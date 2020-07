La nature au tribunal ? « Coq, cloche, moissonneuse... sont maintenant protègés. »

Bobos des villes

Un mystère, une inconnue, quelque chose d'étrange ou même d'obscure... le bobo a-t-il été inventé pour faire suer ?

Le bobo peut être une véritable énigme pour le simple citoyen qui ne connaîtrait pas les codes de la bobo attitude, mais essayons d'y voir un peu plus clair dans ce flou artistique, afin d'éviter les pires clichés ..

Adepte du décor aseptisé, dedans comme dehors, et de la couleur pastel, toujours souriant et l'air très lisse, souvent très svelte à force de se nourrir de prana qu'un petit coup de vent peut le faire basculer mais toujours avec le sourire, parce que son crédo c'est faire bonne figure quoi qu'il arrive, résistant à toute épreuve à la mauvaise humeur des autres c'est un véritable guide du routard des rayons bio, il connaît mieux que personne tous les composants de l'alicament dernier cri, roi de la bien-pensance qui ne veut jamais vexer personne d'où son goût pour l'art contemporain, pour faire court, ledit "art", cher, moche et insondable ; ce petit bourgeois-bohème, et égoïste, n'en fait paraît-il, qu'à sa tête.

C'est droit devant qu'il file chemise au vent, et qu'il survole les rues, les villes et le monde, sur ce qui reste encore de Vélib... et c'est à tout prix qu'il roule, et vite, oui ! votre monde lui appartient.

Ni courageux, ni téméraires le bobo citadin a été le premier à prendre la clé des champs et à rouler vite en voiture, jusqu'à sa résidence secondaire pour échapper au confinement, oui, adieu covid 19, masques, parisiens pas bo et migrants, on laisse ça aux autres, on s'en va, on va embourgeoiser les Ruraux.

Bientôt les bobos des champs ?

Parce que, imaginez-vous ma bonne dame que, d'après le journal et depuis le confinement, certains citadins, pas tous bobos, seraient même prêts à revenir en région parisienne afin d'y acquérir une maison pour être plus proche de la campagne... oui ma bonne dame...non les provinciaux ne criez pas victoire trop vite et surtout pas trop fort...

Ils arrivent avec gants, casques et genouillères, ils vont vous apprendre la vie et surtout vous apprendre à circuler en patinette.

La place bobo va-t-elle remplacer la bonne vieille place du marcher ?

À ce qu'il paraît... les touristes quand ils viennent à la campagne, mais pas que, même maintenant des habitants qui sont pris par cette nouvelle maladie, la bobo attitude, s'y mettent aussi, et sont gênés par les bruits de quoi, on vous le demande ? Eh ben, par les bruits de la campagne. Oui ma bonne dame.

Non mais pardi ! je t'enficherais moi de la bobo attitude !

La nature au tribunal ?

C'était la nouvelle absurdie du siècle, celle d'envoyer les coqs, les grenouilles, et les cigales chanter ailleurs, et d'y faire se taire les sonnailles des vaches et les carillons des clochers de la place du village, et tout ça au rythme de la sonnette d'un magistrat et au pas des gendarmes. Et ça commence à faire une sacrée dissonance sonore et une disharmonie dans la nature qui n'aime pas qu'on la dérange, on en est arrivé à un tel point que, mai 2019 on lisait Coq, cloche, vaches : les sons de nos campagnes bientôt au Patrimoine mondial de l'Unesco ?

Bonjour l'ambiance

Ces évènements se sont passés en 2019 bien avant la crise sanitaire, après je n'ai pas vu d'histoire de ce genre là depuis, c'est sans doute un article pour presque rien et aussi un peu pour rire, puisque le problème semble être résolu depuis janv 2020, mais quand même, voilà donc où en arrive cette société de fous, celui que la seule ambiance d'un lieu, une atmosphère qui pourtant va de soi, doit être mise et rangée dans une case, afin de la protéger des farfelu(e)s qui veulent la nature sans la nature, la campagne sans la campagne !

Mais bonne nouvelle janv 2020 "Coq, cloche, moissonneuse... sont maintenant protègés. "

Le plus drôle c'était celui