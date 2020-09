La Méchante Semaine n° 2020-38 du 14 au 20 septembre 2020

On est encore entrain de nous faire le coup du « méchant dictateur » contre un chef d’État qui résiste aux injonctions américaines : Maduro « soupçonné » de crimes contre l’humanité.

Les « enquêteurs » n’ont jamais mis les pieds au Venezuela.

Le « rapport » n’est qu’une compilation d’articles d’une presse d’opposition à Maduro et de textes d’ONG financées par les États-Unis et les officines de Georges Soros, de « renseignements » d’un ancien directeur des renseignements vénézuéliens impliqué dans une tentative de coup d’État contre le gouvernement.

Il n’y a pas l’ombre d’une preuve.

L’ONU accuse Nicolas Maduro de crimes contre l’Humanité... qu’en est-il vraiment ?

Méchant réac : Blogueur militant pour une société libérale, conservatrice et politiquement au service de l’impérialisme américain.

