Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Théodore Dalrymple ; Jean-Louis Missika et Henri Verdier ; Simone Wapler ; Christophe De Voogd ; Frédéric Mas ; François Rollet ; Mathieu Bock-Côté ; Lama Abu-Odeh ; Chantal Delsol ; Michel Aupetit, Thibault de Montaigu et Philippe Bilger ; Eric Verhaeghe ; Jean-Philippe Delsol ; Edouard Husson ; Eugénie Bastié ; Valérie Toranian ; Monique Canto-Sperber ; Jean-Pierre Denis ; Pierre-Marie Sève.

CETTE SEMAINE ON A LU ET AIME



La Vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 – De Chantal Delsol (mechantreac.blogspot.com)

Faisons véritablement tomber le rideau de fer. Pour que la pensée ne périclite pas à l'Ouest, il faut qu'elle renoue avec la vitalité qu'elle revêt à l'Est. Cette encyclopédie des intellectuels de l'autre Europe révèle un continent inconnu mais insuffle surtout des raisons d'espérer. Un monument.



Sauver la liberté d'expression - De Monique Canto-Sperber (mechantreac.blogspot.com)

Monique Canto-Sperber publie « Sauver la liberté d’expression » aux éditions Albin Michel. À la fois sujette à de nouvelles formes d'intimidation et utilisée par moments comme prétexte pour des propos outranciers, la liberté d'expression est prise entre deux feux. Dans un essai riche et charpenté, la philosophe libérale analyse les fragilités actuelles de la liberté d'expression. Et propose de précieuses pistes de réflexion pour sauver cet idéal des sociétés libérales.

IDEE – DEBAT – OPINION



Les modèles faussement alarmistes du climat et du covid - Par Simone Wapler (mechantreac.blogspot.com)

Une domination par la peur s’installe insidieusement qui permet à nos démocraties de basculer dans un totalitarisme consenti. Des modèles prévisionnistes, même démentis par les faits, sont utilisés et cautionnés par les médias subventionnés. Ils permettent de faire passer des mesures moyenâgeuses, de nous forcer à changer de modes de vie et d’organiser un gigantesque transfert de richesse ou de pouvoir. Climat et covid : même traitement politique.



Jean-Pierre Denis : « Sans le christianisme, notre culture disparaîtra » (mechantreac.blogspot.com)

Pour l’essayiste, vouloir faire du catholicisme un rempart contre l’islam est illusoire, dangereux et contraire au message évangélique.



DEMOCRATIES EN DANGER



La démocratie, otage des algorithmes - Par Jean-Louis Missika et Henri Verdier (mechantreac.blogspot.com)

Une désintégration de l’espace public.



Comment sauver les démocraties européennes du piège islamiste ? - Par Frédéric Mas (mechantreac.blogspot.com)

Comme l’ont à nouveau soulignées les manifestations antisémites et anti-démocratiques de ces derniers jours au Royaume-Uni et en Allemagne, les démocraties libérales européennes ressemblent de plus en plus à des lapins pris au piège des phares de la voiture islamiste.



L’ILLIBERALISME MACRONIEN



De « l’empire libéral » à « l’empire autoritaire » ? Quand le macronisme a un gros problème avec la liberté des médias - Par Christophe De Voogd (mechantreac.blogspot.com)

Stéphane Séjourné, député européen LREM et conseiller d'Emmanuel Macron, a proposé de comptabiliser comme un temps de parole politique le temps de parole de certains éditorialistes ou invités, comme Eric Zemmour sur CNews. Que révèle cette prise de position sur la nature du macronisme ?



La vaccination peut-elle être obligatoire ? - Par Jean-Philippe Delsol (mechantreac.blogspot.com)

La question de la vaccination obligatoire contre la Covid revient trop souvent dans le débat politique pour qu’il ne s’agisse pas d’une tentative de l’instaurer à terme.



Comptabiliser le temps de parole des éditorialistes : les progressistes ont-ils un problème avec la liberté d'expression ? - Par Eugénie Bastié (mechantreac.blogspot.com)

Le député européen (LREM) Stéphane Séjourné propose de comptabiliser le temps de parole des « éditorialistes les plus engagés ».



LE DELITEMENT DE L’ETAT REGALIEN



Permis de tuer - Par Théodore Dalrymple (mechantreac.blogspot.com)

L’arrêt récent de la Cour de cassation, aux termes duquel Kobili Traoré ne peut pas être tenu pour pénalement responsable du meurtre, précédé d’actes de torture, de Sarah Halimi a provoqué un émoi considérable, et à juste titre.

