La Mobilisation Doit Continuer

ASSEZ D'INJONCTIONS NOUS NE SOMMES PAS DES ENFANTS...ET GÂTES MOINS ENCORE

Dans son allocution le Président MACRON, à mots à peine couverts, nous a bien fait comprendre qu'il n'entendait pas changer de cap. Certes, prenons-en acte. Après avoir, dans l'urgence, répondue aux exigences des retraités percevant jusqu’à 2000 € de pension.

Puis avoir bidouillé une fausse augmentation du SMIC par une savante alchimie : Augmentation systémique du salaire minimum au 1er janvier + Fin des cotisations salariales et en gonflant la prime d'activité, il accorde 100€ aux smicards. Mais la prime d'activité n'est pas versée automatiquement. D'abord elle est soumise à conditions de ressources et son attribution nécessite de devoir en faire la demande auprès de sa CAF et par internet

Ainsi, volontairement ou pressé par l'urgence, il parvient à diviser l'opinion, et mieux encore, les gilets jaunes eux-mêmes. Mais venons-en aux négociations qui s'ouvrent samedi sur tout le territoire.

NOUS Y PRENDRONS PART

Personnellement j'émets 3 réserves.

1- Que vient faire la question migratoire dans cette consultation

2- La moisson de ces débats remontera au sommet de l'Etat. Et donc, s'il en découle besoin de nouvelles lois, celles-ci seront soumises à L'Assemblée Nationale, majoritairement acquise au Président.

3- Alors que le mouvement réfute l'implication des politiques et autres syndicats, voilà que le schéma des concertations leur est confié. Cela semble de nature à vicier celles-ci.

APPEL DU GOUVERNEMENT A NE PAS MANIFESTER

La responsabilité de chacun invite a respecter cet appel. Pour ma part je le crois sage et vain de l'imaginer volontairement surexploité par le gouvernement. Je n'oublie pas que les forces de l'ordre relaient cette demande au nom de l'épuisement qui est le leur. Beaucoup de gendarmes, policiers, Crs, sont gilets jaunes de cœur.

Quelle n'est pas leur indignation d'entendre qu'ils seront concernés par la défiscalisation et désocialisation de leurs heures Sup, alors que depuis 2011 les gouvernements successifs leur en doivent plus de 23 000 000.

Je donne une fois de plus un avis personnel. Les manifestations peuvent légitimement continuer, mais la responsabilité commune doit imposer aux Gilets Jaunes, d'en faire demande d'autorisation en préfecture et d'accepter les parcours qui leurs seront assignés.

Entre docilité béate et résistance obstinée il existe un chemin de raison... Celui de la manif pacifique démonstrative par le nombre... Photographie en temps réel du mécontentement général du peupleFrançais.

Che64000 Aussi sur Twitter Aussi sur la toile