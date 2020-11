La Méchante Semaine n° 2020-48 du 23 au 29 novembre 2020

Un grand nombre de sujets a été abordé lors de notre Méchante Semaine n° 2020-48 (du 23 au 29 novembre). Candidat ou pas candidat en 2022, le Général Philippe de Villiers nous a gratifiés de ces réflexions et ses préconisations que vous retrouverez ci-dessous dans « l’instant DE VILLIERS ». Méchant Réac ! ® a ensuite abordé les questions :





- du Séparatisme islamiste avec Alexandre DEL VALLE, Hala OUKILI et Gil MIHAELY.



- de la Collaboration islamo-gauchiste par Élisabeth LEVY



- des Caricatures de Mahomet par Chantal DELSOL



- de L’école libre par Anne COFFINIER



- de l’Immigration par Patrick STEFANINI



- des Bavures de policiers par Alain BAUER, Xavier RAUFFER et André CHEVALLIER



- du débat sur la Loi dite " sécurité globale " par Philippe BILGER, Bertrand CAVALLIER et Régis DE CASTENAU



- du Dogme égalitariste par Douglas MURRAY



- de la Pensée dominante par Gregory ROOSE



- de la Jalousie française par Olivier BABEAU



- de la Folie écologiste par Étienne GERNELLE, Ferghane AZIHARI et Jean Éric SCHOETTL



- du Nihilisme sanitaire français par Pierre MANANT, Arnaud BENEDETTI, Guy André PELOUZE, André COMPTE-SPONVILLE, Julia DE FUNES et Agnès VERDIER-MOLINIE



- de la Constitutionnalisation de la laïcité par Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN



- des Tensions internationales par Gil MIHAELY, Laurent SAILLY, Valérie TORANIAN et Xavier RAUFFER



- d’Économie mondiale par Nicolas BAVEREZ