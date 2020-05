La malédiction d’un peuple qui se croit supérieur aux autres et qui a mis à sa tête des gens très très intelligents …

Heureux les peuples que nous croyons pauvres en esprit, la solution au Covid 19 était toute simple, ils l’ont appliquée et leurs taux de mortalité sont ridiculement plus bas que les nôtres. L’Afrique na pas les moyens de s’offrir les molécules de Gilead, ni même de les attendre. Elle ne peut acheter du Tocilizumab à 800 euros l’injection. L’Afrique ou la Grèce se contentent de vieux médicaments très bêtes, très simples et ça marche.

Nous autres, peuple très très supérieur nous avons inventé des légendes urbaines : l’antibiotique serait inutile, le Plaquénil dangereux même si on compte bien moins de problèmes qu’avec le Doliprane.

1 Ils nous ont privés de traitement pour rien…

https://pgibertie.com/2020/04/30/ils-nous-ont-prive-de-traitement-pour-rien/

On connait le rôle central de Karine Lacombe en France ou de Fauci aux Etats unis. Liés à Gilead, ils ont tout fait pour bloquer le protocole Raoult et promouvoir le Remdevisir. Les manipulations ne servent à rien

https://pgibertie.com/2020/04/30/ils-nous-ont-prive-de-traitement-pour-rien/

Les contorsions des labos : leurs produits sont inefficaces et le vaccin pour le Covid 19 arrivera trop tard ; il ne sera pas efficace contre le covid 20 ou 21

2) La solution était trop bête pour nous et ça marche

Une étude italienne sur 65000 personnes démontre que les patients traités par l’hydroxychloroquine pour des maladies chroniques sont protégées du Covid

« Sur un public de 65 000 patients chroniques (lupus et polyarthrite rhumatoïde), qui prennent systématiquement Plaquenil / hydroxychloroquine, seuls 20 patients ont été testés positifs pour le virus. Personne n’est mort, personne n’est en soins intensifs, selon les données recueillies jusqu’à présent. »

https://pgibertie.com/2020/04/29/une-etude-italienne-sur-65000-personnes-demontre-que-les-patients-traites-par-lhydroxychloroquine-pour-des-maladies-chroniques-sont-protegees-du-covid/

« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. » Dans une interview à « Paris Match », mercredi 29 avril, le professeur Didier Raoult s’en prend violemment au conseil scientifique chargé de conseiller Emmanuel Macron dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. « Le consensus, c’est Pétain. Insupportable. On ne peut pas décider de cette manière », dénonce l’infectiologue marseillais.

L’hydroxychloroquine est le traitement de références pour les pneumopathies […] Quant à l’azithromycine, il est le médicament le plus prescrit au monde après l’aspirine… Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite. »

3 La presse aux ordres salue la prudence mais personne ne parle plus de l’échec thérapeutique et pour cause : Si nous étions grecs, turcs ou allemands, nous aurions 20 ou 30 000 morts de moins…

Il faut comparer entre des pays de développement semblable en intégrant tous les décès liés au covid 19. La France s’est illustrée par la seule comptabilisation des décès hospitaliers. Les médecins ont obtenus que soient rajoutés les ehpad puis les décès à domicile.

En Allemagne l’institut Robert Koch a bien précisé que tous les décès liés au covid étaient comptabilisés. La Grande Bretagne inclut dans ses statistiques les décès hors des hôpitaux En Italie et en Espagne, les décès sont comptabilisés dans les hôpitaux et en dehors, c’est-à-dire dans les maisons de retraite et au domicile des défunts. Aux Pays-Bas, seuls les décès à l’hôpital sont comptabilisés.

Il faudra certainement du temps pour comparer de manière parfaite mais pour l’Europe nous avons des indications assez précises pour conclure que la gestion française est déplorable. Pas de masques pas de tests, des emmerdes pour les toubibs qui donnent des antibiotiques et un massacre dans les maisons de retraites

https://pgibertie.com/2020/04/26/la-politique-sanitaire-la-plus-contestable-de-la-planete-se-mesure-aux-nombres-de-morts-par-millions-dhabitants-macron-nomine/

Dans le monde d'après ils prépareront un vaccin contre le covid 19 qui sera inefficace contre le covid 20.

Dans le monde d’après on nous expliquera que le Covid 19 a été créé par le réchauffement climatique. On nous racontera que la start up Nation s’en est mieux sortie même si le taux de mortalité se retrouve cinq fois plus élevé qu’en Grèce ou en Allemagne.

Non le gouvernement n’aura commis aucune erreur, bien au contraire ! Mais les Français sont indisciplinés, la faute leur incombe ; pas de masque, pas de test…. D’ailleurs le Conseil d’Etat déboutera tous les plaignants.

Dans le monde d’après tout sera la faute des réseaux sociaux …