La Méchante Semaine n° 2021-03 du 18 au 24 janvier 2021

Méchant Réac ! ® sait combien il est difficile de se tenir au courant de toute l'actualité, quand il y a autant à lire chaque jour.



Voilà pourquoi nous avons sélectionné ces articles spécialement pour vous, où chroniqueurs, analystes, experts, intellectuels offrent leurs éclairages sur toutes les controverses du moment pour vous aider à vous faire une opinion.



Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Raphaël Doan ; Marc Rameaux ; Jean-Paul Brighelli ; Jean-Marc Albert ; Arnaud Benedetti ; Sami Biasoni ; Francis Richard ; Jacques Garello ; Simone Wapler ; Didier Combeau ; Guillaume Perrault ; Alexandre Devecchio ; Régis Debray ; Valérie Toranian ; Guillaume Roquette ; Eric Zemmour ; Michel Maffesoli ; Samuel-Frédéric Servière ; Jean-Philippe Delsol ; Agnès Verdier-Molinié ; Jean Sévillia ; Laurent Chalard ; Guillaume Drago ; Luc Ferry ; Eugénie Bastié ; Pascal Bruckner ; Ivan Rioufol ; Philippe d’Iribarne ; Jean-Baptiste Noé ; Gregor Puppinck ; Frédéric Mas ; Patrick de Casanove ; Cécile Philippe ; Nicolas Marquès ; Emmanuel Razavi ; Guillaume Bigot ; Laetitia Strauch-Bonart ; Bertrand Soubelet ; Victor-Isaac Anne ; Guillaume Tabard ; Jean-Philippe Vincent ; Chantal Delsol ; Nicolas Baverez ; Renaud Girard ; Pierre-Marie Sève ; Jean-Louis Bourlanges ; Olivier Babeau ; Grégory Roose ; Pierre-André Taguieff ; Jean-François Colosimo ; Eric Anceau ; Eric Verhaeghe ; Nathalie MP Meyer ; Charles Gave.



Bonne lecture !

CETTE SEMAINE MECHANT REAC ! ® A LU AIME ET PARTAGE



Le rêve de l'assimilation : De la Grèce antique à nos jours - De Raphaël Doan

Le nouvel essai du jeune historien, Raphaël Doan, propose une définition précise du concept d’assimilation trop souvent mal compris.



La France peut-elle tenir encore longtemps ? - De Agnès Verdier-Molinié

Jusqu’à quand pourrons-nous dépenser des milliards sans compter ? Le soutien de la BCE sera-t-il éternel ? A combien s’élève la dette réelle de la France ? Dans un livre choc, Agnès Verdier-Molinier, directrice générale de l’IFRAP, tire la sonnette d’alarme : on ne dit pas toute la vérité aux Français sur l’état de nos finances publiques et les efforts qu’il faudra faire pour les redresser.



Les vérités cachées de la guerre d’Algérie – De Jean Sévillia

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, est-il possible de raconter sans manichéisme et sans œillères la guerre au terme de laquelle un territoire ayant vécu cent trente ans sous le drapeau français est devenu un État souverain ? La conquête et la colonisation au XIXème siècle, le statut des différentes communautés au XXème siècle, le terrible conflit qui ensanglanta l’Algérie et parfois la métropole de 1954 à 1962, tout est matière, aujourd’hui, aux idées toutes faites et aux jugements réducteurs.

Great Reset : mythes et réalités, le livre d'Eric Verhaeghe est désormais téléchargeable

Le Great Reset est l’idée à la mode dans les élites mondialisées, qui gravitent autour du Forum de Davos. Mais que signifie-t-il au juste ? Loin des interprétations fantaisistes (qu’elles soient naïves ou complotistes), ce projet porté par le Forum de Davos mérite d’être analysé et compris, car il risque d’avoir un vrai impact sur votre vie quotidienne dans les années à venir.



PHILOSOPHIE



Popper et Aron, deux boussoles sûres pour résister au risque de rééducation de la pensée - Par Marc Rameaux

Popper comme Aron étaient tous deux des hommes de dialogue sans concession et des humanistes. Il faut garder ces modèles humains toujours en mémoire, à un moment où la volonté totalitaire de museler tout contradicteur va provoquer des violences inimaginables dans les années qui viennent.



LES NEOFASCISTES



Emmerdantes, emmerdeuses et emmerderesses : de la dérivation lexicale en français - Par Jean-Paul Brighelli

Les mots n’ont pas de sexe – ou alors, tout va de travers, puisqu’on dit “le vagin“ et “la verge“… Le masculin n’est pas le mâle. Une caractéristique grammaticale n’a jamais été une carte d’identité génétique.



