Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Vincent Le Biez, Marc Fontecave, David Lisnard, Naïma N’Faddel, Sébastien Laye, Nicolas Bouzou, Ferghane Azihari, François Erner, Benjamin Morel, Maxime Tandonnet, Patrice Cahart, Pascal Richet, Romain Delisle, Olivier Babeau, Maurice Berger, Florence Bergeaud-Blackler, Jacques Julliard, Mathieu Bock-Côté, Edouard Tétreau, Hugues Clepkens.

L’EVENEMENT



Députés & Sénateurs : Ceux qui bossent et ceux qui ne foutent rien… notre classement 2020/2021 - Le courrier des stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)

Alors que la session ordinaire se termine, il est temps de se pencher sur l’activité de nos élus au Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Notre classement montre que si une majorité de députés et sénateurs bossent intensément… d’autres ne foutent rien.



DEBAT – IDEE – OPINION



Vincent Le Biez : « Les préjugés sont-ils forcément mauvais ? » (mechantreac.blogspot.com)

Loin d'être de simples produits de l'irrationalité, les préjugés sont le fruit de nos observations et de nos expériences. S'il ne faut pas les rejeter, il est nécessaire de les questionner, estime le haut fonctionnaire, auteur d'un essai remarqué faisant dialoguer science et philosophie.



David Lisnard et Naïma M’Faddel : « Renouons avec le modèle assimilationniste qui a fait la force de la France » (mechantreac.blogspot.com)

Le maire de Cannes et la conseillère politique de la ville expliquent pourquoi seule l’assimilation permet de lutter contre le communautarisme et forger l’unité nationale. Celle-ci implique de prendre des mesures fortes : cesser l’immigration massive, cesser de nous flageller en permanence et édicter des règles fortes concernant l’affichage religieux dans l’espace public.



Jacques Julliard : « Fausse droitisation et vraies menaces » (mechantreac.blogspot.com)

L’historien et essayiste analyse les conséquences des élections régionales et départementales : entre droitisation du pays et réformes institutionnelles préconisées pour lutter contre l’abstention massive.



Pour lutter contre l’abstention, remettons la démocratie au cœur de la décentralisation - Par Hugues Clepkens et Benjamin Morel (mechantreac.blogspot.com)

La décentralisation est devenue incompréhensible pour le citoyen. Il est temps de lui donner plus de lisibilité et de la remettre au cœur du projet.



CORONAVIRUS : OBLIGATION VACCINALE



« Comment remédier à la non-vaccination sans passer par la coercition ? » - Par François Erner (mechantreac.blogspot.com)

Face à la réticence encore trop importante de nombreux Français, l'objectif des 80 % de vaccinés n'est pas garanti. Plutôt que de réduire ce refus à de l'obscurantisme ou du complotisme, il faut en comprendre les raisons pour mieux y remédier, estime François Erner, membre de Respondi.



Olivier Babeau : « Oui à l’obligation vaccinale pour retrouver notre liberté et notre prospérité ! » (mechantreac.blogspot.com)

Ceux qui se veulent les passagers clandestins de l’immunité collective se comportent comme des enfants gâtés, estime l’essayiste et fondateur de l’Institut Sapiens. Selon lui, l’obligation vaccinale ne serait pas plus contraignante que la ceinture de sécurité ou le code de la route.



PRESIDENTIELLES 2022 : LES PRIMAIRES DE LA DROITE



Benjamin Morel : « Avec les primaires les partis parlent d'abord au noyau réduit de leurs électeurs » (mechantreac.blogspot.com)

Alors que Les Républicains ont entériné l'idée d'une primaire ouverte, ce scrutin risque d'affaiblir le candidat de la droite, analyse l'universitaire.



Maxime Tandonnet : « Des primaires feraient primer les querelles d’ambition sur l’intérêt général » (mechantreac.blogspot.com)

L’essayiste et historien explique pourquoi la droite aurait tort d’organiser des primaires pour désigner son candidat. Certes, celles-ci offrent une respiration démocratique, mais elles mettent en scène le pire de la politique et accentuent le mythe du sauveur présidentiel. La France a besoin d’une équipe pour la diriger, pas d’un seul homme.



Présidentielle 2022 : « À droite, des primaires ou la défaite assurée » - Par Edouard Tétreau (mechantreac.blogspot.com)

Seule une primaire ouverte aux sympathisants de la droite permettrait de désigner un candidat qui aurait une chance de parvenir au second tour de la présidentielle, plaide l’essayiste Édouard Tétreau.



REFORME DES RETRAITES



Réforme des retraites : « Le choix de la croissance et de la liberté plutôt que celui de l'austérité » - Par Sébastien Laye (mechantreac.blogspot.com)

Un sommet social rassemblant les syndicats et le patronat a débuté mardi 6 juillet au palais de l'Elysée lors duquel il sera question de la réforme des retraites. Selon l'entrepreneur Sébastien Laye, la coexistence d'un système de répartition et d'un système de capitalisation permettrait de sauver les retraites tout en irriguant l'économie.



