié objectif du patronat et de la bourgeoisie, la même qui n'hésite pas à éborgner, mutiler et emprisonner gratuitement quand ça conteste un peu trop, mais aussi à faire appel à cet allié de tous temps, quand les choses ne sont plus tenables pour elle...

Bolsonaro au Brésil, Trump aux USA, mais aussi Pinochet au Chili, Videla en Argentine...sans parler de ce cher Adolf, adoubé par Henri Ford et le grand capital...et tant, tant d'autres, historiquement, qui furent systématiquement la roue de secours d'un capital à l'agonie.

Marine Le Pen et son parti ne dérogent en aucune manière à cette règle.

Les faits sont têtus, voici un nouveau bilan édifiant qui le démontre, pour celles et ceux qui seraient tentés de voir la vérité en face : ces gens sont les ennemis des travailleurs, ils méprisent les petites gens, tout comme macron et sa clique.

Bonnet blanc, blanc bonnet.

Et Macron creusa sa tombe avec ses dents

On a donc assisté à un refus pur et simple de renvoyer l'ascenceur, de la part de la macronie, aux candidats NUPES qui avaient joué le jeu de cette imbécilité de "barrage Républicain".

On a donc assisté à l'élection de multiples députés RN qui n'auraient pas dû, si on avait écouté les macronistes, gagner l'élection.

Les candidats "Ensemble" ont refusé à de multiples reprises de se retirer des triangulaires, en ainsi favorisé l'accès à l'Assemblée d'un groupe d'extrême droite puissant.

Les castors comprendront-ils enfin un jour ?

Comprendront-ils que c'est la même pièce qui est rejouée, par les mêmes acteurs, encore et encore, sous leur nez, élection après élection ?

Certains semblent l'avoir compris : l'abstention est cette fois-ci aussi, plus massive que la fois d'avant.

Mais on ne peut préjuger de rien : il y a tellement de désespoir social dans ce pays, la colère est tellement étouffée, mais viscérale, larvée, mais prête à jaillir... que les gens ne croient plus à la politique, quand bien même le programme présenté se préoccuperait (plutôt) bien de leur avenir et de celui de ses enfants, ce que les français admettent d'ailleurs en majorité...

En effet, quel mal y aurait-il à préférer prendre l'argent là où il est, dans les mains de ces rapaces ultrariches favorisés par la macronie depuis bien trop longtemps, plutôt que d'aller chercher des responsables là où il n'y en a pas ? Et ceci, qu'on soit en France, ou ailleurs...

Car c'est bien à une lutte existentielle, mais de classe, que nous sommes confrontés aujourd'hui.

D'un côté, la crise climatique qui prend de l'ampleur, et les déstabilisations mondiales liées à la pandémie et à tout le reste... et de l'autre, des puissants à qui on ne demande plus aucun compte, et qui se croient tout permis, qui comptent en réchapper en nous laissant nous autres les gueux dans la panade, alors que dans le même temps le technocontrôle social se renforce, et que tous les gouvernements occidentaux lorgnent sérieusement vers "le modèle chinois" pour se maintenir au pouvoir.

Un cauchemar qui se profile, donc.

Le pays risque d'être ingouvernable à très court terme, et le quatrième tour -social, celui-là- risque fort d'avoir lieu.

Macron est le seul responsable de cette situation, mais en tirera-t-il toutes les leçons ?

Nous connaissons déjà la réponse : cet individu est incapable de se remettre en question, il l'a prouvé à de multiples reprises. Je suis d'ailleurs prêt à parier que c'est une des causes de la détestation incroyable dont il fait l'objet dans tout le pays à l'heure actuelle : il refuse littéralement de reconnaître la réalité, quand bien même on la lui mettrait sous un nez qui est déjà, avouons-le, bien chargé. Ceci expliquant peut-être cela ?

Et que dire de ses soutiens, de ses ministres, de son parti ? De son électorat, composé de boomers favorisés et autres cadres sup en total déphasage avec la souffrance quotidienne de l'écrasante majorité de millions de français, en passant par ses soutiens, totalement méprisants et déconnectés du réel, jusqu'à ses ministres, comme Véran qui hier, faisait encore le malin en récitant son catéchisme "nous allons construire la majorité absolue...les français ne rejettent pas notre politique..." Juste après une branlée électorale pareille, historique sous la cinquième !

Ces gens ne reconnaitront jamais rien, ils ne lâcheront jamais leurs privilèges, sauf si on leur tord les deux bras, et ils ne s'avoueront jamais vaincus, sauf lorsqu'il s'agira de fuir pour sauver leur peau.

M'est avis que c'est pour bien plus tôt qu'on ne le pense.