Quand Disney + se change en précepteur moral - Par Sami Biasoni

La plateforme Disney+ restreint l’accès à certains dessins animés classiques de son répertoire, comme les Aristochats ou Peter Pan, estimant que ces œuvres véhiculent des clichés racistes peu appropriés à un trop jeune public. Une leçon de morale injustifiée qui rappelle à l’essayiste Sami Biasoni le temps des précepteurs d’Ancien Régime.



L’antiracisme féministe, ou le nouveau marxisme - Par Laetitia Strauch-Bonart

On retrouve dans les discours actuels de nombreux points communs avec ceux de la gauche marxiste d’autrefois, en particulier dans leur manichéisme.



Histoire, littérature, éducation : les nouveaux progressistes en guerre contre le passé - Par Victor-Isaac Anne

Ils sont le Bien, l’avant-garde d’une nouvelle ère de vertu idéologique. Ce sont les woke, des justiciers sociaux autoproclamés en croisade contre la mémoire des peuples.



L'imposture décoloniale : science imaginaire et pseudo-antiracisme - Par Pierre-André Taguieff

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff propose une analyse poussée du mouvement décolonial.



LE PRIVILEGE BLANC

La seule identité encore autorisée pour les blancs est l’identité de contrition - Entretien avec Pascal Buckner

L’écrivain et philosophe analyse le succès des théories indigénistes et décoloniales auprès de nombreux people aussi bien qu’à l’université et dans une partie des médias.



LOI CONTRE LE SEPARATISME ISLAMIQUE



On ne lutte pas contre l’islamisme avec des périphrases - Par Guillaume Roquette

Guillaume Roquette s’interroge sur le rejet des amendements visant l’interdiction du port du voile pour les fillettes.



Loi Séparatisme et Charte de l’islam de France : l’islam peut-il vivre à l’écart de la politique ? - Par Jean-Philippe Delsol

Le projet de loi contre les séparatismes en cours d’examen depuis ce 18 janvier à l’Assemblée nationale a un objectif ambitieux et bienvenu. Son préambule observe à juste titre qu’« Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet politique conscient, théorisé, politico religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune que nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division ».



La lutte nécessaire contre l’islam radical n’autorise pas à brader les libertés de tous - Par Guillaume Drago

Nul ne conteste la nécessité de lutter contre le séparatisme, mais est-ce une raison pour accroitre la surveillance de toutes les associations cultuelles et diocésaines, s’inquiète Guillaume Drago.

Projet de loi contre le séparatisme : pour ne pas stigmatiser l'Islam, l'État renforce son pouvoir sur toutes les religions - Par Grégor Puppinck

Le refus de principe de distinguer entre les religions, et donc entre l’islamisme et les autres religions, est le péché originel du projet de loi sur les principes républicains présenté par le gouvernement. Du fait de cet indifférentisme, le combat contre la minorité islamiste permet à la République de renforcer son pouvoir sur toutes les religions. Explications de Grégor Puppinck, docteur en droit et directeur de l’European Center for Law and Justice (ECLJ).



Un voile pudique sur une question symbolique - Par Guillaume Tabard

Il y a sans doute un risque à parler du voile dans la loi contre le séparatisme, mais il y en a certainement un à ne pas en parler.



Le principal ressort de la politique française vis-à-vis du Covid-19 reste la logique de la peur - Par Jean-Philippe Vincent

En ces temps d’inquiétude, il est utile d’examiner les mécanismes de création des paniques et les moyens de les conjurer.



La liberté d’éduquer, victime expiatoire de notre incapacité à combattre l’islamisme - Par Chantal Delsol

Au nom de la lutte contre le “séparatisme“, le gouvernement prévoit une quasi-interdiction de l’école à la maison. Or cette liberté était garantie par la loi depuis 1882. Un républicanisme sectaire tourne le dos à l’esprit libéral qui caractérisait les lois scolaires depuis Jules Ferry.



LA REPUBLIQUE EN DANGER



La République peut être orgueilleuse mais pas méprisante - Par Régis Debray

La laïcité ne suffit pas… Minée par le postmoderniste, le communautarisme et la critique de l’universalisme, la République vacille. La défense de la laïcité qu’on pensait évidente est devenue une violente pomme de discorde.



Charte de l’Islam de France : un premier pas encourageant. Par Emmanuel Razavi

La France osera-t-elle faire enfin le choix de la fermeté pénale face à l’islamisme ?



