La marche ou le plaisir des sens...

La marche à pieds, plus que toute autre activité, comble tous nos sens...

C'est d'abord un bonheur pour la vue : au rythme de la marche, le promeneur peut contempler à loisir les paysages qu'il traverse... les arbres, les fleurs, les pierres du chemin, les formes des arbres, des feuilles, des fleurs, le ciel, les nuages...

La marche permet cette lente observation du monde : le promeneur peut s'arrêter, admirer les paysage et tous les éléments qui le composent.

Les paysages changent souvent en fonction de la lumière du soleil, des saisons, du moment de la journée...

L'ouïe est aussi sollicitée lors d'une marche en campagne ou dans les bois : les chants des oiseaux, le bruissement des insectes, le crissement des cigales en été, le joli murmure d'un ruisseau, le mugissement du vent dans les arbres...

Le marcheur est à l'écoute du monde environnant...

Comment ne pas évoquer aussi toutes les odeurs suaves venues des arbres, des fleurs ? Des senteurs de pins, des parfums boisés, des effluves de thym, de sarriette, de romarins...

Les senteurs enivrantes des bois sont particulièrement vivifiantes.

En marche, on peut aussi s'arrêter et prendre le temps de cueillir et de goûter des baies sauvages, des mûres, des fraises, on peut s'attarder près d'une source et s'abreuver de son eau limpide.

Ainsi, la marche nous offre un réservoir inépuisable de sensations.

La marche nous permet de renouer avec le bonheur des sens que nous avons tendance à délaisser et oublier face à la multiplicité des écrans qui nous entourent...

La marche nous ouvre des horizons de liberté, elle développe tous nos sens...

Le rythme lent de la marche nous fait retrouver une dimension humaine qui s'efface de plus en plus à notre époque.

Les plaisirs le plus simples nous sont alors accessibles.

Alors que nous voyons nombre de nos contemporains marcher les yeux rivés sur leur portable, au lieu de contempler le monde, il est temps de réhabiliter la marche, la promenade, la vraie, celle qui porte attention au monde.

L'homme est fait pour se mettre ainsi en quête de connaissances et de savoirs : c'est cette curiosité qui le guide et le motive.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2019/08/la-marche-ou-le-plaisir-des-sens.html