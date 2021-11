La Méchante Semaine n° 2021-46 du 15 au 21 novembre 2021

Méchant Réac ! ® sait combien il est difficile de se tenir au courant de toute l'actualité, quand il y a autant à lire chaque jour.



Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Batya Ungar-Sargon ; Philippe Charlez ; Renaud Girard ; Hervé Thiéry ; Daniel Dory ; Bari Weiss ; Valérie Toranian ; Nicolas Baverez ; Gérard Dosogne ; Patrick de Casanove ; Agnès Verdier-Molinié ; Rémy Prud’homme ; Adélaïde Motte ; Marie-Hélène Verdier ; Sophie Coignard ; Claude Goudron ; Peggy Sastre ; Nicolas de Pape ; Mathieu Bock-Côté ; Jean-Marie Rouart ; Lina Kennouche.

CETTE SEMAINE ON A LU ET ON A AIME



Tout doit disparaître : Cancel Culture, Wokisme et autres nihilismes contemporains - De Nicolas de Pape (mechantreac.blogspot.com)

Pour l’instant, les progrès de l’idéologie « woke » venue des États-Unis n’ont rencontré aucun contre-pouvoir structuré dans le monde francophone. Attaquant les fondements de l’identité, de la nation (dans son acception la plus noble) et de l’histoire, cette révolution culturelle cherche à tout balayer sous prétexte de lutter contre les discriminations. Dans son nouveau livre, Tout doit disparaître : Cancel culture, wokisme et autres nihilismes contemporains (Edilivre), le journaliste et écrivain belge, Nicolas de Pape, fait le tour des menaces qui pèsent sur notre civilisation occidentale.



DEBAT – IDEE – OPINION



Les bienfaits cachés de la flat tax - Par Claude Goudron (mechantreac.blogspot.com)

La flat tax, ou impôt à taux unique, peut être une solution pour améliorer notre fiscalité. Voici pourquoi.



PROJET DE « GRANDE SECU »



Grande sécu : il existe une alternative pour notre système de soins (2) - Par Patrick de Casanove (mechantreac.blogspot.com)

La réforme de notre système de soins et de la sécu ouvrirait bien des portes et donnera de nombreuses opportunités de changement pour notre pays.



« Grande Sécu » : mauvaise pioche pour le contribuable - Agnès Verdier-Molinié (mechantreac.blogspot.com)

Le gouvernement réfléchit à la suppression des complémentaires et des mutuelles pour faire une grande Sécurité sociale. Agnès Verdier-Molinié estime que les économies promises ne seront pas aux rendez-vous et que les contribuables devront passer à la caisse.



Grande sécu : pourquoi la quasi-nationalisation serait une erreur (1) - Par Patrick de Casanove (mechantreac.blogspot.com)

Le projet de centralisation de la Sécurité sociale avec la Grande Sécu ne mènera qu’à plus de centralisation et de problèmes.



Système de Santé : l’Angleterre débarque (mechantreac.blogspot.com)

Et voilà la Grande Sécu, ou l’arme fatale des étatistes et des médecins de gauche qui fait son apparition dans les discours des fonctionnaires : le ministre de la santé, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie, et jusqu’à la Cour des Comptes : « les assurances privées coutent trop cher, sont inefficaces, entretiennent l’inégalité … et empêchent la sacrosainte Assurance Maladie d’Etat de tout contrôler à sa guise ».



V&A DE LA DECONSTRUCTION DU DECOLONIALISME ET DES IDEOLOGIES IDENTITAIRES ET VICTIMAIRES



Jean-Marie Rouart : « Le pronom factice “iel” dans le Robert, ou le virus de la déconstruction de notre langue » (mechantreac.blogspot.com)

Le pronom personnel « iel », contraction de « il » et « elle », terme militant qui entend désigner les personnes transsexuelles ou ne s’identifiant ni au « genre » masculin ni au « genre » féminin, vient d’être reconnu par la version en ligne du Robert. L’écrivain s’insurge contre la décision des responsables de ce dictionnaire.



Ecriture inclusive : Le cru très woke des nouveaux dicos - Par Marie-Hélène Verdier et Sophie Coignard (mechantreac.blogspot.com)

Dernier avatar de l'écriture inclusive, le pronom imaginaire neutre « iel », contraction de « il » et « elle », a été ajouté dans la dernière version en ligne du dictionnaire Le Robert. Quelles seront les prochaines étapes de cette déconstruction folle ?



Peggy Sastre – La France, meilleure alliée du wokisme ? (mechantreac.blogspot.com)

Loin d’en être le meilleur rempart, les fondements de notre République française sont en réalité à l’origine de la culture woke.



