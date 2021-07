Méchant Réac ! ® sait combien il est difficile de se tenir au courant de toute l'actualité, quand il y a autant à lire chaque jour.



Voilà pourquoi nous avons sélectionné ces articles spécialement pour vous, où chroniqueurs, analystes, experts, intellectuels offrent leurs éclairages sur toutes les controverses du moment pour vous aider à vous faire une opinion.



Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Boualem Sansal ; Agnès Thill ; Nicolas Baverez ; Christophe Guilluy ; Edouard Roux ; Pascale Morinière ; Guillaume Bigot ; Nicolas Kermabon ; Ferghane Azihari ; Renaud Girard ; Eric Verhaeghe ; Maxime Tandonnet ; Jean-Paul Brighelli ; Jean-Philippe Delsol ; Bertrand Nouel ; Régis de Castelnau ; Edouard Husson.

L’EVENEMENT

Députés & Sénateurs : Ceux qui bossent et ceux qui ne foutent rien… notre classement 2020/2021 (mechantreac.blogspot.com)

Alors que la session ordinaire se termine, il est temps de se pencher sur l’activité de nos élus au Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Notre classement montre que si une majorité de députés et sénateurs bossent intensément… d’autres ne foutent rien.

IDEE – DEBAT – OPINION

Nicolas Baverez – Quand les populismes perdent le peuple (mechantreac.blogspot.com)

La victoire des populismes n’est pas inexorable. Mais les démocraties doivent se réinventer pour ranimer la confiance des citoyens dans la liberté.

Laïcité : sortis par la porte, les “collabos” rentrent par la fenêtre - Par Jean-Paul Brighelli (mechantreac.blogspot.com)

Pédagogisme. Si vous pensiez que la cause laïque, après tant d’attentats et de provocations, allait désormais de soi, détrompez-vous : les amis de la laïcité ouverte, comme les cuisses du même nom, n’ont pas dit leur dernier mot. Et Jean-Louis Bianco est leur prophète, si je puis dire…

ELECTIONS REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET TERITORIALES : 2ème TOUR

Christophe Guilluy : « L’abstention majoritaire est la conséquence de la sécession des élites » (mechantreac.blogspot.com)

Pour l’essayiste, révélé par Fractures françaises (Flammarion, 2013), le RN, banalisé ou diabolisé, reste dans l’imaginaire français le parti qui permet de mettre en avant les questions d’immigration et d’insécurité et continuera d’exister tant que ces thématiques ne seront pas traitées.

L’abstention, seule gagnante des élections régionales - Par Guillaume Bigot (mechantreac.blogspot.com)

Les formations populistes peinent à incarner une alternative, mais cela ne signifie pas que leurs électeurs se désintéressent de la politique et encore moins qu’ils sont prêts à renouer avec les partis qui soutiennent l’ordre établi, relève Guillaume Bigot.

Abstention aux régionales : malaise dans la démocratie - Par Éric Verhaeghe (mechantreac.blogspot.com)

Au deuxième tour des régionales, l'abstention a confirmé hier sa signification politique, celle d'un malaise dans la démocratie. Massivement, les Français ont refusé de voter (plus de 65% des inscrits, semble-t-il), pour le deuxième dimanche de suite. Les prétextes à ce désintérêt pour la démocratie sont nombreux et variés. Collectivement, ils montrent combien est large le fossé entre les Français et leurs institutions dont la légitimité est désormais très contestable. Cette alerte démocratique ne semble guère prise au sérieux par la caste au pouvoir. Elle rend pourtant possible tous les débordements et préfigure peut-être une ère de chaos.

Moins d’Etat pour moins d’abstention - Par Jean-Philippe Delsol (mechantreac.blogspot.com)

Deux tiers d’abstentions aux élections régionales et départementales de ce mois de juin 2021 ! Dans une chronique du Figaro, Dominique Reynié a souligné que la cause en était sans doute que les électeurs considéraient que ça ne servait plus à rien d’aller voter. Des minorités agissantes imposent leur loi en dehors de tout scrutin et les élus font ce qu’ils veulent malgré l’expression du peuple : ils se refusent à parler librement de l’immigration alors que c’est peut-être la préoccupation principale des Français, ils sèment partout des éoliennes que bien peu les acceptent… Un sondage [1] a confirmé quelques jours plus tard que pour un abstentionniste sur deux, la « défiance » et le « désintérêt » étaient à l’origine de leur défaut de participation au scrutin. D’autres ont dit ne pas avoir eu les informations nécessaires (16%). Pêle-mêle, les abstentionnistes critiquent le gouvernement et les partis politiques. C’est toujours la faute des autres bien sûr !

