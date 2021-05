La Maison de Pass

Le Pass universel sous cutané permet enfin à l’humanité d’accéder au plus grand de ses espoirs : une société juste et sûre où chacun peut s’épanouir selon ses mérites. Le hasard, la chance sont terrassés, la Raison triomphe.

Le film montrait un homme qui tombait en un instant éperdument amoureux d’une jeune femme qui jouait au babyfoot dans un troquet pour le moins modeste, derrière le Lycée qu’il fréquentait. Les deux hommes qui sortirent du cinéma s’étonnèrent.

- « Tu crois que ça peut exister ce genre de choses ? »

- « Ça a pu ! Avant qu’on ne généralise l’ordonnancement rationnel dans la vie de tous les jours. »

- « Ça fait déjà 15 ans que les puces sous cutanées sont obligatoires partout dans le monde, il a fallu un peu de temps pour en arriver là. C’est pas toi qui t’occupe de ça au Ministère du bien être numérique ? »

- « Si ! »

- « J’ai expérimenté le site de rencontre recommandé par le Directeur des Ressources Humaines de ma boîte. Comme attendu, elle avait le poids que je désirais, les yeux que je désirais, les fantasmes que je désirais, elle regardait les séries télévisées que je désirais. »

- « Résultat ? »

- « Je m’emmerde ! Je vais prendre une maîtresse. J’ai une copine aux cours de yoga, je te dis pas ! J’ai un mal fou à me relaxer quand je la vois, tu crois que c’est de l’amour »

- « Ce n’est pas possible, c’est interdit par l’Algorithme suprême, trop animal, trop instinctif, antisocial. »

- « Personne saura rien si je l’invite. »

- « Ça m’étonnerait. Dans ta puce sous cutanée, il y a une géolocalisation interactive : ils savent où tu te trouves, qui est à tes côtés, si tu leur parles ou non. Ils savent aussi ta température dermique, celle de tes proches, celle de ceux que tu veux rencontrer. En plus tu sais bien que tu peux avoir des rapports sexuels seulement si on active la zone appropriée du cerveau où l’électrode du plaisir est implantée. »

- « On peut rêver ! Et d’ailleurs comment pourrait-on me punir. On a fermé les prisons, il n’y a plus de policiers, de militaires, de forces de l’ordre. Tu ne te souviens pas de la fin de l’ancien temps qui avait déjà fait une loi relative à l'interdiction des ‘violences éducatives ordinaire… plus de claques, plus de fessées. »

- « Ce n’est plus comme cela que l’on s’y prend. La puce qui te sert de Pass à une liaison avec l’ordinateur central où sont stockées toutes tes données personnelles, et celles de tes parents, tes grands-parents concernant tes éventuelles tares génétiques, tes ennuis de santé, tes contacts privés, professionnels, les sites que tu consultes, les films que tu regardes… le Pass universel en sait plus sur toi que toi même. Et il peut être utilisé pour prévenir une éventuelle infraction ou une éventuelle entorse à la loi. Si la probabilité de commettre un délit dans le futur est supérieure à 0,8, selon l’échelle de Goebbels, tu es neutralisé… ou éliminé si c’est grave. »

- « Les gens vont se révolter ! »

- « Pour se révolter encore faudrait-il qu’ils se rendent compte de leur état. Ils s’amusent à téléphoner pour ne rien dire, à jouer à des jeux vidéos dénués d’intérêt, à jouer en bourse alors qu’ils perdent toujours de l’argent… Comment a-t-on fait pour leur faire aimer les cowboys et détester les indiens, par le conditionnement, par la persuasion, par l’usure de la répétition. »

- « Explique-toi ! »

- « Pour les simples délits, on détermine tout d’abord ton coefficient de criminalité potentielle. Le coefficient étant établi, la gamme des nuisances qui doivent être appliquées à ton égard est déterminée. L’une d’entre elles, la plus pernicieuse, consiste à faire en sorte que le prix des achats que tu fais soit corrélé aux paramètres de nuisance du Pass universel. »

- « Une banane vaut 1 ou 5 euros selon l’acheteur ? »

