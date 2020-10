La Méchante Semaine n° 2020-43 du 19 au 25 octobre 2020

Il y a eu les mots, il y a eu les larmes, et le temps des hommages. La mort ignoble de Samuel Paty, professeur tué pour avoir enseigné la liberté d’expression, a maculé le drapeau français du sang d’un innocent. Et maintenant, qu’allons-nous faire ? Comment lutter efficacement contre l’islamisme ? L’assassinat d’un professeur doit nous interroger sur nos mollesses et nos lâchetés face aux fondamentalistes. Toute la semaine, Méchant Réac ! ® a sélectionné les textes et articles d’experts et d’intellectuels s’exprimant sur notre capacité à agir face à ces graves dangers : Nathalie MP Meyer, Philippe d’Iribarne, Jean-Paul Brighelli, Valérie Toranian, Hakim El Karoui, Thibault de Montbrial, Jean-Philippe Delsol, Guillaume Tabard, Fatiha Boudjahlat, Bernard Rougier, Patrick Stéphanini, Gilles-William Goldnadel, Zineb El Rhazoui, Christophe de Voogd, Florence Bergeaud-Blackler, Edouard Husson, Maxime Tandonnet, Jean-Eric Schoettl, Benjamin Sire, Barbara Lefebvre, Général Pierre de Villiers, Renaud Girard, Elisabeth Badinter, Boualem Sansal, François-Xavier Bellamy, Abnousse Shalmani, Général Bertrand Soubelet, Guillaume Bigot, Bérénice Levet, Olivier Babeau, Jean-Thomas Lesueur et Mathieu Bock-Côté.



La Méchante Semaine a également porté son attention sur la gestion politique et sanitaire de la crise de la Covid-19 avec Nicolas Lecaussin, Billy Binion, Laurent Sailly, Guy-André Pelouze, Didier Maus, Chantal Delsol ; la cancel cuture avec Julie Graziani ; la France et l’Europe avec Nicolas Baverez ; enfin, un point sur les tensions internationales par Pierre Razoux.