La malbouffe pourrait rétrécir le cerveau

Voilà certainement une raison majeure qui pourrait expliquer la baisse importante du QI partout ou la malbouffe est consommée sans modération aux repas de midi et du soir. Mais, comment imaginer une seconde que mal manger pourrait diminuer la taille du cerveau humain tout en augmentant son tour de taille. Allons donc ! Encore une foutaise scientifico-écologique pour nous inciter à bouffer moins de viande et nous préparer à l'inévitable décroissance ; pas vrai ?

Attention quand même, c'est peut-être vrai. De nombreuses études scientifiques incitent à croire que la nourriture influence notre cerveau négativement, mais aussi positivement lorsque vous mangez bien comme à la table des Rugy. Ce qui peut parfaitement se comprendre. Puisque la nourriture jouerait également un rôle sur l'humeur. Une chercheuse australienne en fait la démonstration éclatante, car...

"Elle a étudié pendant cinq ans le comportement d’enfants en le corrélant à la façon dont les mères s’étaient alimentées pendant leur grossesse. Résultat : quand celles-ci ont absorbé une nourriture riche en produits sucrés, snacks salés, plats transformés, les enfants se sont montrés plus querelleurs et agressifs, plus tristes et plus anxieux".

Incroyable non ! la mauvaise bouffe attaquerait donc le cerveau fragile du bébé avant même sa naissance ! Et pourquoi pas, puisque chez la femme enceinte la consommation de tabac et d'alcool font courir de graves risques à la santé du fœtus.

Explications - La malbouffe "ne nous apporte pas les nutriments dont notre cerveau a besoin. Ces carences pourraient modifier nos comportements. Le corps, en effet, ne sait pas fabriquer certains éléments indispensables au bon fonctionnement cérébral et les trouve dans l’alimentation".

La preuve par le rat qui comme chacun sait est un animal très proche de l'homme qui ressemble quand même plus au cochon ou encore au bonobo.

"Chez les rongeurs, les découvertes sont édifiantes. Par exemple, un rat qui manque d’Omega 3 développe un comportement anxieux alors que son congénère nourri de façon équilibrée se montre plus aventurier, révèle la chercheuse à l’Inra à Bordeaux Sophie Layé "

Peut-être plus grave encore. "Chez les rats, des expériences révèlent qu’un régime à base de frites et de cookies est responsable d’une perte de mémoire : ce bol alimentaire entraîne « une altération de l’hippocampe, région au cœur du cerveau, indispensable à l’apprentissage et à la consolidation des souvenirs »,

Sans oublier le hamster d'Alsace, qui privé de vitamines B3 devient très agressif, voire même peut dévorer ses petits.

Mais, voilà maintenant ce qui semble le plus extraordinaire. Un prisonnier dont l'alimentation est complétée pendant trois mois avec des vitamines, des minéraux et des acides gras "se tient à distance de la violence". Ne serait-ce pas une bonne solution pour éradiquer la sauvagerie des black blocs ? Castaner pourrait les inviter à prendre un repas équilibré au Ministère de l'Intérieur avant une manifestation ?

Encore mieux. La chercheuse So Young Park a réalisé une expérience originale...

"Dans son laboratoire, les patients ne prennent pas les mêmes décisions selon qu’ils ont absorbé (à leur insu) un petit-déjeuner plus ou moins protéiné. Pourquoi ? Parce que l’abondance de protéines augmente le taux de tyrosine dans le sang, un acide aminé qui entre dans la composition de la dopamine, impliquée dans la motivation et la prise de risque. L’augmentation de la quantité de dopamine dans le cerveau change notre comportement."

Trouvez-vous toutes ces études sur la malbouffe pertinentes ? Avant de répondre vous devriez regarder le film ci-dessous.