IMMIGRATION ET ASSIMILATION



Le rêve de l'assimilation : De la Grèce antique à nos jours - De Raphaël Doan

Le nouvel essai du jeune historien, Raphaël Doan, propose une définition précise du concept d’assimilation trop souvent mal compris.



L’INSEE a revu à la hausse le solde migratoire de 2017, désormais le plus élevé depuis 1970 - Par Laurent Chalard

Avoir des chiffres fiables sur l’immigration permet des débats dépassionnés, estime Laurent Chalard. Le géographe se penche sur les chiffres de l’INSEE qui révèlent désormais que le solde migratoire apparent pour l’année 2017 était de +154661 personnes pour la France entière.



Accepter la République, aimer la France - Par Philippe d'Iribarne

Pour être assimilé, il ne suffit pas de respecter les lois écrites de la République.

Accepter la République et ses lois écrites fait de vous un citoyen. Mais apprendre les codes non écrits d’un peuple et y adhérer transforme les citoyens en membres d’une nation et en héritiers de plein droit du passé du peuple qu’ils rejoignent.



FRANCE – ALGERIE : LE RAPPORT STORA



Rapport Stora : la repentance à sens unique ? - Par Jean-Paul Brighelli

Benjamin Stora a donc remis un rapport sur l’aménagement des relations France-Algérie, proposant de solde les abominations d’une longue guerre. Mais n’oublions pas les harkis !



Guerre d’Algérie : que penser du rapport Stora ? – par Jean Sévillia



CORONAVIRUS ET “LE QUOI QU’IL EN COÛTE“



Le “quoi qu’il en coûte“ de Bruno Le Maire va précipiter notre faillite - Par Simone Wapler

Bruno Le Maire a annoncé de nouvelles aides aux entreprises mises à l’arrêt. Ces dépenses ne sont financées par aucune économie sur le train de vie de l’Etat et vont s’ajouter à la dette publique. Mais qui s’en soucie ?



Pourquoi il est impossible d'annuler la dette publique - Par Samuel-Frédéric Servière

La crise du Covid-19 a occasionné une augmentation très importante de l’endettement public, spécifiquement en France (120,8% du PIB en 2020). Or certains économistes soutiennent qu’annuler une partie des obligations détenues par les banques centrales ou les restructurer en dette perpétuelle constitueraient des portes de sortie acceptables afin de financer le « quoi qu’il en coûte ». Ces propositions doivent susciter des interrogations légitimes sur leur faisabilité et les conséquences financières possibles de ces options exotiques.



La France peut-elle tenir encore longtemps ? - De Agnès Verdier-Molinié

Jusqu’à quand pourrons-nous dépenser des milliards sans compter ? Le soutien de la BCE sera-t-il éternel ? A combien s’élève la dette réelle de la France ? Dans un livre choc, Agnès Verdier-Molinier, directrice générale de l’IFRAP, tire la sonnette d’alarme : on ne dit pas toute la vérité aux Français sur l’état de nos finances publiques et les efforts qu’il faudra faire pour les redresser.



Covid : le prix exorbitant du “en même temps” - Par Guillaume Bigot

Le couvre-feu à 18h, c’est avancer pour mieux reconfiner, explique Guillaume Bigot qui déplore le prix exorbitant du “en même temps“.



Bilan INSEE de la mortalité 2020 en France - Par Nathalie MP Meyer

Les désordres de l’Etat, le “quoi qu’il en coûte“ et la culture opportune du principe de précaution vont nous tuer plus surement que le virus. Ça promet.



GESTION DE LA CRISE SANITAIRE : LA DEROUTE



Ivan Rioufol : Les maltraitances de l’État en blouse blanche

L’histoire dira si la débauche d’interdits du gouvernement était utile pour vaincre la Covid. Le doute est permis.



Vivre avec ou sans le virus - Par Cécile Philippe

La France pourrait s’inspirer de la stratégie de l’Australie ou des pays asiatiques, plutôt que d’accepter de laisser le virus se propager jusqu’à perdre le contrôle. La meilleure façon de se sortir de la pandémie est sans doute de prendre à bras le corps le virus, au lieu de s’adonner aux demi-mesures qui prolongent le mal.



Personnalité, liberté, propriété : ces principes piétinés par l’urgence sanitaire - Par Patrick de Casanove

L’Etat doit mettre fin au régime d’exception que constitue l’état d’urgence sanitaire. Il doit laisser les individus accomplir leur projet de vie.



