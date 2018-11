Toujours d’actualité, cette chanson écrite par Léo Taxil en 1881 témoigne des combats contre le clergé. Il est plus que nécessaire, aujourd’hui, quand on voit un peu partout les attaques contre la laïcité qui conduisent au communautarisme et à « l’exclusion de l’autre qui ne pense pas comme nous », de nous rappeler tous les combats menés pour le progrès et le vivre ensemble dans le respect des différences.

Faut-il encore le rappeler ? L’Église et l’État sont séparés depuis 1905 ; malgré cela, on voit s’immiscer partout le religieux (toutes les religions sans exception) qui ramène l’humanité vers le Moyen-Âge.

Considérons les paroles qui suivent comme une pierre à l’édifice du progrès qui ne s’arrête jamais et qui demande un combat continu, une sorte de révolution permanente…

La Marseillaise anticléricale

Allons ! Fils de la République,

Le jour du vote est arrivé !

Contre nous de la noire clique

L'oriflamme ignoble est levé. (bis)

Entendez-vous tous ces infâmes

Croasser leurs stupides chants ?

Ils voudraient encore, les brigands,

Salir nos enfants et nos femmes !

Refrain

Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux !

Votons, votons et que nos voix

Dispersent les corbeaux !

- 2 -

Que veut cette maudite engeance,

Cette canaille à jupon noir ?

Elle veut étouffer la France

Sous la calotte et l'éteignoir ! (bis)

Mais de nos bulletins de vote

Nous accablerons ces gredins,

Et les voix de tous les scrutins

Leur crieront : A bas la calotte !

- 3 -

Quoi ! Ces curés et leurs vicaires

Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! Ces assassins de nos pères

Seraient un jour nos meurtriers ! (bis)

Car ces cafards, de vile race,

Sont nés pour être inquisiteurs...

À la porte, les imposteurs !

Place à la République ! Place !

- 4 -

Tremblez, coquins ! Cachez-vous, traîtres !

Disparaissez loin de nos yeux !

Le Peuple ne veut plus des prêtres,

Patrie et Loi, voilà ses dieux (bis)

Assez de vos pratiques niaises !

Les vices sont vos qualités.

Vous réclamez des libertés ?

Il n'en est pas pour les punaises !

- 5 -

Citoyens, punissons les crimes

De ces immondes calotins,

N'ayons pitié que des victimes

Que la foi transforme en crétins (bis)

Mais les voleurs, les hypocrites,

Mais les gros moines fainéants,

Mais les escrocs, les charlatans...

Pas de pitié pour les jésuites !

- 6 -

Que la haine de l'imposture

Inspire nos votes vengeurs !

Expulsons l'horrible tonsure,

Hors de France, les malfaiteurs ! (bis)

Formons l'union radicale,

Allons au scrutin le front haut :

Pour sauver le pays il faut

Une chambre anticléricale.