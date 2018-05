La motion de censure de Pedro Sanchez : Une chance de résoudre le problème catalan et de mettre un coup d’arrêt à la corruption en Espagne

Après plusieurs mois où il semblait bon an mal an qu'on s'acheminait vers un consensus et un équilibre en Espagne, un coup de tonerre brutal vient tout remettre en question la corruption dans la communauté autonome de Valence, l'affaire Gurtel où des haut dignitaires du PP ont été condamnés à plus de trente ans de prisons, éclaboussent le PP et aussi quoi qu'il en dise le gouvernement de Madrid a au moins pêché par laissé faire sinon, par une participation active, la suite de l'enquête qui n'est pas terminée le dira. L'affaire du faux diplome de la présidente de la communauté de Madrid alourdit encore l'atmosphère et met Mariano Rajoy sur un siège éjectable !

Alors on pouvait croire que le président du gouvernement par son habileté politique était prêt de résoudre le problème catalan en mettant définitivement en échec l'indépendantisme malgré leur majorité parlementaire qui ne semble pas être remise en question malgré de nouvelles élections, mais l'affaire Gurtel a tout fait basculer !

Alors la motion de censure déposée par le PSOE peut être une porte de sortie, d'abord écarter des affaires un parti populaire compromis jusqu'à la moelle dans la corruption en suite reprendre le problème catalan dans son ensemble pour enfin aller vers un fédéralisme, seul moyen de conserver l'unité de l'état espagnol.

Pour la première fois depuis de nombreuses années l'accord entre le PSOE et UP qui rassemble la gauche semble être acquis, il manque alors 20 voix pour renverser Mariano Rajoy.

Où les trouver ?

A Ciudadadanos ? Ils exigent des élections immédiates, espérant en profiter pour briguer la présidence du gouvernement, facheux calcul de politiciens pour un parti qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, d'autant plus que leur nombre de députés n'est pas suffisant pour présenter leur propre motion destinée à faire élire quelqu'un qui déciderait des élections immédiates.

Reste tous les nationalistes : Le bloc catalan ERC et Pdecat compte 17 sièges au congrès sur les 25 du bloc nationaliste y compris celui de l'union canarienne qui a annoncé ne pas vouloir mêler ses voix à celle des nationalistes catalans.

Donc si aucun député Ciudadanos ne vote la motion il y a nécessité que une partie des catalans et des basques du PNV et de Bildu votent la censure pour que Rajoy soit renversé.

Quim Torra a mis comme condition la promesse de libération des prisonniers politiques et le retour des exilés qui pourraient se négocier par une amnistie en échange de l'engagement des catalans à accepter de renoncer à la voie unilatérale vers l'indépendance.

D'autre part un engagement de faire de nouvelles lois destinées à bloquer la corruption pourrait satisfaire une partie des députés de Ciudadadanos.

Pour la Catalogne on pourrait revenir au statut de 2010 et si les populaires le bloque encore organiser une forte mobilisation en Catalogne et en Espagne pour les faire cèder, ce qui serait possible vu leur affaiblissement par l'affaire Gurtel.

Mais tout cela est conditionné par la sincérité des différents acteurs !

Que Albert Rivera renonce à son ambition de succèder à Rajoy immédiatement !

Que les nationalistes catalans acceptent de jouer le jeu et de donner quelque chose en échange de l'amnistie.

Rien n'est moins sur, Torra semble très bien s'accomoder du blocage pensant sans doute que le temps joue pour lui et que les catalans vont finir par basculer dans l'insurrection, quant à Rivera il pense que le maintient au pouvoir de Rajoy encore quelques mois aura quelques chances de lui premettre de gagner des élections !

Force est de constater que seul Pedro Sanchez a pour l'instant fait son devoir sans arrière pensée par son entente avec son rival de toujours, l'UP.

Très comiques nos nationalistes catalans qui n'ont fait que répèter qu'il fallait en finir avec le néo-franquisme du parti populaire pour contribuer à le maintenir en vie, comme ils l'ont d'ailleurs fait depuis quarante ans !