La Messe est dite… billet d’humeur ou pamphlet ?

Tout part d’une erreur, une toute petite erreur, comme une crotte de mouche : « la France indépendante » ! Indépendante … quelle idée !

Elle est globalisée, la catin, vendue jusqu’au dernier poil à l’internationale socialisante, envoyée de ci - delà pour gendarmifier l’Afrique et l’Orient. Grande gueule mais petits moyens avec sa bombinette et son porte-avion. Sans oublier son généralissime président issu de la grande lignée des Roubignoles et dont on change la couche tous les 5 ans.

Parce que tout commence à s’effondrer avec l’avènement de cette dynastie en 1969, du banquier victime des boules puantes markoviciennes au jeune paltoquet qui aurait mieux fait de s’occuper son professeur d’histoire-géo, avec son île de la Guyane et ses expatriés français en Guadeloupe. Et le tout en passant par le grand sifflet accordéono-footballeur qui se prend un carton à l’heure du laitier accompagné d’une saltimbanque (déjà), le vieux pétainiste presque repenti et papa de la Mazarine, enfant cachée mais entretenue par « la Princesse », le Grand Jacques et ses 5 minutes service compris, le petit hargneux qui nous présente sa dulcinée à DisneyLand, au pays de Donald, et le motocycliste en rut qui va, en catimini, tringler lui aussi une saltimbanque, rue du Cirque. La République s’écrit désormais en deux mots, et pour bien tenir les rênes elle se prend en levrette ! Gouvernée par les burnes ... or la République, c’est la Frônce !

La Frônce, celle d’en-bas qui rêve de Nutella, et celle d’en-haut qui pisse dans l’gâteau.

La Frônce bleu-blanc-rouge ou black-blanc-beur selon l’air du temps, bleu des mers du sud, blanc de son impunité immaculée et rouge du sang des autres …

La Frônce et sa 1ère Dame, excusez du peu : chaussée par Lou Boudin, habillée par Louis Vieux Thon et coiffée par Frangipane.

La Frônce et sa grande et vieille Dame de Fer, lumière de l’Occident, transformée en intermittente du spectacle. Un gosse meurt à Aden, elle brille de tous ses feux ; un soldat meurt à Pétaouchenoque-sur-Jourdain et elle est éteinte. Elle ne connait pas la « bougnoulitude », notre Tour Eiffel, elle est née à l’époque où notre mission était d’éduquer les races inférieures, enfin pas toutes ... A croire qu’elle a pété un boulon, sous ses multiples couches de peinture ! Le ravalement de façade n’empêche pas la sénilisation … Vieille Dame indigne à son corps défendant !

La Frônce, pays de la rétention, qui empêche de partir vers l’Angleterre des centaines de migrants mais envoie vers la Syrie des djihadistes qu’elle se charge d’armer et de former. Faut dire que le petit harneux avait fait fort avec les accords du Touquet ! Ainsi la frontière entre la France et l’Angleterre est sur le territoire français, ce qui signifie peut-être que l’intégralité du domaine maritime entre les deux pays appartient aux godons ? Toujours prêt à saboter l’intérêt national, mais en échange de quoi ? Parce que ce petit bout d’homme ne fait jamais rien gratuitement, Khadafi en sait, enfin il en savait quelque chose !!!

La Frônce, pays des radars et des cocus. Le « 90 » ne vous plait pas, on vous fourre du 80, et si ça continue ce sera 37,2 le matin et 37,7 le soir ! C’est clair esclaves ? Faut raquer, cracher au bassinet, alimenter la gabegie, des radars privés aux piqûres laborantines, parce que c’est pas la ministre engluée dans des conflits d’intérêt sur l’INSERM-ination artificielle qui va se calmer ! Toujours plus écrivait l’autre. Et une femme vénale, c’est « no limits », pire qu’un bataillon de machos !!!

La Frônce, pays de la presse libre d’écrire ce qu’on lui dicte, là aussi à grands renforts de subventions. En moyenne, avec 10 millions d’euros par an t’as le journal et même la pipe si affinités. Du coup certain présentateur ayant pignon sur édifice religieux a même crû que la pipe était un devoir ! Je suis Harvey, qu’il sussurait à l’oreille de sa proie le petit Frédéric, c’est mon droit et c’est ton devoir …

La Frônce et sa télé, la petite lucarne qui t’abreuve d’animateurs débilos. On avait un seul poste d’Etat sous De Gaulle, et on gueulait contre l’intervention de ce même état « On veut une presse libérée !!! » ... On l’a effectivement, mais ils disent tous la même chose, ce sont des sociétés plus ou moins privées, commandées de l’extérieur … sauf de Moscou, là-bas c’est pas la même Pravda ! L’Armée régulière syrienne vire les djihadistes occupant la ville d’Alep et la presse unanime gueule « Alep est tombée », du coup la vieille catin du Quai de Javel est éteinte, de honte !!! Par contre Mossoul est libérée, par l’OTAN, à grands renforts de bombardements aveugles et de friture de civils, et la vieille catin brille de tous ses feux … Quand on vous dit « intermittente du spectacle » : du Grand-Guignol … Du purin à tous les étages !

La Frônce, et sa capitale gérée à la « mords-moi-l’nœud » par des gens ne sachant compter que ce qui rentre dans leurs poches, et dans leurs proches ! Tout pour la parade … On veut les Jeux, qu’importe le prix, on va s’augmenter, se faire mousser, refiler les marchés à nos copains et le cocu paiera. La trahison à ce stade, c’est du grand art, surtout quand elle est renforcée par une impunité « Über Alles » !

Et dans cette capitale, toi le petit parisien, l’obscur, le sans-grade, que viens-tu y faire avec ta bagnole de merde ? Ton quotidien c’est le métro pisseux et les vols à la tire, sans compter les tripotages durant les moments d’affluence. Il n’y a pas de harcèlement entre pauvres, ça aussi la justice le sait bien ! Manquerait plus qu’il ait le droit de l’ouvrir, le pauvre, hein Madame Michu !

Paris, c’est Lutèce Borgia ! La luxure et la sniffette pour les riches, la tournante et la pikouze pour les autres, rien de neuf sous la brume. D’un côté les intouchables réunis sur une belle ligne blanche, de l’autre le merdeux bronzé de banlieue qui amène la marchandise via son « grand-frère » ! Le grand-frère est autorisé dans les Beaux Quartiers, avec sa Mercédès vitres fumées et sa coiffure de footballeux demeuré.

C’est tout pout aujourd’hui, comme disaient les Shadoks !