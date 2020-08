La Méchante Semaine n° 2020-34 du 17 au 23 août 2020

La 34ème Méchante Semaine de Méchant Réac ! ® s’est interrogée sur les sujets suivants :



1.La folie progressiste, traitée par Barbara Lefebvre, Thomas Ullman, Peggy Sastre, Xavier Rauffer, Philippe Charlez, Bérénice Levet, et Gilles-William Goldnadel.

2.E.E.L.V. et L.F.I. mettent-ils en danger la démocratie ? Sujet traité par Joseph Macé-Scaron et Yves Roucaute.

3.Le masque et les libertés publiques, éclairage apporté par Maxime Tandonnet et Olivier Maurice.

4.L’économie française est mal (re)partie pour Claude Sicard.

5.L’ensauvagement de la France est analysé par Philippe Bilger.

6.Vladimir Poutine et la Biélorussie, les suites de la crise sont traitées par Alain Rodier et Renaud Girard.

7.La Turquie peut-elle déstabiliser la France s’interroge Alexandre del Valle.

8.Qu’en est-il de la présence de la France en Afrique ? Méchant Réac ® a sélectionné les analyses de Yves Thréard, Arnaud Danjean, Michel Goya et Pierre Vermeren.