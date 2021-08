Méchant Réac ! ® sait combien il est difficile de se tenir au courant de toute l'actualité, quand il y a autant à lire chaque jour.



Cette semaine, nous avons eu le plaisir de lire : Laurent Sailly, Vincent Bénard, Pierre Allemand, Maurice Berger, Aurélien Marq, Gaël Nofri, Philippe Charlez, Marcel Kuntz, Luc Ferry, Laurent Amelot, Mathieu Slama, Grégory Roose, Samuel Furfari, Lucien Petit-Felici, Dominique Rousseau, Philippe Bilger, Chantal Delsol.



Et comme chaque semaine : Eric Verhaeghe, Edouard Husson et Simone Wapler pour Le Courrier des Stratèges.

L’EVENEMENT



Députés & Sénateurs : Ceux qui bossent et ceux qui ne foutent rien… notre classement 2020/2021 - Le courrier des stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)

Alors que la session ordinaire se termine, il est temps de se pencher sur l’activité de nos élus au Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Notre classement montre que si une majorité de députés et sénateurs bossent intensément… d’autres ne foutent rien.



DEBAT – IDEE – OPINION



Gaël Nofri : « Il faut défendre la langue pour défendre la nation » (mechantreac.blogspot.com)

Au temps de l'écriture inclusive et de la multiplication des anglicismes, l'historien et président de l'Association pour la Défense de la Nation souligne l'importance de la préservation de la langue française et de la littérature, héritages majeurs de notre civilisation.



GESTION ILLIBERALE DE LA CRISE SANITAIRE : PASSE VACCINAL

Rentrée scolaire : « La politique vaccinale va-t-elle remettre en cause le droit à la scolarité ? » - Par Mathieu Slama (mechantreac.blogspot.com)

Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que si un élève était positif au Covid-19 dans une classe, les lycéens et collégiens non vaccinés « seront évincés » et « en enseignement à distance » dès la rentrée de septembre. Mathieu Slama défend le droit de tous d'aller à l'école.



Contrôles, restrictions des libertés, gouvernance par la peur… et si tout ne faisait que commencer ? - Par Grégory Roose (mechantreac.blogspot.com)

A quand la fin des mesures punitives au nom du Covid-19 ? Potentiellement jamais, un variant en chassant un autre dans un perpétuel concours de mesures disproportionnées de privations de libertés, s’inquiète Grégory Roose, auteur de Journal d’un Remplacé.



Projet de loi sanitaire : "Un fort risque d'inconstitutionnalité", selon le juriste Dominique Rousseau (mechantreac.blogspot.com)

Adopté dimanche 25 juillet par l'Assemblée Nationale, le projet de loi sanitaire doit encore recevoir le feu vert du Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, à priori le 5 août prochain. Selon le juriste constitutionnaliste Dominique Rousseau, le texte risque d'être censuré.



« Passe sanitaire : la situation justifie-t-elle vraiment une suspension des libertés ? », par Chantal Delsol (mechantreac.blogspot.com)

Pour la philosophe, un gouvernement peut demander des sacrifices à sa population en cas de situation exceptionnelle. Mais l’épidémie de Covid ne répond plus à ces critères, argumente notre chroniqueuse. Elle voit dans l’extension du passe sanitaire la marque d’une société qui fait de la « vie nue » son seul repère.



ENVIRONNEMENT – CLIMAT – ENERGIES – ECOLOGISME



Imputer au changement climatique les inondations en Chine est une désinformation - Par Vincent Bénard (mechantreac.blogspot.com)

La presse a abondamment commenté les inondations de la région chinoise du Henan de ce mois de Juillet. Naturellement, les images spectaculaires sont l’occasion de blâmer le “changement climatique” qui accroîtrait la menace sur les populations chinoises. Sans nier que les précipitations enregistrées dans le Henan sont très élevées en cet été 2021, ces inondations ne sont en rien sans précédent, et leur gravité trouve autant leur source dans une météo très dure que dans une gestion perfectible des ouvrages de protection héritée de l’ère maoïste.



Union européenne : des mesures absurdes contre l’urgence climatique - Par Pierre Allemand (mechantreac.blogspot.com)

Dans son dernier livre « La religion écologiste », Christian Gérondeau montre clairement l’absurdité des mesures anti-réchauffement préconisées par le GIEC et reprises consciencieusement par la Commission européenne cornaquée par madame von der Leyen.



Ces scientifiques « amis de la planète » qui cèdent en réalité totalement à la pensée magique - Par Philippe Charlez et Marcel Kuntz (mechantreac.blogspot.com)

Les « signes vitaux » de la planète s’affaiblissent, selon la mise en garde ce mercredi de scientifiques de premier plan. Ils s’inquiètent de l’imminence de certains « points de rupture » climatiques. Ces chercheurs, qui font partie d’un groupe de plus de 14 000 scientifiques plaidant pour la déclaration d’une urgence climatique mondiale, estiment que les gouvernements ont de manière systématique échoué à s’attaquer aux causes du changement climatique : « la surexploitation de la Terre ».



Luc Ferry : « Vers une baisse de la population mondiale » (mechantreac.blogspot.com)

Par peur, à moins que ce ne soit par intérêt, nous refusons de voir que, dans cent ans, le monde n’aura plus grand-chose de commun avec celui que nous connaissons.



Union européenne : le pacte vert incompatible avec le traité de Lisbonne - Par Samuel Furfari (mechantreac.blogspot.com)

Le traité de Lisbonne nous sauvera-t-il des mesures liberticides du pacte vert ?



Le « jour du dépassement » est-il fiable ? - Par Lucien Petit-Felici (mechantreac.blogspot.com)

La Terre atteindra le jour du dépassement de ses ressources le 29 juillet, comme en 2019. Pour deux experts, il faut prendre avec des pincettes cette donnée.



POLICE – JUSTICE – POLITIQUE PENALE



Maurice Berger : « Pour aider un agresseur à se contenir, la loi doit être certaine, ferme et rapide » (mechantreac.blogspot.com)

Le ministère de l'Intérieur a transmis les chiffres des actes violents non crapuleux qui révèlent une flambée de la violence en France. Le pédopsychiatre Maurice Berger revient sur la nécessité d'avoir une justice ferme face à l'absence de sentiment de culpabilité.



La prison favorise-t-elle vraiment la récidive ? - Par Aurélien Marq (mechantreac.blogspot.com)

Cette idée reçue, largement répandue, participe de la mise à sac du pays par la délinquance endémique dont il souffre. En réalité, ce n’est pas parce qu’on a été en prison qu’on récidive, c’est parce qu’on a un profil de multirécidiviste qu’on va en prison. Et la France manque cruellement de places.



Ces démagos en guerre contre le “contrôle au faciès” - Par Philippe Bilger (mechantreac.blogspot.com)

Pour la première fois en France, le Conseil d’État est saisi par des associatifs (dont Amnesty International et Human Rights Watch) qui veulent contraindre la police à cesser ce qu’ils qualifient de « contrôles au faciès » discriminatoires.



TENSIONS INTERNATIONALES

« La politique agressive de la Chine populaire en mers de Chine est un défi majeur pour les Européens » - Par Laurent Amelot (mechantreac.blogspot.com)

Les mers de Chine, poumon économique du monde, sont le théâtre de tensions et de revendications territoriales, où la Chine a une politique agressive. Il ne faut pas que l'Europe reste absente de ce point chaud et carrefour stratégique, explique le chercheur Laurent Amelot.