La muselière vous va si bien !!!

Le plus sérieusement du monde, nous voilà informés sur de foisonnantes histoires de masques, les désormais fameux masques de protection. Masques perdus, masques jetés, masques FFP1 inutiles, masques FFP3 interdits, masques commandés, masques non-conformes, masques désinfectés, masques promis, masques attendus, masques faits-maison, masques obligatoires. C’est carrément formidable, c’est l’âge d’or du masque de protection, tout niveau de filtrage confondu. S’en est au point où il devient évident que le port du masque prime sur la protection qu’il apporte. Être bon-élève, c’est porter un masque en public, un point c’est tout.

Hier encore, il était interdit de se voiler la face et les femme musulmanes étaient pointées comme victimes d’une ignoble barbarie machiste visant à cacher leur visage, entrave à la liberté fondamentale de se montrer et d’être vue. Il y avait tout un argumentaire asséné par le pouvoir pour défendre ce droit humain inaliénable etc. Mais tout cela a été retourné comme une crèpe. Ce sont les « sans-masque » aujourd’hui qui titillent les imaginations et les mêmes vont développer un argumentaire qui mettra en évidence le devoir humain fondamental et inaliénable de protéger ses semblables (de ses effluves avec postillons, éternuements et effusions de bave potentiellement mortelles, qui sait ?)

On est habitué depuis le début de ce 3ème millénaire à voir les populations asiatiques parsemées de gens masqués dans les rues, qu’elles soient japonaises, chinoises, coréennes mais aussi à l’étranger. Une forme d’hygiénisme s’est développé suite à plusieurs épidémies de type coronavirus/grippe et une logique de soumission au contrôle s’est installée de paire. Ce n’est donc pas vraiment nouveau, on savait mais sans imaginer qu’on y passerait...

Vivre dans un environnement aux passant/es masqués, fantomatiques est fondamentalement triste. Je n’ose pas imaginer le ressenti des célibataires face au nouveau paradigme (?) Qu’est-ce qu’un « coup de foudre » entre masqués ? La presse et les médias mettent l’accent sur le fun de ce nouveau gadget, titrant « Le masque : le nouveau t-shirt », ils informent sur les nouveautés en la matière par les grandes marques, les grands couturiers et donnent des idées sympas pour s’occuper les mains à s’en fabriquer de super-originaux, des personnalisés pour sortir du lot. La perméabilité de ces tissus et les fuites et la réelle utilité dans la majorité des situations, ne sont pas abordées pas plus que les aspects que j’ai mentionné plus haut. Le port du masque et la distanciation sociale sont des mesures des plus déshumanisantes et il est assez incroyable que la menace sanitaire qui nous est présentée, telle qu’elle nous est présentée, mène à l’acceptation de ce muselage.

Car quand on a pas de bouche, on a d’autant moins chapitre à la parole. Le citoyen s’est fabriqué lui-même de quoi se museler et la police peut grogner et aboyer. La police ne se masque pas, la police ne respecte pas les mesures de distanciation qu’elle veille à faire respecter, ni entre collègues, ni avec les personnes interpellées, généralements pour des motifs grotesques, ubuesques, ridicules. Il est donc clairement signifié, au travers du masque, la soumission à l’autorité, cette même autorité qui teste en ces temps troubles la réaction des populations devant l’inacceptable.

Il est fort probable que la situation se radoucisse et que la machine tournant, il soit à nouveau possible de « vivre sa vie » mais le risque va être entretenu avec distanciation sociale, panneaux plexi et contrôles accrus... Le masque a très certainement un avenir prometteur dans nos contrées !

En Inde, les Jaïns portent des masques chirurgicaux depuis belle-lurette pour ne pas risquer de respirer de petits insectes et ainsi leur ôter la vie, ce qui serait vraiment trop horrible ! Ça va de paire avec une balayette qui brosse devant soi pour ne pas risquer d’en écraser d’autres... Je conseille donc vivement la balayette à assortir au masque pour les occasions où l’obligation est incontournable !

