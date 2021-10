La montée en puissance de la Chine et la nouvelle guerre froide

Dans un sondage National Interest, la plupart des experts et spécialistes prédisent une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, une confrontation entre les deux puissances liée au conflit de polarité pour contrôler l’ordre mondial. Ces attentes découlent principalement des positions et des affrontements politiques et des guerres commerciales et technologiques entre les deux pays.

Cela soulève de nombreuses questions sur la possibilité de ce scénario d’une part, et son impact attendu sur le reste du monde d’autre part. En discutant de cette question, on peut dire qu’elle ne s’arrête pas aux attentes des experts et des analystes.

En effet, la tentative d’interprétation des politiques de nombreux pays du monde ces derniers temps révèle une conviction croissante qu’il y aura une confrontation entre la Chine et les États-Unis.

La forme de cette confrontation et ses scénarios dépendent de l’évolution des points de désaccord et de conflit entre les deux puissances, notamment dans les aspects économiques et commerciaux, autour desquels se concentrent les causes de la préoccupation stratégique américaine qui nuisent à l’essor de la Chine.

Certes, en la matière, un affrontement militaire brutal semble être un scénario exclu, du moins du côté chinois. Cette dernière ne veut pas d’obstruction à la réussite de son ascension en matière de développement. La Chine a une vision stratégique différente de l’idée traditionnelle de domination globale et d’influence sur l’ordre mondial.

La Chine ne veut pas du leadership traditionnel de ce système. Elle cherche plutôt à consolider sa puissance et son empire économique afin que ce leadership devienne un fait accompli à l’écart des équilibres de puissance militaire qui sont dans l’intérêt des États-Unis. La Chine a besoin de grands efforts et de longues années pour combler le fossé entre les deux puissances dans ce domaine.

Beijing peut donc considérer son inévitable ascension au sommet du système économique mondial comme une alternative à une puissance militaire dominante, comme ce fut le cas pour les États-Unis au cours des dernières décennies.

La question qui se pose ici est la suivante : Une puissance économique et technologique, aussi grande soit-elle, peut-elle dominer le monde et diriger l’ordre mondial sur d’autres puissances internationales supérieures sur le plan militaire, peut-être aussi sur le plan culturel, médiatique ou autre ?

Ma conviction est que le modèle que la Chine tente d’imposer n’a pas de précédent historique, étant donné que la puissance militaire a toujours été le fer de lance des conflits de pouvoir et de domination entre les grandes puissances.

Le scénario attendu de la guerre froide entre la Chine et les États-Unis sera inévitablement différent de celui de la concurrence féroce entre les États-Unis et de l’ex-URSS. Il existe plusieurs différences fondamentales entre les deux cas. La Chine, par exemple, n’utilise pas l’idéologie comme un outil majeur de conflit, comme c’était le cas avec l’ancienne URSS.

Ainsi, la guerre froide attendue, si elle se produit, ne tournera en aucun cas autour des idéologies et du modèle de valeurs et de culture prévalant entre les deux puissances. Elle se concentrera sur l’économie, le commerce et les valeurs politiques.

En outre, la Chine ne cherchera pas à obtenir le leadership mondial au sens américain, mais pourrait chercher à prendre le sommet du système économique mondial pour obtenir le plus grand impact stratégique et les meilleurs rendements économiques possibles. Elle ne se laissera pas entraîner dans une confrontation avec le modèle capitaliste.

D’autant plus que les géants économiques chinois sont en concurrence sur le marché américain, qui est pour eux un marché très important et vital. Il est donc inconcevable que les grandes entreprises chinoises cherchent à détruire le modèle de vie américain dans lequel elles trouvent une source de richesse et de rayonnement mondial.

Aux États-Unis, on se focalise désormais sur la tentative de faire avorter l’ascension accélérée de la Chine.

Nous constatons que les tentatives ne manquent pas de chercher à invalider les théories qui promeuvent cette ascension, et à proposer des alternatives, comme la fin de l’ambition chinoise, etc. En se basant sur le déclin des forts taux de croissance que les Chinois réalisent depuis des décennies.

Mais on oublie que la croissance chinoise, qui n’a atteint qu’environ 2 % en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a été réalisée à un moment où les taux de croissance des économies industrielles occidentales sont tombés à des niveaux records.

L’essor inévitable de la Chine ces dernières années est devenu une réalité évidente, notamment après les répercussions de la pandémie de coronavirus et du retrait américain d’Afghanistan.

La plupart des théories occidentales anti-chinoises sont fondées sur le manque d’initiative et l’évitement des risques de la Chine face aux crises et aux problèmes internationaux, ainsi que sur la préoccupation de la Chine elle-même pour ses problèmes intérieurs et sa sensibilité excessive à discuter de ces problèmes avec l’Occident. Ces points de vue peuvent sembler légitimes.

Mais cela ne fait pas obstacle à l’ascension de la Chine, surtout si Beijing s’efforce de combler les lacunes que l’Occident tente de mettre en avant et de se débarrasser de toute sensibilité à cet égard. À mon avis, il est plus probable que le monde soit progressivement divisé en deux blocs, l’un dirigé par les États-Unis et l’autre par le leadership chinois.

Il y a deux cultures très différentes qui font qu’il est difficile pour l’Occident de se soumettre à l’hégémonie de la Chine.

La Chine est sur la voie de façonner son propre monde en essayant de contrer les guerres commerciales américaines, de la stimulation de la demande intérieure à la conclusion d’accords de libre-échange dans son environnement régional (notamment avec les géants d’Asie de l’Est que sont le Japon et la Corée du Sud, deux grands alliés des États-Unis).

En outre, elle anticipe les énormes retours attendus pour son projet stratégique massif de nouvelle route de la soie, qui intègre étroitement les économies de nombreux pays du monde à l’économie chinoise.

En revanche, parler de l’abandon du leadership mondial par les États-Unis dans un avenir prévisible semble lourd d’incertitudes, compte tenu de leur domination absolue sur les géants de la technologie et de leur supériorité dans des domaines vitaux tels que l’intelligence artificielle, les technologies de l’information, l’Internet et autres.

Et sans oublier la primauté de son modèle culturel, de valeurs et de médias, loin de se voir en concurrence avec un modèle mondial alternatif.