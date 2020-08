La Méchante Semaine n° 2020-33 du 10 au 16 août 2020

Que s’est-il passé lors de cette méchante semaine en France, en Europe et dans le monde ? Que faut-il craindre de la loi bioéthique, de l’ensauvagement de la France ou encore de la libération de détenus radicalisés ? Pourquoi est-il important de s’interroger encore et toujours sur le devenir de nos libertés ? Où va le monde, les tensions internationales en Méditerranée n’ayant jamais été aussi fortes…



Méchant Réac ® a sélectionné les textes et réflexions de Anastasia Colosimo, Edouard Husson, Nicolas Baverez, Caroline Breashears, Alain Bauer, Barbara Lefebvre, Michèle Tribalat, Renaud Girard, Charles de Meyer, Benjamin Blanchard, Jean-Eric Schoettl, Guillaume Jeanson, Yannick Chatelain, Alexandre del Valle, Denis Tillinac, Edouard Balladur, Vladimir Volkoff, Fabrizio Ferrari, Chantal Delsol, Philippe Bilger, Guillaume Bigot pour éclairer ses lecteurs.