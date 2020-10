La méchante semaine n° 2020-42 sans liberté et sans responsabilité, sans solidarité et sans sécurité, est une semaine cauchemardesque pour un citoyen français libéral et conservateur pris sous les mesures illibérales de la lutte contre la Covid-18, les coups violents de l’islamisme, la bêtise néo-féministe et l’aveuglement progressiste.



Comme chaque semaine, Méchant Réac ! ® a beaucoup lu et vous a proposés sept livres incontournables et qui illustrent nos thèmes de la semaine : « L’équilibre est un courage » du Général Pierre de Villiers ; « Les élites de France » de Eric Anceau ; « Gouverner c’est mentir » de Rémy Prud’homme ; « Un coupable presque parfait » de Pascal Bruckner ; « Le temps des gens ordinaires » de Christophe Guilluy ; « Nos élus et l’islam » de Erwan Szenec ; « Gardienne de la paix et de la révolte » de Linda Kebbab.



Comme d’habitude, nous avons eu recours aux plus belles plumes « réac » pour éclairer une actualité particulièrement lourde encore cette semaine : Jean-Paul Brighelli ; Patrick de Casanove ; Nicolas Baverez ; Jacques Garello ; Edouard Husson ; Frédéric Mas ; Arnaud Benedetti ; Didier Maus ; Charles Consigny ; Christophe de Voogd ; Ferghane Azihari ; Nathalie MP Meyer ; Jean-Baptiste Noé ; Eric Verhaeghe ; Julia de Funès ; Jean-Philippe Delsol ; Eudes Baufreton ; Mathieu Mucherie ; Jean-Jacques Netter ; Nicolas Lecaussin ; Valérie Toranian ; Gilles-William Goldnadel ; Joseph Macé-Scaron ; Boualem Sansal ; François-Xavier Bellamy ; Céline Pina ; Roland Dubois ; Xavier Raufer ; Philippe Bilger ; Bertrand Cavallier ; Pierre-Marie Sève ; Jean-François Colosimo ; Olivier Delorme ; François Pupponi ; Olivier Babeau ; Rémi Brague ; Eric Delbecque ; Jean-Pierre Obin ; Régis de Castelnau ; et votre serviteur, Laurent Sailly.