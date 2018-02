La Menace cybernétique de Retour à l’Honneur

Il y a dans Wikipedia plusieurs articles bien documentés qui font le point sur ces questions, dont celui qu’on trouve à l’entrée « cyberguerre ».

La prise de contrôle à distance des systèmes dépendant de l’informatique constitue, de fait, un des principaux dangers pour les années qui viennent, en ce sens que les attaques sont assez imprévisibles. A l’époque de la guerre froide, les avions d’observation puis les satellites permettaient assez facilement de se faire une idée des capacités militaires de l’ennemi : les fusées nucléaires de Cuba avaient presque tout de suite été photographiées et repérées. Il est beaucoup plus ardu d’évaluer les capacités d’attaque informatique d’un pays : elles sont dans les cervelles des concepteurs et n’apparaissent pas dans le paysage. Plus grave : lorsqu’une attaque a eu lieu, il est souvent très difficile d’en déterminer l’origine.

La Chine a très vite compris, au début de ce siècle, la nécessité de se doter de capacités de défense et d’attaque. L’Amérique dispose des moyens de contrôle du réseau les plus étendus, et Israël, qui est pourtant un pays minuscule est tout à fait en pointe dans ces domaines : on se souvient du virus Stuxnet qui avait mis hors d’usage les centrifugeuses iraniennes.

On ne peut pas en dire autant des états européens. La France avait été parmi les pionniers des télécommunications à l’époque de son minitel, mais elle n’a pas réagi assez vite, dans les années 90, lorsque l’Internet a induit en très peu d’années une véritable révolution. La Grande Bretagne, trop souvent tributaire du renseignement américain, a perdu aussi les formidables capacités de renseignement qu’elle avait dû développer pour lutter contre les armées du Reich.

Si on ajoute à ces possibilités de paralyser momentanément l’activité d’un pays par la corruption de ses systèmes les armes nouvelles robotisées, terrestres ou aériennes, cela compose un tableau assez inquiétant et ils donc tout à fait urgent que les régimes totalitaires des états voyous comme la Corée du Nord et l’Iran soient au plus vite ratatinés. Entre les grands blocs tels que l’Amérique, la Chine et la Russie, il y aura bien toujours de l’espionnage et des vols de data, mais cela n’ira jamais jusqu’à la folie de vouloir détruire physiquement l’adversaire. Avant dix ans, il faudra en avoir fini avec tous les régimes totalitaires sur la planète. La survie de la civilisation en dépend.