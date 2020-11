La Méchante Semaine n° 2020-46 du 9 au 15 novembre 2020

Où en sommes-nous de la gestion de la crise sanitaire ? Bureaucratie sanitaire, Risque pénal des politiques, Coût, Complotisme, Atteintes aux libertés, Peur, Confinement, Etatisme, Psychose tous ces sujets vus par Maxime Sbaihi, Philippe Bilger, Charles Beigbeder, Eric Verhaeghe, Patrick de Casanove, Thierry Wolton, Jacques Julliard, Agnès Verdier-Molinié, Yannick Chatelain, Christophe de Voogd, Nicolas Baverez, Renaud Girard, Jean-Loup Bonnamy.



Comment la France vit la période de séparatisme islamique et de terrorisme actuelle ? La place des musulmans dans notre nation, en Europe, la résilience, la violence terroriste, djihadisme, salafisme expliqués par Grégory Roose, Guillaume Bigot, Peggy Sastre, Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, Ferghane Azihari, Barbara Lefebvre, Eric Delbecque.

Ces deux premiers sujets (terrorisme et confinement), qui ont encore marqué l’actualité de la méchante semaine n°2020-46, ont été traités par le gouvernement français différemment selon Sébastien Le Fol.



L’anniversaire de la mort de Charles De Gaulle est l’occasion de retenir les leçons du Général par Jean-Claude Casanova, Arnaud Teyssier, Henri Guaino.



Quelle est la place de nos soldats et de nos policiers dans notre société ? Les points de vue de Bénédicte Chéron, Grégoire Joron.



Jérôme Gavaudan pose la situation de l’état de la justice en France. En suivant, Hervé Lehman, Régis de Castelnau commentent l’affaire libyenne du financement de la campagne du Président Sarkozy.



Ensuite, avec Bérénice Levet, Pierre-André Taguieff, Marc Fontecave, Jean-Philippe Delsol détaillent les dérives de la gauche progressiste et de l’écologie totalitaire.

Gil Mihaely, Jean-Baptiste Noé révèlent les drames qui se nouent au Haut-Karabakh et les carences diplomatiques de la France dans cette grave crise internationale.



Enfin, dans un dernier thème, nous prendrons du recul pour s’interroger sur le libre-arbitre avec le minarchiste, Jean-Philippe Delsol ; sur les points communs entre conservateurs et libéraux ; enfin, nous relirons Molinari avec Mathieu Lainé.