- « C’est ça ! Mais ça va beaucoup plus loin. Un individu transporte avec lui tout son passé, tout son passif, tout ce qu’il a fait ou pas fait, le montant de ses dons aux bonnes œuvres, la quantité de préservatifs qu’il a acheté et ceux qu’il a consommé avec la compagne déclarée à la préfecture, son état de santé, les médicaments qu’il prend, ceux qu’il a oublié de prendre, les phrases qu’il a marmonnées lorsqu’il était seul, celles qu’il a dites en public, on a évidemment noté les écarts entre les unes et les autres. »

- « Pour quoi faire ? »

- « La personnalité étant cernée, les mécanismes de privation et de coercition peuvent être affinés. Par exemple, tu aimes voyager, ça te sera impossible : pas de connexion internet, pas de place dans l’avion, erreur de réservation. Bien évidemment, dès que les tourments infligés sont trop visiblement coordonnés, il faut reculer en attendant une meilleure occasion, mais l’algorithme ‘Justice et Liberté’ est écrit pour cela. Tout se faisant par le net, tu conçois que le nombre de dysfonctionnement peut être presque infini. Tout est fait pour te pourrir la vie ! »

- « C’est quand même en fin de compte assez limité comme moyens de coercition. »

- « C’est parce que tu ne raisonnes pas de manière globale. Ne pas prendre l’avion n’est pas grave mais si cela vient après d’innombrables entraves du même type, tu craques. Un piqûre d’abeille, ce n’est rien ou presque. Mais 100, mais 1000… Personne n ‘y résiste. »

- « Le sexe joue-t-il un rôle particulier dans le processus de redressement psychologique ? »

- « Bien entendu ! Le monde est plein de jouvencelles prêtes à se sacrifier pour de grandes causes à condition d’être justement récompensées. Elles savent se faire agresser, harceler, attoucher, violer par n’importe quel homme conforme à la nature humaine. Même si la cible est en couple avec une personne conciliante, sa vie maritale est finie, sa vie sociale est fini, car à chaque connexion aux réseaux sociaux le récit de ses frasques apparaîtra. »

- « Et les femmes ? »

- « Les femmes sont moins vulnérables, reste la drogue ou les enfants abandonnés dans la nature. »

- « Tout cela reste assez classique… »

- « Détrompe-toi ! Les pulsions libidineuses de la cible peuvent être déterminées grâce à son profil numérique d’usage et de consommation. Son taux de testostérone en situation de stress peut être prédit, les concentrations d’oxytocine, de dopamine, de lulibérine, de dopamine, de gonadolibérine et de quelques autres hormones sont dosées en temps réel grâce aux capteurs de la puce. »

- « Et qu’est-ce qu’on fait avec tout ça ? »

- « On le met en situation de péril et lorsque les paramètres hormonaux sont optimum on porte le coup de grâce. On l’écrase comme une punaise, on passe le tout à la télé s’il est connu, sur les réseaux sociaux s’il n’y est pas… le pire peut lui arriver. »

- « Tu as des détails ? »

- « Les sanctions collectives frappant les fauteurs d'émeutes, les trublions, les terroristes potentiels, les obsédés sexuels, les fraudeurs du fisc ne doivent plus nuire aux simples citoyens qui votent ce qu’il est bon de voter, qui disent ce qu’on doit dire, qui pensent ce qui est recommandé de penser par les autorités médiatiques, qui achètent ce qui est mis en valeur par les agences planétaires de communication… c’est fini ! »

- « Je veux bien le croire, mais qu’est-ce qui est fini ? »

- « Les sanctions, les lois… Oui, pardon… Les lois qui frappent indistinctement les bons qui sont avec nous et les méchants qui sont contre tout, contre nous, contre l’Algorithme sacré. Les lois, les règlements sont maintenant personnels, individualisés, chacun a les sien, chacun les porte en propre. Un Homme, une morale, une table de la loi ! À chaque heure du jour et de la nuit nos ordinateurs traquent tous les individus isolément. »

- « Et si on désobéit ? »

-« Le Polonium210 est mortel à partir d’une dose inhalée de 50 nanogrammes, soit 0.000 000 050 g. Alors tu vois si on ne peut pas le sentir… »