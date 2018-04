La méchanceté pulsionnelle sur internet...

Nous en avons tous fait l'expérience : sur internet, la méchanceté la plus primaire se déchaîne parfois, avec des insultes malveillantes, dégradantes, des propos qui ne respectent pas les notions élémentaires de politesse...

L'anonymat favorise ce phénomène : caché sous un avatar, chacun peut se livrer à l'invective sans en être inquiété.

Bien sûr, ces messages diffusés sur les réseaux sociaux font souvent appel à des pulsions, des réflexes. Ce sont des messages brefs, irréfléchis, gratuits...

Ils ne font pas intervenir une quelconque argumentation : ils sont de l'ordre de l'insulte, du dénigrement facile.

Ceux qui se livrent à ce petit jeu de massacre ne se discréditent-ils pas eux-mêmes ?

Insultes sexistes, insultes qui visent à amoindrir, à dénier toute intelligence à celui ou celle que l'on veut annihiler, insultes qui s'attaquent à l'aspect physique...

Et ces insultes se multiplient... Elles envahissent la toile, haineuses, dévastatrices.

Sans aucun complexe, certains n'hésitent pas à dire n'importe quoi, à diffuser des propos haineux, sans nuances...

Et on sent un certain plaisir, une certaine délectation dans ce déballage d'insultes, dans cette envie de dégrader, de rabaisser autrui.

Le plaisir de voir des têtes tomber ! Le plaisir de l'humiliation !

Il est vrai que sur internet, tout le monde a le droit de s'exprimer, et c'est une liberté extraordinaire...

Mais qu'en font certains ? Ils usent et abusent de l'insulte, de l'invective grossière, internet devient une sorte de défouloir...

Ils se complaisent dans le dénigrement abject, facile et irréfléchi...

Sont-ils des adultes, ceux qui s'expriment ainsi sur les réseaux sociaux ? Sont-ils des êtres responsables ?

Dans une discussion, c'est l'argumentation et le raisonnement qui devraient s'imposer.

Bon, on voit s'exprimer alors une forme de transgression qui est à la mode... mais le phénomène prend une ampleur démesuré, il révèle un manque de maturité dans le comportement... il envahit la toile.

C'est là un jeu de massacre qui amuse certains : mais quel temps perdu à dénigrer au lieu de raisonner et de participer intelligemment aux débats !

Des pulsions primaires sont à l'oeuvre, des réflexes, des automatismes qui ne servent pas la réflexion et qui font penser à des réactions infantiles...

A l'ère du numérique, la méchanceté s'épanouit, se diffuse, et se répand de plus en plus sur la toile.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/04/la-mechancete-pulsionnelle-sur-internet.html

Une émission sur France Culture :

https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/metamorphoses-de-la-mechancete