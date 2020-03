La mondialisation asphyxie la planète et génère la pauvreté

Le terme de mondialisation est utilisé par les économistes et par les politiciens fréquemment. La mondialisation c'est l'ouverture des frontières au sein de l'Union Européenne, ce sont les délocalisations d'usines en CHINE et dans les pays à bas coût, c'est la financiarisation de l'économie,..... La mondialisation nous est présentée comme une évolution inéluctable de l'économie et de nos sociétés, mais avec l'émergence de mouvements nationalistes, la mondialisation risque de marquer un coup d'arrêt. Et ce sera tant mieux...

La mondialisation, ce sont des échanges commerciaux entre les continents et les Etats, ce sont des déplacements des unités de production vers la CHINE notamment, et ce sont des transactions financières internationales....

Cette mondialisation permet aux entreprises multinationales et aux banques de se développer, mais l'augmentation du trafic et l'exploitation excessive des ressources conduisent à la destruction de la planète.

D'autre part, dans l'économie mondialisée, la notion de patriotisme n'existe pas, l'argent n'a pas d'odeur, et seule compte la rentabilité pour le bénéfice des actionnaires...

En France, les usines ont été délocalisées, l'industrie perd des emplois ; en 2000, l'industrie représentait 14% du PIB alors qu'en 2016 elle ne représentait que 10% du PIB. Autres chiffres, en 2009, l'industrie employait 3 341 000 personnes, contre 3 150 000 en 2018, soit 191 000 emplois supprimés. La raison en est la recherche du profit par la délocalisation vers des pays à bas coûts salariaux.

La mondialisation asphyxie la planète

Les échanges internationaux commerciaux augmentent fortement la pollution de l'air. Les avions sont de gros pollueurs, alors que les médias nous expliquent que ce sont nos voitures qui causent la pollution de l'air.

Autres facteurs de pollution, ce sont bien évidemment les émanations des usines sous leurs différentes formes : émanations de fumées, de gaz, et rejets de déchets divers dans les eaux ou sous la terre. La NASA a pu observer récemment dans ses relevés photographiques la diminution de la pollution de l'air au-dessus de la CHINE en raison de la baisse de son activité économique liée au Coronavirus.

Le capitalisme vise a engranger toujours plus de profits, que ce soit le fait des milliardaires américains ou bien des chinois, et cela au mépris de la nature. En Amazonie, les forêts sont détruites pour l'exploitation de bovins, le commerce illégal du bois, et la production de soja......

La frénésie de la mondialisation à outrance, l'avidité des financiers et des banquiers, ce sont les causes principales du réchauffement climatique et des pollutions.

Par conséquent, il faut absolument remettre en cause l'économie mondialisée. Il faut en revenir à des politiques économiques qui ne soient plus orientées vers les seuls bénéfices des financiers, mais qui prennent en considération le bien commun, la protection de la planètre . Il faut cesser la surexploitation des ressources pour en revenir à une économie plus saine et raisonnée.

Cela signifie aussi que le libéralisme économique et incontrolé doit cesser, et que l'économie libérale doit passer sous le contrôle des politiques. Les Etats vont devoir intervenir pour réguler et fixer les règles dans les échanges commerciaux (par exemple via la taxation des transactions financières etc..). Car on ne peut pas laisser la liberté aux banques et aux investisseurs richissimes de fixer les règles écoomiques comme c'est le cas actuellement.

Le système est illogique à commencer par la politique de la BCE qui prête des montants considérables aux banques pour leur permettre de se développer, tandis que les Etats de l'Union Européenne empruntent auprès de banques privées et selon les conditions fixées par le marché, et à des taux nettement supérieurs que les banques !

On apprend avec l'épidémie du Coronavirus que les médicaments dont nous avons besoin dépendent, du moins partiellement, de la production des usines chinoises. Et on constate que des personnalités politiques comme le Ministre de l'Economie LEMAIRE ou bien Madame Ségolène ROYAL déclarent qu'il faut relocaliser en France une partie de notre industrie (notamment pharmaceutique). Les choses sont donc en train d'évoluer et la mondialisation est remise en cause.

La mondialisation génère la pauvreté en France

La pauvreté ne cesse d'augmenter en France depuis 2012, et le nombre de pauvres a augmenté de 400 000 personnes en France entre 2017 et 2018 !

Ceci est la conséquence directe de la mondialisatipn, c'est le résultat des délocalisations de nos usines vers la CHINE, vers la POLOGNE, etc...

L'Union Européenne est une créature de la mondialisation, et c'est cette structure qui a facilité les délocalisations d'entreprises à l'étranger et qui interdit au Gouvernement français d'aider les entreprises françaises en difficultés, tout cela pour le plus grand bonheur des actionnaires d'entreprises.

Combien de temps encore faudra-t-il pour que les Français comprennent que l'Union Européenne n'est qu'un outil pour la haute finance, pour les banques, pour l'oligarchie financière dont Monsieur MACRON est un serviteur ?

En réalité, les politiciens comme LEMAIRE et S.ROYAL constatent ou déclarent qu'il faut relocalilser en France les entreprises, alors qu'ils ont été ou qu'ils sont encore aujourd'hui des contributeurs à cette mondialisation et à cette Union Européenne qui nous mènent au désastre.

La politique de la France ne peut pas et ne doit pas être subordonnée aux directives d'une commission européenne non élue qui agit pour le compte et pour le profit des financiers.

La seule solution est de quitter l'Union Européenne comme l'a fait la Grande Bretagne avec le BREXIT. Ainsi comme la Grande Bretagne la France pourra reprendre le contrôle de son économie et de sa politique de façon autonome.

Je rêve que la France instaure comme veut le faire Boris JOHNSON le premier ministre britannique, un système d'immigration à points, (comme en AUSTRALIE) ; au lieu de voir notre pays chaque jour qui passe, envahi par des grappes de pauvres migrants qui n'apportent rien à la France.

Je rêve de voir un jour un Président français mettre en place un plan de modernisation du service de santé comme le fait Boris JOHNSON dans son pays. En France, et vu les grèves qui se succèdent dans les services d'urgence et le mécontentement des personnels hospitaliers, on comprend que le Gouvernement nne propose que des mesurettes.

Le Coronavirus met au jour la dépendance de la France à l'égard de la CHINE ; ce sera peut-être le déclic qui donnera conscience de la nécessité de relocaliser notre industrie en France. L'avantage serait évidemment d'assurer notre approvisionnement, mais cela créerait des emplois, et donc, cela contribuerait à résoudre le problème de cotisations pour les retraites, la sécurité sociale etc....

Cependant, cela ne sera possible qu'avec une politique économique orientée et dirigée par la France, et donc avec un Gouvernement qui ne sera non plus européen-mondialiste, mais qui sera avant tout nationaliste et patriote.