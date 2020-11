La Méchante Semaine n° 2020-44 du 26 octobre au 1er novembre 2020

Les méchantes semaines se suivent et semblent à chaque fois plus terribles ! Elles paraissent trop dures, trop violentes, trop idiotes. Que dire à ces familles victimes du terrorisme islamique ? Que dire à ces victimes mortes pour avoir cru qu’en France on pouvait tout dire, tout croire…

Comme chaque semaine, et selon Mauriac parce que « écrire, c’est déjà agir », Méchant Réac ! ® a fait appel aux signatures suivantes :





- Concernant la crise sanitaire : Grégory Roose, Arnaud Benedetti, Edouard Husson, Jean-Thomas Lesueur, Nicolas Baverez, François Lenglet, Eric Verhaeghe, Roland Moreau, Maxime Tandonnet.



- Concernant le sentiment national : Arnaud Benedetti.



- Concernant la liberté d’expression : Mathieu Bock-Côté, Laurent Sailly, Joseph Gallard, Cyrille Dalmont, Nicolas Bouzou, Jonathan Frickert.



- Concernant le séparatisme et le terrorisme : Boualem Sansal, Philippe Bilger, Céline Pina, Christophe Boutin, Guillaume Bigot, Ayaan Hirsi Ali, Rémi Brague, Frédéric Encel, Pierre de Villiers, Alain Finkielkrault, Gilles-William Goldnadel, Grégory Roose, Marcel Gauchet.



- Concernant le racialisme : Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Fatiha Boudjahlat.



- Concernant la France en crise : Henri Guaino, Thibault de Montbrial, Jean-Loup Bonnamy.



- Concernant la politique étrangère de la France : Edouard Husson, François d’Orcival, Malika Sorel, Luc de Barochez, Sophie Coignard, Alexandre del Valle, Renaud Girard, Valérie Toranian.



- Concernant la Chine : Nicolas Baverez.



Avertissement De la Rédaction : Par rapport aux semaines précédentes, les articles sont classés du plus récent (1er novembre) au plus anciens (26 octobre).

Les méchantes semaines se suivent et semblent à chaque fois plus terribles ! Elles paraissent trop dures, trop violentes, trop idiotes. Que dire à ces familles victimes du terrorisme islamique ? Que dire à ces victimes mortes pour avoir cru qu’en France on pouvait tout dire, tout croire…

Comme chaque semaine, et selon Mauriac parce que « écrire, c’est déjà agir », Méchant Réac ! ® a fait appel aux signatures suivantes :





- Concernant la crise sanitaire : Grégory Roose, Arnaud Benedetti, Edouard Husson, Jean-Thomas Lesueur, Nicolas Baverez, François Lenglet, Eric Verhaeghe, Roland Moreau, Maxime Tandonnet.



- Concernant le sentiment national : Arnaud Benedetti.



- Concernant la liberté d’expression : Mathieu Bock-Côté, Laurent Sailly, Joseph Gallard, Cyrille Dalmont, Nicolas Bouzou, Jonathan Frickert.



- Concernant le séparatisme et le terrorisme : Boualem Sansal, Philippe Bilger, Céline Pina, Christophe Boutin, Guillaume Bigot, Ayaan Hirsi Ali, Rémi Brague, Frédéric Encel, Pierre de Villiers, Alain Finkielkrault, Gilles-William Goldnadel, Grégory Roose, Marcel Gauchet.



- Concernant le racialisme : Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Fatiha Boudjahlat.



- Concernant la France en crise : Henri Guaino, Thibault de Montbrial, Jean-Loup Bonnamy.



- Concernant la politique étrangère de la France : Edouard Husson, François d’Orcival, Malika Sorel, Luc de Barochez, Sophie Coignard, Alexandre del Valle, Renaud Girard, Valérie Toranian.



- Concernant la Chine : Nicolas Baverez.



Avertissement De la Rédaction : Par rapport aux semaines précédentes, les articles sont classés du plus récent (1er novembre) au plus anciens (26 octobre).

Les méchantes semaines se suivent et semblent à chaque fois plus terribles ! Elles paraissent trop dures, trop violentes, trop idiotes. Que dire à ces familles victimes du terrorisme islamique ? Que dire à ces victimes mortes pour avoir cru qu’en France on pouvait tout dire, tout croire…

Comme chaque semaine, et selon Mauriac parce que « écrire, c’est déjà agir », Méchant Réac ! ® a fait appel aux signatures suivantes :





- Concernant la crise sanitaire : Grégory Roose, Arnaud Benedetti, Edouard Husson, Jean-Thomas Lesueur, Nicolas Baverez, François Lenglet, Eric Verhaeghe, Roland Moreau, Maxime Tandonnet.



- Concernant le sentiment national : Arnaud Benedetti.



- Concernant la liberté d’expression : Mathieu Bock-Côté, Laurent Sailly, Joseph Gallard, Cyrille Dalmont, Nicolas Bouzou, Jonathan Frickert.



- Concernant le séparatisme et le terrorisme : Boualem Sansal, Philippe Bilger, Céline Pina, Christophe Boutin, Guillaume Bigot, Ayaan Hirsi Ali, Rémi Brague, Frédéric Encel, Pierre de Villiers, Alain Finkielkrault, Gilles-William Goldnadel, Grégory Roose, Marcel Gauchet.



- Concernant le racialisme : Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Fatiha Boudjahlat.



- Concernant la France en crise : Henri Guaino, Thibault de Montbrial, Jean-Loup Bonnamy.



- Concernant la politique étrangère de la France : Edouard Husson, François d’Orcival, Malika Sorel, Luc de Barochez, Sophie Coignard, Alexandre del Valle, Renaud Girard, Valérie Toranian.



- Concernant la Chine : Nicolas Baverez.



Avertissement De la Rédaction : Par rapport aux semaines précédentes, les articles sont classés du plus récent (1er novembre) au plus anciens (26 octobre).