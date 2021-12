La Méchante Semaine n° 2021-49 du 6 au 12 décembre 2021

Méchant Réac ! ® sait combien il est difficile de se tenir au courant de toute l'actualité, quand il y a autant à lire chaque jour.

Voilà pourquoi nous avons sélectionné ces articles spécialement pour vous, où chroniqueurs, analystes, experts, intellectuels offrent leurs éclairages sur toutes les controverses du moment pour vous aider à vous faire une opinion.

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Edouard Husson ; David Stadelmann ; Laurent Amelot ; Hugues Eudeline ; Jean-Sylvestre Mongrenier ; Pascal Gauchon ; Charles Reviens ; Alexandre del Valle ; Patrick de Casanove ; François Gervais.

V&A = Veilles et Analyses

V&A DE L’ENVIRONNEMENT, DES ENERGIES ET DE LA LUTTE CONTRE L’ECOLOGISME

Selon le GIEC le réchauffement en 2050 ne serait que de 0,2°C - Par François Gervais (mechantreac.blogspot.com)

Extrapolé à 2050, année déclarée de l’objectif zéro émission, le résultat est de 0,2°C ± 0,08°C.

Ni 1°C, ni 2°C, ni 3° C, encore moins 5°C comme le prétendent certains médias alarmistes et les manifestants du climat qui n’ont probablement pas lu les rapports du GIEC, ou s’ils les ont lus, n’ont pas compris, obsédés qu’ils sont par la doxa alarmisme, mais seulement 0,2° C, une température que personne ne peut vraiment ressentir. Vous avez dit urgence climatique ?

Y-a-t-il un lien entre la température et la croissance économique ? - par David Stadelmann (mechantreac.blogspot.com)

Selon le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la température a augmentée de 1,1°C entre 1850 et 2010. Plusieurs pays dans le monde ont connu des augmentations des températures moyennes proches de 2°C. De 1820 à 2016, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été multiplié par 25 environ dans la plupart des pays occidentaux et par 13,5 dans les pays non occidentaux. Cette croissance économique a été associée à d’énormes améliorations de différents indicateurs du bien-être humain, tels qu’une espérance de vie plus élevée, une mortalité infantile plus faible et une malnutrition moins importante.

V&A DES LIBERTES ET DE L‘ETAT DE DROIT

Comment le covid est devenu un outil de pouvoir (1) - Par Patrick de Casanove (mechantreac.blogspot.com)

Le covid est devenu un virus exploité par le pouvoir. Une situation qui est déconnectée des chiffres.

SOS démocraties libérales en danger : qui est encore libre dans le monde du même nom… ? - Par Edouard Husson et Charles Reviens (mechantreac.blogspot.com)

Prenant le contre-pied de Donald Trump, Joe Biden organise un Sommet de la démocratie ces 9 et 10 décembre. 110 dirigeants de pays ont été invités en distanciel afin de structurer une réplique au modèle autoritaire incarné par Pékin et Moscou. Mais qui croit encore vraiment à la liberté ?

V&A DE LA DECONSTRUCTION, DU DECOLONIALISME ET DES IDEOLOGIES IDENTITAIRES & VICTIMAIRES

Ces 1000 ans durant lesquels l’Europe a fait face à des esclavagistes arabo-musulmans - Par Alexandre del Valle (mechantreac.blogspot.com)

Face à l'idéologie woke, il est utile de rappeler certains faits historiques, notamment sur les raids esclavagistes barbaresques en Méditerranée.

Parlez-vous woke ? - Par Pascal Gauchon (mechantreac.blogspot.com)

Il y a cinq à six ans seulement, le balancier des idées politiques allait dans le sens du populisme : Brexit, élections de Trump et de Bolsonaro, succès électoraux en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Europe du Nord… Aujourd’hui la course s’inverse : le populisme s’efface et laisse la place au wokisme depuis l’échec de Trump aux présidentielles de 2020. Un changement définitif ?

Tribune collective : "L'extension de l'idéologie #MeToo menace l'édifice démocratique" (mechantreac.blogspot.com)

Parce que la tournure que prend le mouvement #MeToo les inquiète, parce qu’elles estiment que celui-ci « menace notre édifice démocratique », une soixantaine de personnalités ont répondu à l’appel de l’avocate Sophie Obadia et de la philosophe et psychanalyste Sabine Prokhoris.

V&A DE GEOPOLITIQUE

La Nouvelle-Calédonie dans la France · Enjeux géopolitiques du référendum du 12 décembre - Par Laurent Amelot, Hugues Eudeline et Jean-Sylvestre Mongrenier (mechantreac.blogspot.com)

Le 12 décembre prochain, les néo-calédoniens sont appelés à s’exprimer par référendum sur l’avenir du « Caillou », dans ou hors de la France. Cette échéance n’intéresse guère la métropole. Ses enjeux sont pourtant majeurs pour notre pays, sa place dans l’espace Indopacifique et son rang dans le monde. L’Institut Thomas More propose une analyse complète de ces enjeux. Géoéconomiques d’abord, avec Laurent Amelot, à travers la question du nickel, des nodules polymétalliques et de l’avenir industriel de l’île. Géopolitiques ensuite, avec Hugues Eudeline, le rappel des ambitions chinoises et de l’importance de la Nouvelle-Calédonie dans l’équilibre des forces dans la région, attestée par l’histoire. Géostratégiques enfin, avec Jean-Sylvestre Mongrenier, et l’atout que constitue le « Caillou » dans le « grand jeu » indopacifique et mondial.

La guerre d’Ukraine n’aura pas lieu – et voici pourquoi - Par Edouard Husson (mechantreac.blogspot.com)

Tous les médias bruissent de l'imminente attaque de la Russie en Ukraine. Mais la guerre d'Ukraine n'aura pas lieu. Non seulement cette annonce est un "marronnier" tous les hivers. Mais l'Occident semble incapable de décrypter la stratégie de Vladimir Poutine.