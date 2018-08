La micro affaire Nyssen

Ci-devant Ministre de la Culture du gouvernement Edouard Philippe, Francoise Nyssen vient de se faire épingler par Le Canard enchainé. Alors patronne de la maison d’éditions Actes Sud, elle et son époux avaient acheté à titre personnel les 321 mètres carrés d’un immeuble classé monument historique à leur compte, fait effectuer sans demande ni autorisation aucune émanant des services adéquats quelques travaux leur permettant de significatives économies en matière de taxes.

On est loin de l’affaire Cahuzac, pas de quoi passer trois pattes à ce canard que cet arrangement bien francais avec la loi, fiscale et règlementaire en l’occurrence. On peut même parler de sport national, et Madame Nyssen n’y déroge pas.

L’affaire éclate tandis qu’elle est aux rennes d’un ministère portant la loi des fake news. Petit coup dans le bec pour fake news avéré donc, certes sur un plan personnel et professionnel antérieur à l’exercice de son ministère, mais ca la met mauvaise. En outre, une éditrice d’une maison d’édition prestigieuse – le catalogue d’Actes Sud, reconnaissons-le, est sur le plan qualitatif un des plus exigeants que puisse fournir un éditeur francais – qui économise des couts fixes ne reverse en général rien aux auteurs, prestigieux ou non, de ce qu’elle met à gauche. Et l’on peut se demander si quelques uns des auteurs sous contrat, tirant la langue du fait et de leurs ventes et du taux reversé – en général bas, que ce soit chez Actes Sud ou ailleurs – ne songent pas, apprenant la nouvelle, à quelques anciennes négociations ou celle qui alors tenait les rennes ne lacha rien.

Les faits tel que je les percois n’entachent pas la ministre et pas davantage la femme, que celui ou celle qui n’a jamais cherché à minimiser à compter d’un certain seuil son imposition en jonglant avec les règlementations en vigueur lui jettent la première pierre. Ils mettent par contre avec retard un éclairage sans doute moins auréolé de perfection sur la carrière de l’éditrice, que le gotha littéraire, avant sa nomination, considérait telle une vestale. Au-delà du cas de l’éditrice seule, il se peut que la pratique en question ne soit en rien le propre du magistère de Madame Nyssen dans ses anciennes fonctions, mais trahisse bien les us et coutumes d’un métier ou l’on se pique de littérature, voire de grande littérature, ou on met en avant – sans avoir soi-même écrit grand chose – son gout pour les lettres, et ou en coulisses on fait avant tout marcher la calculette comme n’importe quel patron, y compris en égratignant les marges de ses propres auteurs, sans qui on ne serait rien.