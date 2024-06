La Mecque, 1000 morts : trop chaud ? Non, trop de clandestins

Les médias incriminent une vague de chaleur extrême. « Plus de 1000 personnes sont mortes lors du hajj, grand pèlerinage musulman. La cause de ces décès serait la chaleur extrême qui frappe l’ouest de l’Arabie saoudite. »

Le conditionnel est de rigueur, comme on va le voir. La Mecque est chaude au mois de juin. En 2012, 51,4°. 2014 : 51°. Autre mois : janvier 2003, 55°. Septembre 2009 : 53°.

Pour juin 2024 j’ai consulté différents sites et je n’ai pas trouvé les 52° annoncés dans la presse pour juin 2024. Pas un site ne le mentionne. Il y a un problème avec la presse, mais ça on le savait déjà. On se fout de nous. Il y a quelques temps en Inde une erreur de station avait surestimé la température en banlieue de New Dehli.

Selon ce site par exemple, du 5 au 8 juin (jours du pèlerinage) il a fait 113°F, soit 45° Celsius. Sur celui-ci on atteint au maximum 46° C. Il peut cependant faire plus chaud autour de la pierre, à cause de l’effet d’entonnoir et des dizaines de milliers de personnes qui circulent.

La Presse annonce 51,8°, que je trouve sur quelques médias utilisant les mêmes dépêches, mais pas sur des sites météo. La Presse ajoute :

« Lundi dernier, une température de 51,8 °C a été enregistrée à La Mecque, en Arabie saoudite. Un nouveau record pour cette ville sainte qui accueille chaque année des millions de fidèles en pèlerinage. Selon le plus récent décompte de l’Agence France-Presse, 1081 décès ont été constatés jusqu’à présent chez les pèlerins en raison de la chaleur. Des décès causés par la chaleur lors du pèlerinage à La Mecque ont déjà été constatés par le passé, mais ils risquent d’augmenter dans les prochaines années, préviennent les scientifiques.

Une étude saoudienne, publiée en mai 2024, signale que les températures sur les différents sites de pèlerinage augmentent de 0,4 degré tous les 10 ans. Selon un rapport du G20, l’Arabie saoudite verra aussi la fréquence des sécheresses agricoles augmenter de 88 % d’ici 2050. »

Ils veulent qu’on les croie ? Ce sera sans moi, je vois assez de bugs et de surévaluations des chiffres pour me méfier des alarmistes. Le réchauffement oui, les fables, non.

Bon, mais alors de quoi sont morts les plus de 1000 pélerins ? Probablement de surpopulation ! Le nombre annuel de pélerins admis est limité chaque année. Le pèlerinage est payant. Cela permet de recevoir correctement les visiteurs et de leur aménager des espaces climatisés.

Il y a eu 300 000 clandestins. Ils ont été privés d’espaces santé, ou ont pris les places payantes réservées à la place des autres.

1000 morts donc, dûs non pas simplement à la chaleur, qui a déjà été plus intense, mais aux installations insuffisantes pour une surpopulation non prévue.

« Selon un avocat sénégalais, Massokhna Kane : "Un pèlerin peut tomber malade ou mourir sur place en Arabie Saoudite, mais parfois, on ne met pas les tentes qu’il faut à leur disposition, ni les bonnes conditions d’aération et de climatisation. Ce sont des choses qui font défaut, mais quand on les interpelle, ils disent : "Nous n’avons pas de solution"."

Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tentent de participer au pèlerinage sans avoir les permis nécessaires, payants et octroyés selon des quotas, qui donnent accès notamment aux installations climatisées. »

Ou encore ce témoignage :

« Cette année, le pèlerinage devrait se dérouler dans des conditions éprouvantes, sous des températures dépassant les 45 degrés Celsius. Sans accès aux tentes climatisées des campements officiels, les pèlerins clandestins sont particulièrement exposés aux coups de chaleur, certains d'entre eux dormant au bord de la route.

« C'était très difficile. Pas de services, pas de lits, pas d'air conditionné, pas de salles de bains », se souvient Ayman, un Égyptien de 37 ans ayant effectué le pèlerinage sans permis l'année dernière. « Et il fallait se concentrer sur les moyens d'échapper aux forces de sécurité au lieu de se concentrer sur les prières. »

Laissez donc le réchauffement de côté, ou un jour notre colère va éclater.