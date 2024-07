La mélenchonie, c’est quoi ?

@Fanny



La Liberté régresse chaque jour. Où cela nous mène-t-il ? Vers un système de plus en plus autoritaire, à coup sûr, de droite ou de gauche.

Plus le domaine de la culture commune régresse, plus le domaine de l’état s’étend. C’est mécanique... La gauche a décrété que « la culture c’est fasciste » et qu’il faut donc déconstruire la culture... et on a renforcé cette tendance avec l’immigration non-assimilée massive... c’est vrai que la culture est un cadre, et comme tel limitatif. Mais quand il n’y a plus de culture, qu’y a-t-il à la place ? L’état !

Par exemple, dans une culture suffisamment homogène, tout le monde pouvait comprendre comment d’habiller à la plage ou à un enterrement, au travail ou à la maison, etc. C’était inutile de le préciser. Mais quand vous avez des « c’est mon choix » renforcés par des « décoloniaux », il n’y a plus rien d’évident. L’état est donc obligé de légiférer sur les vêtements (et ce n’est que le début). Et sur quelle base va légiférer l’état ? Eh bien, comme il n’y a plus de culture commune (et que la raison naturelle elle-même a été déclarée suprémacisme blanc) alors il n’y a plus aucune base pour légiférer. Le relativisme conduit à l’arbitraire. Et notamment à l’arbitraire de l’état. Parce-qu’on a détruit toutes les autres instances de résolution.

L’oligarchie impériale me semble pencher pour une dictature de gauche ultra-wokiste (en lien avec le capitalisme des parties prenantes). Alors que le peuple et la bourgeoisie locale semblent plutôt pencher pour un régime conservateur de droite. Mais qui sait ?