L’obésité réglementaire, une comorbidité plus forte que le vaccin - Par Nicolas Marquès

Depuis début janvier, c’est l’inquiétude. Le démarrage de la campagne de vaccination est poussif et, une fois de plus, la surrèglementation française retarde la lutte contre la pandémie. En matière de santé publique, comme dans les autres domaines, l’enjeu est de réduire drastiquement le stock et la production de règles administratives. D’où l’importance de mettre en place les outils permettant de quantifier les coûts induits par les réglementations et de les piloter dans le temps.



La crise sanitaire, “Tchernobyl de la France” - Par Olivier Babeau

La Covid a fait éclater au grand jour l'ampleur de l'inadaptation de notre État aux temps actuels, explique Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens et professeur à l'université de Bordeaux.



Quand le virus s’attaque (aussi) à nos libertés - Par Arnaud Benedetti

Le “tout sanitaire” fabrique une société où, sur l’autel d’une menace exogène, nous nous accommodons toujours plus d’une panique endogène.



La gestion du coronavirus fait le procès de la formation de nos élites - Entretien entre Eric Anceau et Eric Verhaeghe

Eric Anceau, universitaire bien connu, vient de publier Les élites françaises, aux éditions Passés composés. À cette occasion, il nous a donné une passionnante interview sur l'histoire de nos élites, marquée par une méfiance constante du peuple français vis-à-vis de ceux qui les dirigent. Fait rare, cet historien s'avance sur le terrain du temps présent et décortique à la fois la macronie et la gestion du coronavirus. Un texte de référence que j'invite tout le monde à lire, et une interview haletante que je vous invite à regarder.



Pourquoi le nombre de malades entre les données de Santé Publique France et celles des hôpitaux est si différent - Par Eric Verhaeghe

Les chiffres de l'épidémie sont-ils justes ? La question se pose sérieusement après une enquête de Nice-Matin qui montre que Santé Publique France attribue à Nice parfois 2,5 fois de personnes hospitalisées que dans la réalité. Manifestement, la direction générale de la Santé découvre ces étranges discordances dans des indices officiels qui déterminent des décisions essentielles pour nos libertés. Manipulation ? nouveau raté de notre bureaucratie ? La France pourrait être moins malade qu'elle ne le pense.



Faire Part de Naissance d’une nouvelle administration Covid 19 - Par Charles Gave

Le Ministère de la Santé ; La Direction générale de la Santé ; La Direction de la Santé Publique ; Santé Publique France ; La Direction de la Haute Autorité de la Santé ; Les Directions des Agences Régionales de Santé ; La Direction de l’Agence Nationale Sanitaire ; La Direction de l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé ; L’Agence Epidémiologie-France ; Le Centre National de Recherche Scientifique en Virologie Moléculaire ; L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et de la Santé ; Le Conseil Scientifique de la Présidence de la République ; Le Haut-Commissariat de lutte contre les épidémies ; Le Haut Conseil de Veille Sanitaire ; L’Agence Nationale de Sécurité de Logistique Médicale.

Ont le plaisir de vous annoncer la naissance du petit dernier : Le Haut Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale.



ECONOMIE : IDEES RECUES



Le chômage : la faute à la mondialisation ? - Jean-Baptiste Noé

Pour bon nombre de Français, la désindustrialisation, le chômage et la faillite des entreprises ont une cause unique : la mondialisation. L’histoire économique va souvent à l’encontre des vérités de rue, une histoire qui ne s’entend pas, surtout quand elle contrecarre ces mythes établis.



DEMOCRATIE VS EGALITARISME



Français tirés au sort pour suivre le vaccin : faut-il confier au hasard la vie politique pour la sauver ? - Par Jean-Marc Albert

Sous couvert d’égalitarisme, le tirage aléatoire, souvent convoqué par l’extrême-gauche, est censé renouveler les pratiques politiques jugées obsolètes. Ce mode de sélection fait écho au narcissisme d’une société où chacun se pense apte à donner son avis sur tout et rêve, secrètement, d’exercer individuellement un pouvoir sur tous. En réalité, il contribue à avilir le mérite et à disjoindre l’enracinement politique des lieux de décision, alerte Jean-Marc Albert.



Éric Zemmour : la discrimination positive, cette arme contre la promesse républicaine

Très pratiquée aux Etats-Unis, la discrimination positive privilégie la naissance sur le mérite. Le contraire de la promesse républicaine.

