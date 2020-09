La Méchante Semaine n° 2020-39 du 21 au 27 septembre 2020

La Méchante Semaine qui vient de s’écouler aura été marquée par l'attentat perpétré vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo dont le ministre de l’intérieur a reconnu le caractère manifestement terroriste. Pendant ce temps, notre président de la République s’interroge sur les « séparatismes », aveuglé par les islamo-gauchistes de son entourage ! Alors que la République fête ses 150 ans, celle-ci est attaquée de toute part par des éléments sécessionnistes islamistes. Les élites sombrent dans l’incompétence et la lâcheté, deux caractéristiques que l’on retrouve dans le traitement lamentable de la crise sanitaire ; l’approche de la crise migratoire en Europe ; la folie et les mensonges écologistes ; la gestion des crises internationales…



Pour répondre à nos légitimes inquiétudes et agacements, Méchant Réac ! ® a compilé les analyses et commentaires de Pierre Vermeren, Mathieu Bock-Côté, Yves Thréard, Céline Pina, Frédéric Rouvillois, Eric Verhaeghe, Jean-Thomas Lesueur, Max-Erwann Gastineau, André Comte-Sponville, Eric Zemmour, Nathalie MP Meyer, Fatiha Boudjahlat, Julia de Funès, Charles Prats, Peggy Sastre, Philippe Bilger, Renaud Girard, Loïk Le Floch-Prigent, Sophie Coignard, Valérie Toranian, Maxime Tandonnet, Benoit Rittaud, Eric Delbecque, Edouard Husson, Nicolas Lecaussin, Olivier Babeau.