Nicolas Bouzou : « La réforme des retraites est essentielle, mais ce n’est pas le moment ! » (mechantreac.blogspot.com)

Alors que l’hypothèse d’une réforme des retraites avant la présidentielle a été avancée par l’exécutif, l’économiste explique pourquoi il faut d’abord écarter tout risque de récession. Vacciner, relancer l’économie, puis réformer : tel est selon lui l’ordre des priorités.



Réforme des retraites : « L'imposture des opposants à la capitalisation » - Par Ferghane Azihari (mechantreac.blogspot.com)

Alors qu'un sommet social rassemble les syndicats et le patronat au sujet des réformes des retraites, Ferghane Azihari déplore le fait que le système de retraite par répartition fonctionne sur le dos des actifs et empêche la capitalisation ouvrière.



TOTALITARISME ECOLOGIQUE



Marc Fontecave : « Pour sauver l’environnement, la France doit définir et assumer une politique nucléaire » (mechantreac.blogspot.com)

L’énergie nucléaire est la moins émettrice de gaz à effets de serre, rappelle le chercheur au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. Il faut d’urgence développer une filière d’avenir aujourd’hui délaissée.



« Il est urgent que la démocratie reprenne ses droits face à la religion éolienne ! » - Par Patrice Cahart (mechantreac.blogspot.com)

Alors que le Sénat a voté un amendement permettant un droit de véto des maires contre les éoliennes, la ministre Barbara Pompili s’y est opposée. Pour Patrice Cahart, inspecteur général des finances, ce refus prouve le dogmatisme des partisans d’une énergie qui a prouvé son inefficacité.



Climat et CO2 : l’évidence contre le dogme - Par Pascal Richet (mechantreac.blogspot.com)

Le 22 juin dernier, nous avons publié sous la signature de Jean-Philippe Delsol, un article sur Le Totalitarisme écologique dénonçant la censure de fait exercée sur l’article de Pascal Richet « The temperature-CO2 climate connection : an epistemological reappraisal of ice-core messages. » (traduction française disponible ici) paru en accès libre dans la revue History of Geo- and Space Sciences. Cet article, qui remet en cause les théories du réchauffement anthropomorphique, est une contribution au débat de la part d’un scientifique reconnu. Notre intention n’était pas de dire que M Richet avait nécessairement raison, même si son raisonnement est particulièrement convaincant, mais de nous insurger contre la dictature de la pensée imposée par l’ONU et « son » GIEC. A la suite de quoi, M. Pascal Richet nous a fait parvenir la traduction française d’un article qu’il a publié le 26 juin dans le journal économique espagnol Expansión. Avec l’accord de ce dernier et de l’auteur, nous en publions ci-dessous la version française.



DROIT PENAL : DELINQUANCE DES MINEURS



La sur-délinquance des mineurs isolés : les mesures prises sont insuffisantes - Par Romain Delisle (mechantreac.blogspot.com)

Depuis quelques années, la sur-délinquance des mineurs isolés gangrène les rues des grandes villes de France, Paris et Bordeaux notamment. Les conseils départementaux, qui possèdent la compétence de leur prise en charge, sont débordés. C’est ce qui a motivé la rédaction d’un rapport d’information de l’Assemblée nationale à ce sujet, rapport utile à la bonne compréhension de ce problème endémique de notre société qu’est la délinquance.



Maurice Berger : "Le nouveau Code pénal des mineurs est imprégné d'une vision angélique" (mechantreac.blogspot.com)

Le Dr Maurice Berger, pédopsychiatre, travaille dans un centre éducatif renforcé (CER) où il voit arriver des profils ultra-violents. Il vient d’écrire un rapport, « Faire face à la violence en France » (L’Artilleur) dans lequel il rend compte de l’aggravation de la violence chez les mineurs délinquants et alerte sur la nécessité de modifier la loi pénale des mineurs pour mettre fin au sentiment d’impunité.



DECONSTRUCTION – DECOLONIALISME – IDEOLOGIES IDENTITAIRES ET VICTIMAIRES



Mathieu Bock-Côté : « L’autre Amérique contre le “wokisme” » (mechantreac.blogspot.com)

Les adversaires du « wokisme » ne nient évidemment l’existence de la question raciale au cœur de l’histoire américaine et son caractère tragique mais refusent son instrumentalisation par un antiracisme révolutionnaire devenu fou devenant la caricature de ce qu’il prétend combattre.



UNION EUROPEENNE



Quand l'Union européenne finance des groupes extrémistes sans s'en rendre compte - Par Florence Bergeaud-Blackler (mechantreac.blogspot.com) Selon des médias allemands, des associations extrémistes islamistes ont reçu des financements de l'Europe. L’association proche des Frères musulmans, « Islamic Relief Germany », aurait perçu 712.000 euros de la Commission européenne. Ces organisations parviennent généralement à utiliser une couverture d'association caritative.