 La mort de Jean D'ormesson et de Johnny Hallyday,... ne donnons pas aux choses plus d'importances qu'elles en ont vraiment !

A l’intention de mes éventuels contradicteurs !





Ceux qui appartiennent à l’intelligentsia disent que la culture et la nourriture de l’âme, soit, mais remarquons que ceux qui prononcent cette phrase ont généralement,.... la panse bien remplie !

De plus nos intellos ( avec l’appui des médias à leurs bottes ) comme les amuseurs de foire utilisent tous leurs talents de bonimenteurs, pour nous faire croire et surtout eux mêmes se persuader qu’ils sont indispensables à la nation !

Il est assez facile de démontrer la fausseté de leurs arguments. Prenons l’exemple que tous ce que compte notre pays comme personnes se réclamant et revendiquant être un intello décident pendant un simple petit mois de se taire et de ne faire aucune déclaration, je ne pense pas que votre vie serra très très perturbée, qu’il n’y aura pas un cruel manque.

Par contre si pendant cette durée, tous les boulangers de France décidaient eux de ne plus faire de pain,...alors à votre avis, pendant ce laps de temps, quelle est la catégorie que vous avez la plus maudite ?

Autres exemples vous avez des problèmes de santé, et bien vous pouvez toujours contacter une célébrité dans le domaine des arts et des lettres, ou une personne du show-biz, . Vous verrez biens si ces derniers sont capables de résoudre votre cas. Idem en cas de pannes de voitures, de fuites d’eau,etc etc. !

Donc au final, vous constaterez avec moi, que les intellos comme les artistes du show-biz ont quoi que l’on se dise dans notre société n’ont que des rôles bien secondaires. Même que certains ont eu un rôle assez néfaste sur de événements de guerre comme le philosophe à l’éternelle chemise blanche le sieur BHL, qui a fortement conseillé Nicolas Sarkozy qu’il était nécessaire d’intervenir militairement en Libye : sources ( aujourd’hui, chacun de nous est capable d’analyser les tragiques conséquences ) .

Donc, de facto nous leurs accordons une importance qu’ils n’ont pas,.. mais comme je le signal quelques lignes plus hautes, ces derniers sont passés maîtres pour nous montrer qu’ils sont indispensables à la nation, que eux seuls sont capables de nous apporter le bonheur et bien-être et même le confort . Étant moi-même assez cartésien , je pense que se sont plutôt ces deux catégories, la première celle qui regroupe tout ce qui appartient à la médecine, je cite en autre : le contrôle de la douleur, l’autre à l’ingénierie qui nous a apporter tous les machines qui ont rendues les travaux des hommes bien moins pénibles, tout comme ceux qui lui ont permis de se détendre par exemple : télés, et les moyens de transports collectif ou personnels pour s’évader, donc deux exemples frappants ou les intellos sont bien absents !

Conclusion : Je paraphrase ce fameux dialogue d’Audiard qui dans le film « Les tontons flingueurs » fait dire à Lino Ventura : « ton Antoine, il commence à me le briser menu » donc, nos intellos de tout bords ( surtout ceux qui se disent de gauche, .. mais qui ont leurs portes-monnaie bien ancrés à droite ) « commencement à me les briser menu » !





Gilbert Spagnolo dit P@py