Participation électorale 33% : « Sommes-nous responsables de notre avenir » ? - Par Bertrand Nouel (mechantreac.blogspot.com)

« Sommes-nous responsables de notre avenir ? ». Les enseignants qui ont concocté ce superbe sujet de bac de philo n’avaient probablement pas imaginé quelle actualité brûlante il prendrait quelques jours après que nos ados aient eu à plancher dessus, en contemplant la bérézina de la participation au scrutin des régionales.

France : Feue la démocratie représentative - Par Régis de Castelnau (mechantreac.blogspot.com)

Le désastre démocratique des élections régionales et départementales succédant au désastre démocratique des élections municipales impose de regarder les choses en face.

De la « révolte des élites » à l’abstention des peuples : retour sur trente ans de crise de la démocratie en Occident - Par Edouard Husson (mechantreac.blogspot.com)

La sécession des élites est un phénomène général dans l’Occident des années 1990-2020. Le peuple y a réagi de deux façons : le vote pour des partis « populistes » ou l’abstention. Et souvent les deux à la fois.

Ordre et protection : les mots de la (fausse) unité de la droite - Par Maxime Tandonnet (mechantreac.blogspot.com)

Les discours des candidats de droite aux élections régionales étaient axés sur l’ordre et sur leur volonté de protéger les Français et notamment les classes moyennes en difficulté. Quels sont les principaux enseignements de la campagne des élections régionales et départementales pour la droite pour la présidentielle de 2022 ?

LA LOI BIOETHIQUE ADOPTEE

Dans la loi bioéthique, il n’y a pas que la PMA pour toutes ! - Par Agnès Thill (mechantreac.blogspot.com)

Une tribune libre d’Agnès Thill. La députée de l’Oise regrette le vote définitif de la loi bioéthique, cette semaine en dernière lecture à l’Assemblée nationale. Elle revient sur le basculement anthropologique majeur que constitue la PMA sans père et rappelle les autres dispositions préoccupantes qui sont prévues et qui sont largement méconnues des citoyens français.

Le Parlement légalise la PMA sans père : enfin la mort de l’homme ! - Par Edouard Roux (mechantreac.blogspot.com)

Alors que l’Assemblée nationale a voté pour l’extension de la PMA à toutes les femmes (célibataires ou en couple lesbien) et que 67 % des Français sont « pour », est-il encore possible d’émettre des réserves vis-à-vis d’un “progrès” de plus, s’interroge Edouard Roux.

Loi bioéthique : « Quel monde avons-nous choisi pour demain ? » - Par Pascale Morinière (mechantreac.blogspot.com)

Alors que la loi bioéthique a été définitivement approuvée par l'Assemblée le 29 juin, la présidente des Associations Familiales Catholiques déplore un vote à marche forcée au nom du « progrès » et explique ses motifs d'inquiétude.

''PMA pour toutes'' : « des objections juridiques et techniques restent sans réponse » - Par Nicolas Kermabon (mechantreac.blogspot.com)

La loi bioéthique, autorisant la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires, devrait être adoptée de façon définitive par l'Assemblée le 29 ou le 30 juin. Pour l'historien du droit Nicolas Kermabon, la réforme pose d'importants problèmes, comme la privation, pour les enfants nés de couples de femmes par AMP, de toute action en recherche de paternité.

L’ECOLOGISME CONTRE L’ENVIRONNEMENT

Climat : « Les écologistes ne veulent pas sauver l'environnement mais détruire la civilisation industrielle » - Par Ferghane Azihari (mechantreac.blogspot.com)

Dans un projet de rapport , le GIEC s'alarme de l'avenir de la planète et appelle à une transformation radicale de notre mode de vie. Pour Ferghane Azihari, seul le progrès technique, et notamment le recours au nucléaire, peut permettre la préservation de la planète.

UNION EUROPEENNE

Boualem Sansal : « Où va l’Europe ? » (mechantreac.blogspot.com)

Le grand écrivain algérien, réputé pour son indépendance d’esprit, et qui vit en Algérie envers et contre tout, est tourmenté par le destin du Vieux Continent. L’Union européenne ne s’assume pas comme puissance et se renie comme civilisation, juge-t-il.

Renaud Girard : « L’UE ne sera jamais une puissance géopolitique ! » (mechantreac.blogspot.com)

Malgré des intérêts économiques communs, les pays de l’Union européenne ne se sentent pas appartenir à une communauté de destin.