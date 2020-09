La méchante semaine n°2020-36 s’est intéressée à l’ouverture du procès de l’attentat de Charlie Hebdo ; la liberté de penser et la liberté d’expression ; le sujet de l’effacement de l’histoire ; la question de la République, de la France et de la représentation politique ; les suites de la crise sanitaire ; les libertés et l’ensauvagement ; les déviances progressistes ; enfin, que pourrait un monde libéral.



Méchant Réac ! ® le blog a réuni un ensemble de textes rédigés par : Mathieu Bock-Côté ; Jean-Loup Bonnamy ; Antoine Menuisier ; Michel Goya ; Joseph Gallard ; Thierry Wolton ; Maxime Tandonnet ; Guillaume Tabard ; Eric Verhaeghe ; Xavier Rauffer ; Sophie Coignard ; Nicolas Bouzou ; Nicolas Baverez ; Olivier Maurice ; Pascal Salin ; Etienne Gernelle ; Philippe Charlez ; Loïk Le Floch-Prigent ; Eric Delbecque ; Denis Tillinac ; Jean-Philippe Delsol ; Arnaud Benedetti ; Zineb El Rhazoui ; Béatrice Brugère ; Aram Mardirossian ; Pierre Brisson ; Benjamin Fauchner ; Alain Laurent ; Régis de Castelnau ; Charles Gave ; Hala Oukili ; Philippe Bilger ; Grégory Roose et votre serviteur, Laurent Sailly.

OUVERTURE DU PROCES DE L’ATTENTAT DE CHARLIE HEBDO



Alors que s’ouvre mercredi le procès des attentats de janvier 2015, pour Zineb El Rhazoui, il n’est pas possible de considérer les crimes terroristes comme des crimes de droit commun. Où que le regard se pose dans l’espace public, on voit des manifestations de l’islamisation de la société.

On a tout fait pour aller au bout de l’antiracisme. On se rend compte aujourd’hui que cet antiracisme est en train d’être dévoyé, de prendre des couleurs racialistes, devenant une espèce d’étendard derrière lequel se cachent des courants de pensée profondément racistes.



L'ex-journaliste de Charlie Hebdo dénonce un "climat de terreur intellectuelle" entretenu par les islamistes et ceux qu'elle estime être leurs complices.

L'existence du CCIF est une insulte pour nous les parties civiles de ce procès.

Dire "Je suis Charlie", c'est dire "Je suis Français".

« J'ai envie de voir plus de Mila et moins de ces jeunes cons qui sont déjà dans des prisons mentales faites de superstitions et de pseudoscience. »

Dans la majeure partie des pays où il se trouve, l'islam n'est pas dominé, mais dominant.

Les juifs sont sacrifiés sur l'autel de l'antiracisme dévoyé.

Ce n'est pas la première fois que Mélenchon va trahir Charlie Hebdo dont il fut jadis l'ami.



Dans « Les Silencieux », Éric Delbecque s'inquiète de la timidité de la République face aux menaces des salafistes. Pour l'expert en sécurité, le salafisme n’instrumentalise pas notre liberté, mais notre lâcheté.

Il y a beaucoup de pudeur infondée dans l’usage du mot ensauvagement.

Inutile d'éluder : ouvrons les yeux, la menace salafiste existe.



Étienne Gernelle épingle ces grands donneurs de leçons de morale qui ont été parmi les pires adversaires de « Charlie Hebdo » et de la liberté d'expression.



LIBERTE DE PENSER, LIBERTE D’EXPRESSION



Il n’y a rien de plus imprudent que de ne pas comprendre ce qui sous-tend l’action de nos ennemis. La tentation est toujours forte de penser que s’ils raisonnent de travers, c’est sans doute parce qu’ils sont demeurés et/ou de mauvaise foi et qu’il suffit d’attendre pour que les idées saines, les nôtres, triomphent. Historiquement, rien n’est plus faux démontre Charles Gaves. Cette stratégie peut -être en effet extraordinairement dangereuse si vos adversaires se mettent à utiliser des arguments qui peuvent toucher une partie importante de la population et que vous ne les comprenez tout simplement pas, tant ils sont en dehors de vos schémas de pensée habituels. La tentation est alors de vous retirer dans vos certitudes et, se faisant, de laisser le champ libre à l’adversaire. Pour résumer, il ne suffit pas que vos idées soient les bonnes, il vous faut aussi comprendre les idées que vous trouvez dangereuses, pour mieux les combattre.



D’ailleurs, pour Benjamin Fauchner, pour élever le débat, il faut laisser les imbéciles s’exprimer. Puis argumentons, réfutons, changeons d’avis, confrontons nos idées, débattons.



Dans ce pays fabuleux où la liberté de penser n’est que toute relative, que peut-on attendre de la liberté d’expression, à part un défouloir et un faire-valoir pour les politiciens en mal d’audience ? Et Olivier Maurice de soulever cette confusion magistrale entre liberté d’expression et liberté de penser.



EFFACER L’HISTOIRE OU, « LA REPUBLIQUE, NOTRE ROYAUME DE FRANCE » *



Changer le nom des rues, déboulonner les statues et imposer un nouveau récit national victimaire est un acte de guérilla idéologique mené par les militants de l’antiracisme, analyse Grégory Roose.

Si la contribution des Africains à la Libération mérite un hommage évident, leur participation ne doit pas servir de prétexte aux hérauts du progressisme pour engager un Grand Remplacement toponymique.

L’idéologie racialiste de BLM ne tend pas vers un idéal égalitaire. Elle consiste à substituer l’image d’une Homme Blanc dominant par celle d’un Homme Noir dominant.



Pour l’observateur de la vie politique française Maxime Tandonnet, l’idée de l’ancien maire de Nancy Laurent Hénard de supprimer cinq jours fériés pour les transformer en jours de congé procède de l’idéologie : effacer le passé, les traditions, la culture pour engendrer un « homme neuf » coupé de ses racines.

Il est vrai que dans ce pays, depuis trop longtemps, déclencher des crises d’hystérie inutiles est une spécialité qui permet de couvrir l’inaction, les renoncements, l’impuissance et les échecs.

Avec quatre jours fériés à connotation religieuse qui seraient supprimés (Pâques, l’Ascension, le 15 août et la Toussaint), c’est évidemment l’histoire chrétienne de la France qui est visée.



À l’heure où la République est en danger, ce ne sont pas les institutions qu’il faut dépoussiérer mais les fondations qu’il faut d’urgence consolider, nous dit Guillaume Tabard.

Emmanuel Macron rêve de conjuguer enracinement historique et progressisme idéologique.

Et de continuer, qu’avant d’être sécuritaire, la réponse au « séparatisme » de Macron est identitaire. Une identité qui inclut les fils nouveaux de la République parce qu’elle n’exclut pas ceux d’hier.



Pour Sophie Coignard, la République française, qui a 150 ans, est menacée de toutes parts. Jamais son respect n'a été aussi nécessaire…