Bari Weiss : « Le wokisme va consumer les institutions d’où il est parti » (mechantreac.blogspot.com)

L’ancienne journaliste des pages Débats du New York Times, devenue la tête de pont de la résistance au mouvement woke aux États-Unis, met en garde les intellectuels français contre cette censure idéologique qui n’est pas un fantasme de la droite, mais un péril bien réel pour la vie de la pensée.



Batya Ungar-Sargon : « Ces médias woke qui sapent nos démocraties » (mechantreac.blogspot.com)

Batya Ungar-Sargon, rédactrice en chef adjointe de Newsweek, publie "Bad News : Comment les médias woke sapent la démocratie" et décrit le danger de l'influence des théories woke.



V&A DE L’ENVIRONNEMENT, DES ENERGIES ET DE LA LUTTE CONTRE L’ECOLOGISME



GIEC : comment l’étude du climat est confiée à des militants - par Adélaïde Motte (mechantreac.blogspot.com)

Le changement climatique est un sujet qui prend beaucoup de place dans nos vies, dans des lieux aussi triviaux que la pompe à essence. Il serait donc capital de confier son étude à des scientifiques aussi honnêtes que sérieux. Malheureusement, le GIEC ne mérite pas ces deux adjectifs.



C0P 26 : les pays en développement ont dit “non” - Par Rémy Prud’homme (mechantreac.blogspot.com)

Ite missa est. La grand-messe, ou kermesse, climatique de Glasgow est terminée. Les quelques 30 000 valeureux croisés partis sauver la planète dans un 26ème combat de la dernière chance sont rentrés chez eux, en avion. On retiendra deux choses de leur combat : son échec ; et surtout qu’il a creusé le fossé qui sépare pays riches et pays pauvres en matière de climat.



COP 26 : un bilan plus que mitigé autour de coalitions disparates - Philippe Charlez (mechantreac.blogspot.com)

La COP26, qui devait se terminer vendredi a été prolongée jusqu'à ce dimanche, les associations écologistes ayant jugé le brouillon de la déclaration finale insuffisant. Les délégations ont-elles décidé de tout faire pour obtenir un accord ambitieux ?



V&A DES POLITIQUES MIGRATOIRES ET DEMOGRAPHIQUES



Mathieu Bock-Côté : « L’assimilation, sujet crucial de la présidentielle » (mechantreac.blogspot.com)

La question de l’assimilation se pose, mais personne ne sait vraiment comment la poser. Car les mécanismes sociaux qui la permettaient sont grippés.



Nicolas Baverez – Les enjeux de la présidence française de l’Union (mechantreac.blogspot.com)

Emmanuel Macron dispose de trois mois pour affirmer son leadership européen. Avec quatre priorités : relance, gouvernance, croissance, défense.



RELATIONS INTERNATIONALES – GEOPOLITIQUE – GEOSTRATEGIE



Les multiples conséquences du retrait américain du Moyen-Orient - Par Lina Kennouche (mechantreac.blogspot.com)

Les acteurs régionaux du Moyen-Orient s’apprêtent à remplir le vide stratégique laissé par le retrait américain.



L’espace-temps du terrorisme et de l’insurrection victorieuse en Afghanistan - Par Hervé Théry et Daniel Dory (mechantreac.blogspot.com)

La prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021 est un événement géopolitique majeur, dont les conséquences à court et moyen terme seront sans doute considérables. Au-delà de l’humiliante défaite de l’OTAN, de l’effondrement sans combat de l’État et de l’armée afghane, et de l’impact que cette conclusion (provisoire) à vingt ans de guerre aura pour la dynamique du djihadisme global, il est capital de se mettre en mesure de tirer des enseignements géostratégiques et scientifiques des conditions qui ont rendu ce dénouement possible.



Tragédie migratoire : l’Europe au pied du mur - Par Valérie Toranian (mechantreac.blogspot.com)

Les réfugiés sont devenus une arme géopolitique entre les mains de dictateurs maîtres chanteurs cyniques qui s’en servent pour déstabiliser l’Europe et pour régler leurs comptes. Alexandre Loukachenko utilise les migrants comme « arme de guerre hybride ».



Renaud Girard : « Crise migratoire, le bal des hypocrites » (mechantreac.blogspot.com)

Le dictateur biélorusse Loukachenko aurait très bien pu, alors que le manège des trafiquants était devenu clair, arrêter ce flux de jeunes hommes moyen-orientaux vers son pays.