Voilà, j’ai suivi les liens et j’ai tout lu ...

Y’a pas que des conneries, surtout dans les constats et les faits.

Y’en a quand même un peu, souvent dans les conclusions et solutions avancées.

Mais bon, je ne suis pas un méchant Réac moi, plutôt un méchant gauchiste : le vrai, celui avec le couteau entre les dents, qui pense que tout le monde à « le devoir et la responsabilité » (de faire bien et d’éviter de marcher sur la gueule des autres), pas la tarlouze qui porte à bout de bras tous les égoïsmes victimaires et qui pense que tout le monde à « le droit » (le droit de tout et de n’importe quoi).