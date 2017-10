La mode des bavardages...

Certains cours de lycées sont dispensés dans une nuée de bavardages : les élèves piaillent, discutent entre eux alors que le prof essaie d'en placer une... On se croirait, dans une cour de récré, avec des rires diffus, des cris, un brouhaha de paroles....



Que faire ? Certains professeurs donnent des punitions, d'autres laissent faire, pour avoir une sorte de paix toute relative : ainsi, s'instaurent des habitudes de parler en cours, de s'amuser, de chanter, parfois !



L'atmosphère de certains cours est houleuse avec une dispersion totale de l'attention : comment peut-on supporter un tel vacarme ?



Pour ma part, je n'en ai pas pris l'habitude et je me refuse à accepter tant d'inattention bruyante...



Face à une classe de bavards, je choisis la punition : mais même avec cette posture, le travail est épuisant, il faut réprimander, élaborer des punitions, les transmettre à l'administration...



Il semble que certains professeurs admettent de délivrer un enseignement dans ces conditions : les élèves ont, de plus en plus des difficultés d'attention : "il faut leur pardonner ces écarts de conduite, ils vivent dans un monde d'immédiateté, il faut profiter de toutes les occasions de s'amuser, de rire, de discuter"...



Mais vers quel marasme d'inconduite, de permissivité les entraîne-t-on, si on leur accorde le droit de parler à tort et à travers pendant les cours ?



La culture de la spontanéité connaît, ainsi, un grand succès auprès des inspecteurs de l'Education nationale : il faut que le cours soit vivant... Une classe bruyante serait même un témoignage de vitalité.

Comme si le silence devait être banni des salles de cours, comme s'il était un signe d'ennui...

Le silence n'est plus valorisé dans nos sociétés : nous vivons dans un monde de bruit permanent. Partout, le bruit est omniprésent.



Non, les élèves n'ont pas tous les droits, les adolescents doivent respecter les adultes : on donne à certains l'excuse de l'hyperactivité, mais ce trouble du comportement doit pouvoir être dorénavant corrigé...



Pour ma part, je ne supporte pas de parler dans le bruit : c'est nerveusement et physiquement fatigant...



Il semble que l'on assiste à une sorte de propagation des bavardages, que ceux-ci sont admis, tolérés, acceptés par nombre d'enseignants....

Or, si cette habitude est admise par certains, on comprend que le phénomène s'étende et se répercute d'un cours à un autre....



Le respect passe par l'attention, l'écoute de l'autre : sinon, on est dans la confusion la plus totale... La prise de parole ne peut s'effectuer dans le désordre.

Il faut veiller à donner un cadre de conduite aux élèves, leur montrer l'importance de la politesse, mais dans certains cas, la tâche se révèle difficile : face à des élèves démotivés, peu enclins au travail, il faut lutter pied à pied pour les inciter à l'écoute...







Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/10/le-marasme-des-bavardages.html