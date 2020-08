Franchement...

Si nous lisons cet article à la lumière d’une actualité quotidienne dans laquelle la démocratie conventionnelle est déjà bien mise à mal ...

Si nous le lisons d’autre part à la lumière de la catastrophique évolution des « fourbis data » et autres « bidules numériques » qui deviennent chaque jour un peu plus impraticables faute d’une conscience sociétale minimale, et donc, faute d’une normalisation indispensable minimale...

Alors nous comprenons que ce n’est pas le concept de « démocratie augmentée » qui va nous sortir le derrière du roncier démoniaque dans lequel nous sommes de plus en plus empêtrés !!!