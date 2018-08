La médecine est dépassée...

@Fergus





certes la médecine occidentale soigne pas mal de choses. Mais d’un autre côté, c’est le tonneau des danaïdes, vu que les gens s’intoxiquent quotidiennement avec les produits industriels. Une authentique médecine consisterait donc à maitriser l’ensemble du cycle, plutôt qu’à soigner le cancer des fumeurs et l’obésité de la malbouffe ... C’est là que le bât blesse...





ensuite, il y a le fait que la médecine occidentale est hégémonique, et entre les mains d’intérêts capitalistes puissants. Cela déforme notre connaissance de la réalité. Succès et echecs réels de la médecine occidentale. Succès et echecs réels des autres médecines. Tout est faussé. En plus, l a médecine occidentale ne reconnaitra JAMAIS des traitements et des comportements thérapeutiques qu’elle ne peut pas monétiser (ce serait suicidaire financièrement)...





hors, l’explosion de pathologies « modernes » (psychiques et somatiques) relève directement de ces erreurs. Avec une médecine « intégrale », on pourrait éviter ces drames (cancers, maladies psychiques, et intoxications médicamenteuses) qui nous volent des proches innocents.