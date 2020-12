La Méchante Semaine n° 2020-52 du 21 au 27 décembre 2020

Lundi 28 décembre 2020 :





L’INSEE écrit cette phrase très importante : « Au total, entre le 1ᵉʳ mars et le 14 décembre 2020, d’après les décès enregistrés à la date du 25 décembre, 523 536 décès ont eu lieu en France en 2020, soit 12 % de plus qu’en 2019 et 2018 (+ 57 000 décès par rapport à 2019, et + 55 000 par rapport à 2018). »





Le graphique ci-dessous montre le nombre de morts en 2003, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pour le nombre de morts en 2020, c’est la courbe rouge. C’est un graphique sur le nombre de décès en France, quelle que soit la cause de la mort.





https://www.insee.fr/fr/statistiques/4931039?sommaire=4487854#consulter-sommaire