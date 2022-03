La moralisation de la vie publique en Macronie

Il suffit de voir son propre entourage lambda pour contester que ceux qui se complaisent à faire la morale et s’auto attribuer des vertus sont généralement ceux qui en sont dépourvus, qui eux-mêmes étaient victimes de dévalorisation dans leur passé et qui cherchent à se revaloriser.

L’homme de droiture est celui qui s’exempte de faire la morale aux autres car il sait se mettre à la place des autres et de ce fait, il devient l’homme à dénigrer car il est une ombre encombrante pour ceux qui ont peur d’être démasquer et d’être reléguer à leur véritable et misérable niveau.