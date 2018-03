La mode des compétences...

Ce fléau des évaluations par compétences nous est arrivé dessus au temps de Jospin c’est à dire il y a près de trente ans..

Une bande de petits margoulins carriéristes en faisait la promotion en échange d’un avancement d’échelon et de dispense de présence en face de leurs classes....

.

Vous devez avoir les mêmes

-observation

-analyse

-interprétation

etc ;..etc ....

Il fallait prouver que l’élève pouvait comprendre sans effort d’apprendre....

...

Nous savions le but véritable de l’entreprise...En gros pour ceux qui ne sont pas de la boutique.

Pour améliorer les performances de nos athlètes ...

Il suffisait de changer de chronomètres.

Fallait y penser ... !

.

La machine se grippa quand une seule dizaine de profs décida d’apprendre et à manier le jargon des référentiels et à le retourner contre les lamentables qui avaient pondu ces merveilles...

Il fallait jouer des couleur

Des capacités ou compétences

des étoiles

Des référentiels....

...

Comme le bouzin contrôle continu nécessitait encore plus de réunions et de contrôles entre les divers établissements il coutait incomparablement plus cher que le système des notes et des moyennes .

C’est ainsi qu’il mourut de sa belle mort.

....

Une évaluation par couleurs et par capacités qui devait aboutir à faire passer tout le monde et à donner le bac à tout le monde se transforma en un machin qui bloquait tout....et dont on dut faire le deuil chez les petits pédagogistes en chambre des rectorats...

.

Il n’avait fallu qu’un minimum de solidarité

...