DEMOCRATIE VS RESPONSABILITE



66 millions de procureurs de l’action du gouvernement mais combien de gouvernants assumant leurs responsabilités ? - Par Arnaud Benedetti

En fustigeant les “66 millions de procureurs“ que compterait la France, Emmanuel Macron semble refuser de se retrouver – lui et le gouvernement – sur le banc des accusés. Et ce, malgré les nombreuses erreurs du pouvoir depuis le début de la crise sanitaire.



Une société en pleine décadence - Par Michel Maffesoli

Michel Maffesoli nous livre un texte direct et panoramique sur la décadence de notre société que suscitent nos élites. A force d’être obsédées par la morale et par une étiquette de cour, ces élites se sont détournées de flux du vivant et entretiennent une vision artificielle de la société dont le seul destin est de disparaître.



DEMOCRATIE VS RESEAUX SOCIAUX



Lever l’anonymat sur la toile - Par Luc Ferry

Obliger les internautes à dévoiler leur identité offrirait infiniment plus d’avantages que d’inconvénients.



DEMOCRATIE VS AUTORITE-SECURITE



L'autorité est l’un des leviers de la liberté – Par Bertrand Soubelet

Bertrand Soubelet, général de la Gendarmerie Nationale (2S) et vice-président du parti Objectif France, il ne suffit pas d’invoquer la figure du général de Gaulle pour en être digne. À 18 mois de l’élection présidentielle de 2022, il ne croit pas à l’homme providentiel ou à l’apparition d’une figure martiale qui sortirait le pays d’une crise profonde. Pour lui, le retour à la confiance passe par la restauration de l'autorité dans le respect des institutions, et l’adhésion aux valeurs de la nation Française.



La délinquance dans les campagnes fait basculer la France dans une nouvelle insécurité - Par Pierre-Marie Sève

S’appuyant sur les chiffres du ministère de l’Intérieur, le délégué général de l’Institut pour la justice Pierre-Marie Sève estime que les campagnes françaises ont vu la délinquance et la violence augmenter fortement dans la quasi-totalité des départements en 2020.



LA FIN DE LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE ?



État d’urgence sanitaire : l'Assemblée nationale sert-elle encore à quelque chose ? - Par Francis Richard

Où se terraient les députés, notamment ceux de la République en marche vers l’autoritarisme technocratique quand le prolongement de l’état d’urgence sanitaire a été décrété ?



Rendons sa légitimité à ce bien inestimable, la démocratie représentative - Par Jean-Louis Bourlanges

Le député du MoDem plaide pour une part importante de proportionnelle aux législatives de 2022 afin de redonner représentativité et force à l’Assemblée nationale.



Le vote par correspondance bientôt généralisé en France, sans débat public ? Un nouveau signal autoritaire de la Macronie - Par Gregory Roose

Malgré la crise de confiance démocratique aux Etats-Unis, le vote par correspondance pourrait être généralisé suite à un amendement discrètement déposé par des députés LREM. Un nouveau signal autoritaire de la Macronie contre la démocratie, affirme l’essayiste Grégory Roose dans sa nouvelle chronique.



LA DEMOCRATIE AMERICAINE, DE TRUMP A BIDEN



États-Unis : La liberté n’éclaire plus le monde - Par Jacques Garello

Les silences du discours du nouveau président des Etats Unis, Joe Biden, interrogent sur l’avenir du monde libre.



Joe Biden réintroduit la discrimination positive que Trump avait supprimée - Par Didier Combeau

Spécialiste des Etats-Unis, l’essayiste Didier Combeau analyse les premières décisions prises par la nouvel hôte de la Maison-Blanche.



L’élection de Joe Biden, c’est le retour du parti de la guerre - Par Frédéric Mas

Joe Biden remet en selle le parti de la guerre permanente qui fait consensus à Washington au sein d’une certaine droite et d’une certaine gauche, des néoconservateurs aux néoprogressistes.



Joe Biden et les nouveaux défis de l'Amérique - Par Nicolas Baverez et Renaud Girard

Le 46ème président des Etats-Unis, dès son investiture, devra affronter cinq crises majeures et faire des choix en matière de politique internationale.



TURQUIE



Erdogan est le vrai successeur d’Atatürk - Par Jean-François Colosimo

Pour l’éditeur-théologien-historien, qui publie Le Sabre et le Turban, derrière les apparents revirements, l’histoire de la Turquie moderne est marquée depuis un siècle par une profonde continuité. Entre national-islamisme et islamisme national, le pays reste prisonnier des traumatismes de sa naissance.