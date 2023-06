La méthode russe pour motiver les troupes...

Difficile de motiver les troupes quand les chefs des armées s'étripent sous les yeux des soldats... La tentative avortée de rébellion menée par Prigojine est un mauvais signal donné aux armées russes.

Comment dans ces conditions motiver les soldats qui combattent sur le front ?

De l'argent et de la propagande pour motiver les troupes : ce n'est pas très original, mais telle est la méthode utilisée par Moscou qui mène sa guerre en Ukraine...

"11 000 euros de prime pour tout soldat russe qui détruirait des chars Léopard utilisés par les Ukrainiens....

Le matériel est occidental et la récompense proposée par Moscou pour galvaniser ses troupes. Selon le ministère russe de la défense, plus de 10 000 militaires auraient déjà touché des primes pour des chars, des armes ou des équipements militaires.

Sur une vidéo, on voit des soldats russes qui exhibent fièrement leurs trophées : "Les Français ! Voilà vos chars !"

Embourbé, un blindé léger a été donné par la France aux Ukrainiens. Il y a encore la notice d'utilisation de la mitraillette en français...

Sur une autre vidéo, un char de fabrication allemande et deux blindés américains : "Voilà vos engins de mauviettes ! Ils ne sont pas si effrayants. On les a butés, on les bute, on les butera !"

Ces vidéos passent en boucle en Russie, pour donner l'image d'une armée russe victorieuse.

Devant les caméras, à l'hôpital, un soldat russe amputé d'un bras se voit attribuer une prime pour avoir détruit un char Léopard : un million de roubles, 11 000 euros.

"J'ai pas fait ça pour le million, je ne m'attendais pas à recevoir de l'argent. Je suis un patriote, j'aime mon pays." affirme le soldat sous l'oeil de la caméra.

L'armée russe a même annoncé le barème officiel : 5 500 euros pour l'interception d'un missile, 11 000 euros pour un char, 33 000 euros pour un avion ou un hélicoptère.

Des sommes faramineuses pour la Russie ! Mais pour Vladimir Poutine, détruire les chars occidentaux est un enjeu national.

"Il y a des Léopards, des blindés français, des blindés américains, ça brûle de bon coeur..." a déclaré le chef du Kremlin.

Au total, les pertes connues des Ukrainiens s'élèveraient à 155 engins depuis le début du mois, ce serait plus que les pertes russes : 129 engins.

Pour plusieurs experts, ces destructions de chars sont à relativiser : il ne faut pas en tirer de conclusion hâtive pour la suite du conflit.

Mais cette médiatisation permet au Kremlin d'essayer de rassurer la population russe et aussi d'essayer d'entamer la détermination des occidentaux qui livrent des armes à l'Ukraine."

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/06/la-methode-russe-pour-motiver-les-troupes.html

Source :

à 20 minutes, 48 secondes :

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-jeudi-22-juin-2023_5862818.html