Car, comme l’explique le Dr. Dalrymple, cet arrêt a au moins deux conséquences : la première est que n’importe qui peut tuer en toute impunité, à condition de présenter une réaction psychotique suffisamment grave aux psychotropes qu’il a pris volontairement, et la seconde est que, en pratique, cela revient à faire peser la responsabilité de protéger la société de personnes comme M. Traoré sur les psychiatres qui le suivent.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a clairement manqué de discernement.



Philippe Bilger : « Nous sommes témoins du délitement total de la Justice » (mechantreac.blogspot.com)

Plusieurs faits divers ont émaillé l'actualité du week-end, révélant le désarmement de la police et de la Justice face à la montée de la violence dans la société française, estime le magistrat honoraire Philippe Bilger.



« Si rien n'est fait, la France s'enfoncera dans une spirale de violence » - Par Pierre-Marie Sève (mechantreac.blogspot.com)

Une policière a été blessée à la Chapelle-sur-Erdre par un agresseur à la fois schizophrène et islamiste radicalisé. Pour endiguer cette spirale de violence, le délégué général de l'Institut pour la Justice Pierre-Marie Sève, préconise un traitement de choc.



REFORME DE L’ETAT



Une réforme de la haute fonction publique entre cynisme et illusions - Par Edouard Husson (mechantreac.blogspot.com)

Emmanuel Macron avait créé la surprise en annonçant, en avril dernier, la suppression de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et la refonte à la fois du recrutement et de l'organisation de la carrière des hauts fonctionnaires de l'Etat.



LE DECHIREMENT DE LA NATION



Immigration, séparatisme, assimilation : comment faire France ? - Par Valérie Toranian (mechantreac.blogspot.com)

Longtemps, les ennemis de l’assimilation étaient les forces traditionalistes, patriarcales, ultra-conservatrices attachées à conserver les mœurs du pays d’origine. Aujourd’hui, ces réactionnaires font alliance avec les nouvelles forces du séparatisme culturel : les décoloniaux, et autres racialistes...



ECOLOGISME ET ENERGIES



Éolien : le vent serait-il en train de tourner ? - Avec François Rollet (mechantreac.blogspot.com)

On en dénombre déjà 8000 en France. Icônes de la transition énergétique, les éoliennes sont de plus en plus controversées. Stéphane Bern et Éric Zemmour sont vent debout contre : faible efficacité énergétique, dégradation des paysages, perte de valeur des biens immobiliers, mainmise des fonds de pension, les inconvénients de l’éolien sont nombreux.



DECONSTRUCTION, DECOLONIALISME, IDEOLOGIES IDENTITAIRES ET VICTIMAIRES



Mathieu Bock-Côté : « Le concept de “racisme systémique” en délire » (mechantreac.blogspot.com)

Cette inquisition vient d’atteindre son sommet aux États-Unis avec l’université Princeton qui s’en prend au « racisme systémique » en abolissant, dans son département d’études classiques, l’obligation de maîtriser, et même d’étudier, le grec et le latin.



Lama Abu-Odeh : « La culture “woke” me fait penser à l’essor de l’islamisme dans le monde arabe » (mechantreac.blogspot.com)

Professeur à la faculté de droit de l’université de Georgetown, cette Américaine d’origine palestinienne raconte le climat de censure et de surveillance généralisée qui s’installe sur tous les campus d’Amérique.



Comment l’Éducation Nationale flique ses profs pour installer la cancel culture - Par Eric Verhaeghe (mechantreac.blogspot.com)

C'est un aspect peu connu de l'Éducation Nationale et de sa bureaucratie pédagogique, qui vaut pourtant le détour. Depuis l'inénarrable Vincent Peillon, rien n'a bougé : le mammouth impose un "référentiel de compétences" des enseignants qui constitue une véritable arme de guerre pour faire régner la police de la pensée dans les rangs, et pour rétrécir au maximum les espaces de liberté des profs vis-à-vis de la bien-pensance vivre-ensembliste et snessienne. Ou comment une armée d'1 million de profs est équipée pour broyer toute forme d'esprit critique dans ses effectifs et pour imposer au goutte-à-goutte la cancel culture dominante dans la caste.



NEO-FACISTES



“Ce n’étaient que des catholiques après tout !” - Par Michel Aupetit, Thibault de Montaigu et Philippe Bilger (mechantreac.blogspot.com)

Je suis un pécheur. Je suis un catholique à la pratique imparfaite, intermittente, un catholique de culture, de transcendance, de doute, d’incertitude, d’espérance, d’indignation et de désespoir, un catholique qui ne peut pas croire au néant et qui pourtant le craint. Mais un catholique de combat et, si possible, de lucidité.