La misère envahit nos villes et nos campagnes !

Dans l’objectif de hâter sa prochaine disparition volontaire, les autorités politiques actuellement en charge de la France, et plus que toutes ses devancières, relaient avec zèle, voire même anticipent, l’agenda mondialiste consistant à appauvrir matériellement, physiquement et moralement la plus grande masse des gens peuplant la planète au profit de quelques usurpateurs, véritables escrocs économiques qui ont, aujourd’hui, pris l’ascendant sur les pouvoirs politiques des États.

La politique généreusement appliquée sur le territoire français est « mondialiste » et fait, à ce titre, fort peu de cas des petites gens et des petites et moyennes entreprises pour, au contraire, laisser la part du lion aux multinationales et à leurs propriétaires anonymes.

En conclusion, la « Macronie » qui n’a aucune politique, et encore moins de politique socialiste, dans le sens « social » du terme, est en revanche l’un des principaux fers de lance de l’agenda globaliste, lequel prospère sur le développement de la misère humaine.

Back to the future…